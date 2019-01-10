Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

10 стен, разделяющих мир

Крепость Европа

Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.