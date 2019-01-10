 Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.01.2019

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Мир

Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

Дональд Трамп катается на стене, как на американской горке - карикатура Сергея Елкина

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    "Великая американская стена"

    Устанавливать заграждения на границе с Мексикой американские власти начали еще в период правления Билла Клинтона. После терактов 11 сентября 2001 года его преемник Джордж Буш-младший ускорил темпы строительства. На данный момент длина сооружения составляет около 1100 км: это около трети общей протяженности границы.

  • Палестинцы на Западном берегу реки Иордан идут вдоль бетонного заграждения

    10 стен, разделяющих мир

    Разделительный барьер

    С 2002 года Израиль возводит бетонное заграждение вдоль Западного берега реки Иордан. Проект, официальной целью которого является защита израильтян от атак террористов, в мире оценивают крайне неоднозначно. Международный суд ООН уже в 2004 году признал строительство стены нарушением прав человека. Однако Израиль продолжает возводить барьер: в конечном счете его длина должна составить 759 км.

  • Демаркационная линия на границе Индии и Пакистана в штате Кашмир

    10 стен, разделяющих мир

    Линия контроля

    С 1971 года армии Индии и Пакистана разделяет демаркационная линия, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир: сегодня так называемая линия контроля является фактической границей между двумя конфликтующими сторонами. Многие ее участки заминированы, а заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки высотой до трех метров, к которой подведен электрический ток.

  • Трехметровая стена, отделяющая трущобы Лимы от остальной части города

    10 стен, разделяющих мир

    Граница между классами

    В некоторых странах барьеры возводятся для того, чтобы оградить от беднейших слоев населения остальное общество. К примеру, в столице Перу Лиме трехметровая стена отделяет трущобы от более престижной части города. Так называемые "закрытые районы" есть во многих латиноамериканских городах. Жители Лимы называют заграждение "стеной позора".

  • Стена в пригороде Багдада Садр-сити

    10 стен, разделяющих мир

    Садр-сити

    В 2007 году армия США построила бетонную стену в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр (Садр-сити), где проживает около 2 млн шиитов. Высота заграждения составляет около четырех метров, а длина - пяти километров. В других частях города также возведены бетонные заграждения, отделяющие суннитские районы от шиитских.

  • Стена мира в Белфасте

    10 стен, разделяющих мир

    "Стены мира"

    После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.

  • Участок демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи

    10 стен, разделяющих мир

    Граница Южной Кореи с КНДР

    С момента окончания в июле 1953 года Корейской войны коммунистический Север и капиталистический Юг разделяет демилитаризованная зона. Полоса земли шириной в четыре и длиной в 241 км считается одной из самых укрепленных границ в мире. На некоторых участках демаркационной линии вдобавок возведена стена.

  • Беженцы пролезают сквозь заграждение на границе Вергрии с Сербией

    10 стен, разделяющих мир

    Крепость Европа

    Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.

  • Беженцы пытаются перелезть через забор в Сеуте

    10 стен, разделяющих мир

    Сеута и Мелилья

    Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.

  • Строительство стены на границе Сирии с Турцией

    10 стен, разделяющих мир

    Сирийско-турецкая граница

    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой

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