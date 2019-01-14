Чего ожидать от нового правительства Армении

Новый парламент Армении в понедельник, 14 января, провел свое первое заседание. Президент подписал указ о назначении премьер-министром Армении Никола Пашиняна, представленного парламентским большинством. Стало известно и имя нового спикера парламента, им единогласно избран первый вице-примьер Арарат Мирзоян. Из-за затянувшегося обсуждения кандидатур трех его заместителей до следующего заседания отложено рассмотрение программы правительства и его новой структуры, которые Пашинян должен был представить в понедельник.

Данных о программе нового правительства пока нет. Ожидается, что глава правительства представит ее 15 января, если процедурные вопросы в парламенте опять не помешают этому. Во время предвыборной компании своего блока "Мой шаг" Пашинян практически в каждом выступлении заявлял о намерении полностью искоренить коррупцию. Он также обещал существенно сократить число министерств.

Смена элит завершилась. Что дальше?

"Люди, пришедшие к власти в мае прошлого года, еще в феврале-марте не знали, что им это удастся, соответственно у них нет четкого представления, какими должны быть реформы в экономике, политике, социальной сфере", - считает политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Поэтому весь 2019 год может уйти на формирование политического и экономического курса, предсказывает он.

При этом, по мнению Искандаряна, "у победившей политической силы могут начаться проблемы, ведь теперь нужно проводить практическую политику, на одной инерции продержаться на том уровне легитимности, который сейчас есть, невозможно". По результатам выборов, прошедших 9 декабря, блок Пашиняна "Мой шаг" набрал 70 процентов голосов и получил в парламенте 88 из 132 мандатов.

"О борьбе с коррупцией приходится говорить в будущем времени"

Борьба с коррупцией - вопрос жизненной важности, и у власти есть понимание этого и политическая воля, считает эксперт Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян. По крайней мере, уже первые шаги на этом пути, затронувшие бывших первых лиц государства и их ближайших родственников, генералов, многих людей из власти вселяют уверенность, что борьба будет продолжена, и ответственности не избежит никто, кто был замечен в хищениях, взяточничестве, других видах коррупции. Однако вопрос борьбы с коррупцией - комплексный, и "проблему можно решить только путем судебной, экономической реформ, поэтому, несмотря на очевидные успехи, о многом на данный момент приходится говорить в будущем времени", говорит Меграбян.

В свою очередь Александр Искандарян также видит у новых властей "волю и понимание необходимости реформ". Однако, как считает политолог, "борьба с коррупцией еще и не начиналась, а была борьба с коррупционерами". Для нее нужны новая законодательная база, большая транспарентность принятия решений, антимонопольное законодательство, нужно менять законы, культуру людей.

Будущее только вместе с Россией?

Отношения Армении с Россией кардинально не изменятся, поскольку они диктуются не личностями в правительстве и не поддержкой правительства парламентом, считает Искандарян. Они обусловлены более серьезными обстоятельствами – карабахским конфликтом, закрытостью Турции и ее членством в НАТО, соседством с Ираном с полным комплектом его сложных взаимоотношений с США; Грузией со сложным форматом отношений с Россией.

По его мнению, то же самое можно сказать и об отношениях с ЕС: нужда в них обусловлена острой необходимостью. "Ты ищешь безопасность в России, ибо в нынешней конфигурации такой формат безопасности, который обеспечивается сотрудничеством с Россией, заменить нечем", - говорит Искандарян. Но точно так же, когда нужно искать механизмы и модели развития страны, демократию, свободу прессы, парламентаризм, становление политической системы - искать их в Москве, Астане или Минске глупо, потому что всего этого там нет.

По мнению Меграбяна, Армения стоит перед необходимостью переформатирования и качественного изменения своих отношений с внешним миром, поскольку прежний режим отношений, работающий по инерции, не может служить реальным интересам государства и общества.

"Тень авторитарной, коррумпированной России перекрывает путь Армении к реформам и ставит ее перед нерешенной дилеммой - или успешные реформы, или продолжение "углубления дружбы с Россией", заявил эксперт. С этим связано, считает он, также реальное продвижение в реформе судебной власти и системной борьбы с коррупцией, что Москвой будет воспринято как вызов. Однако подвижки в этих сферах являются необходимым компонентом успеха в привлечении инвестиций, в том числе из ЕС и США - наиболее перспективных экономических партнеров, заключил Меграбян.

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