 Чем опасны ″горячие путевки″ для немецких сотрудников | Карьера | DW | 10.08.2018

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Карьера

Чем опасны "горячие путевки" для немецких сотрудников

Решили спонтанно полететь на море - убедитесь, что соблюли все формальности. Можно ли немцам дробить отпуск и другие интересные факты.

Нашли горячую путевку? Можно ли лететь в отпуск? В Германии свои правила.

Нашли "горячую путевку? Можно ли лететь в отпуск?

Любопытное исследование провела крупнейшая немецкая сеть деловых контактов Xing. "Сколько отпуска вы бы хотели иметь?" - такой вопрос был адресован работающим немцам. Примерно две трети респондентов хотели бы иметь более 30 отпускных дней, а пяти процентам опрошенных хватило бы и пяти дней!

Сколько отпуска у немцев

Так сколько же на самом деле отпускных дней у немцев? Федеральный закон об отпуске гласит: "Каждый работающий имеет право на оплачиваемый отпуск". Минимум - 20 рабочих дней при пятидневной и 24 рабочих дня - при шестидневной рабочей неделе. В трудовом договоре или в тарифном соглашении могут быть оговорены дополнительные дни. Отсюда и различия, которые к тому же имеют как отраслевой, так и региональный характер. Например, в промышленности отпускных больше, чем в социальной сфере. В Баден-Вюртемберге самый высокий средний показатель - 28 дней.

Взять отпуск можно, отработав полгода, - по истечении шести месяцев с момента вступления в должность. Если сотрудник не успевает израсходовать весь отпуск за календарный год, то он может перенести оставшиеся на следующий, но эти дни сохраняются только до 31 марта.

Нужно уходить минимум на две недели?

Можно ли дробить отпуск? В Германии - можно. И к этому склоняются все больше работающих. Вместо длительных отпусков они берут по три-четыре дня несколько раз в год. Хотя по закону сотрудник имеет право на отпуск продолжительностью как минимум 12 рабочих дней - то есть работодатель не может заставить вас брать отпуск только на неделю или еще меньше.

Что же делать тем, кому катастрофически не хватает выделенных на отпуск дней? Некоторые немецкие компании уже реагируют на просьбу трудящихся и дают им возможность "выкупить" дополнительный отпуск: сотрудник уходит в неоплачиваемый отпуск, который, как правило, предоставляется только по уважительным причинам. Правда, делают это далеко не все работодатели. И количество дней может сильно отличаться.

Контекст

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Лето остается самым любимым временам года, на которое приходится наибольшее количество отпусков. Поэтому, планируя отпуск на лето, важно заранее обсудить это с коллегами. Немецкий начальник будет подписывать заявление на отпуск, взвешивая интересы сотрудников. Например, сотрудники с детьми будут иметь явное преимущество во время каникул перед другими коллегами.

Когда отпуск может стать дорогим удовольствием

Если вы решите подзаработать в отпуске, то нарушите немецкий закон, согласно которому во время отпуска нельзя заниматься трудовой деятельностью, иначе это противоречит целям отпуска - отдыху. А вот заниматься благотворительностью или полезными социальными проектами вам запретить не могут.

Плачевно может обернуться спонтанный отпуск. На выходных вы нашли "горячую путевку", от которой просто не смогли отказаться, и уехали на море, о чем с радостью сообщили своему работодателю, послав ему по электронной почте заявление на отпуск. Такая спонтанность может стоить работы. В этом убедилась молодая сотрудница из Дюссельдорфа. Она сообщила о том, что находится на Майорке спустя два часа после того, как должна была в понедельник прийти в офис.

Спонтанный отпуск был подарком отца по случаю успешного завершения учебы. Работодатель радости своей юной сотрудницы не разделил и отклонил заявление об отпуске. А потом принял решение о бессрочном увольнении. Дело дошло до суда. Сотрудница в итоге потеряла работу, но, вероятно, чтобы не портить окончательно карьеру молодому специалисту, стороны сумели договориться. Девушку уволили на основании заявления, поданного в срок, и даже выплатили компенсацию.

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


Контекст

Лето в городе по-немецки

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