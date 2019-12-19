Чем пресс-конференция Путина запомнилась немецким политологам

Элементов шоу было меньше, в целом на пресс-конференции по итогам года, которая прошла в четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин представил себя в роли уверенного в себе и в стране лидера. Так считают опрошенные DW немецкие эксперты.

"Основной посыл примерно такой - Путин по-прежнему тот человек, который решает все проблемы и реально заботится о нуждах населения", - считает глава московского бюро немецкого Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven). Он отметил, что глава Кремля выглядел "очень профессионально".

Сюзанне Шпан

"Путин попытался создать впечатление, что Россия в основном развивается позитивно, но я думаю, что он и многое скрыл", - полагает берлинский эксперт по России Сюзанне Шпан (Susanne Spahn). По ее словам, это было видно на примере статистики о бедности.

"Путин зачитал статистику 2014 года, согласно которой, в России бедных около 11 процентов, и добавил, что сейчас этот показатель чуть выше. Думаю, у него были свежие цифры. По данным Росстата за март 2019 года, за чертой бедности живут 14 процентов населения, а это уровень 13-летней давности. По этим цифрам видно, что в развитии общества почти ничего не произошло", - полагает Шпан. Ее общее впечатление: "Путин пытается выдать желаемое за действительное".

Украина: Прорыва ждать не стоит

Как и в предыдущие годы, на итоговой пресс-конференции Владимир Путин уделил много внимания Украине, но, судя по его ответам, "Россия придерживается старых позиций", - говорит Сюзанне Шпан. "Он настаивает на том, что сначала Украина должна внести в конституцию норму об особом статусе Донбасса и там должны пройти выборы, а потом он выведет войска и передаст контроль над границей", - считает берлинский политолог.

При этом Шпан отметила, что Украина справедливо не соглашается с такой последовательностью, поскольку "выборы в условиях оккупационных властей не могут быть свободными и справедливыми".

По словам политолога, на пресс-конференции Владимир Путин "снова отрицал присутствие России" в Донбассе, а говорил, что это местные и иностранные наемники. "Это была попытка отвлечь внимание от того, что Россия не только гарант этих "народных республик", а они вообще не жизнеспособны без российской военной помощи", - считает эксперт.

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен

В свою очередь Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен полагает, что по итогам пресс-конференции Путин "на данный момент не заинтересован в решении конфликта в Украине". При этом, по словам эксперта, президент России пытался создать обратное впечатление.

Убийство чеченца в Берлине: обращения об экстрадиции не было

Самый большой резонанс в Германии вызвал ответ российского президента на вопрос корреспондента журнала Der Spiegel об убийстве грузина с чеченскими корнями в Берлине в августе 2019 года.

Репортер попросил Владимира Путина объяснить расхождения между его недавними заявлениями в Париже о том, что Москва просила выдать этого человека, и утверждением Берлина, что такого прошения не было.

Путин признал, что официальный запрос об экстрадиции РФ действительно не подавала. После слов Путина об убитом сложилось впечатление, что "Германия должна быть благодарна России за то, что этот человек убит и ликвидирован", считает Сюзанне Шпан. По ее словам, в целом президент России "отвлек внимание от того, что за убийством, возможно, стоит российское государство, на что указывают многочисленные улики". По ее словам, четкого ответа на этот вопрос на пресс-конференции не прозвучало.

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