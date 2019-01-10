Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.
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