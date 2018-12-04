Чего ожидать Кремлю от вероятных преемников Меркель?

В пятницу, 7 декабря, после голосования на съезде Христианско-демократического cоюза (ХДС) в Гамбурге станет ясно, кто заменит Ангелу Меркель (Angela Merkel) сначала на посту председателя партии, а позднее, скорее всего, и канцлера Германии.

Какую политику ее преемник или преемница будет проводить в отношении России? Как относится к российскому президенту Владимиру Путину и действиям России на мировой арене? Как оценивает Керченский кризис и газопроводный проект "Северный поток - 2"?

АКК о действиях РФ по отношению к Украине

По-настоящему обстоятельно на эту тему высказалась пока только генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), имя которой в Германии сокращают до аббревиатуры АКК.

Фридрих Мерц (слева), Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Йенс Шпан

Как-то АКК пошутила, что она - единственная из трех фаворитов в преемники Меркель, которая способна вести переговоры с Путиным "на равных". АКК имела в виду рост. Она и российский президент - примерно одинакового роста - по метру семьдесят. Оба ее главных соперника - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и Йенс Шпан (Jens Spahn) - под два метра ростом. Но независимо от того, кто из них станет преемником Меркель, более уступчивыми на переговорах с российскими представителями немецкие христианские демократы не будут.

Свое отношение к действиям РФ в Украине АКК излагает, например, совершенно недвусмысленно. "Крым аннексирован Россией в нарушение международного права - это факт, - перечисляет она. - На востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов - это факт, десятки тысяч украинских солдат погибли - это факт, половина населения Донбасса вынуждена была бежать - это факт, целые регионы опустошены - это тоже факт".

Риторика с учетом аудитории

Нарушением международного права называют аннексию Крыма Россией и оба конкурента Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Так видит Керченский конфликт Сергей Елкин

Все трое считают необходимым сохранять в силе санкции ЕС в отношении России. Все трое решительно осуждают недавние действия российских военных кораблей в Керченском проливе. Различия разве что в нюансах, а риторика зависит от аудитории, в которой они выступают.

АКК, Мерц и Шпан, в частности, знают, что на востоке Германии, предприятия которой имеют давние связи с партнерами в России, отношение к санкциям ЕС более скептическое, чем на западе страны, а к самой России - более приветливое. Поэтому на партконференции, проходившей на прошлой неделе в восточногерманском Лейпциге, они старались это учитывать.

Шпан, например, говорил, что при всей солидарности с Украиной Германии следует сохранять сбалансированные отношения с Москвой и Киевом. Мерц в свою очередь напомнил о российских предложениях развивать отношения между Евразийским экономическим союзом и ЕС, к которым, по его мнению, следовало отнестись более серьезно.

Керченский кризис и санкции

В интервью крупным немецким СМИ их высказывания звучат жестче. Так, Крамп-Карренбауэр, выступая в ток-шоу по первому каналу телевидения ФРГ (ARD), выступила даже за ужесточение санкций против России - за ее действия в Керченском проливе.

В качестве первого шага, заявила она, "следует совершенно ясно и однозначно дать понять, причем, лучше всего вместе с США, что Азовское море не является внутренней акваторией России и должно оставаться открытым для международного судоходства". А вторым, по ее мнению, мог бы стать запрет для российских судов, приписанных к портам в Азовском море, заходить в порты стран Европейского Союза и США.

Мерц и Шпан в качестве ответной меры на действия РФ в Керченском проливе предлагают, по меньшей мере, задуматься о целесообразности газопроводного проекта "Северный поток - 2". "Чем сильнее эскалация конфликта, - заявил Мерц на партконференции ХДС в Берлине в конце прошлой недели, - тем все более актуальным становится вопрос: правильно ли, что мы строим этот газопровод"?

Шпан высказался на эту тему в немецкой газете Bild. Он считает необходимым послать Путину сигнал о том, что "Северный поток - 2" не может осуществляться без соблюдения каких-либо условий. "Нельзя допустить, чтобы проект реализовывался дальше, что бы он (то есть, Путин) ни делал", - заявил кандидат на пост председателя ХДС.

Есть ли угроза "Северному потоку - 2"?

Все трое, правда, прекрасно знают, что контракты с "Газпромом" на сооружение второй линии газопровода по дну Балтийского моря подписывало не правительство Германии, а частные фирмы, что официальный Берлин всегда называл этот проект коммерческим, пусть и имеющим политическую составляющую. Поэтому у немецкого правительства и нет возможности выйти из проекта. Но если Мерц и Шпан допускают хотя бы вариант отказа от политической поддержки "Северного потока - 2", то АКК даже такую меру называет "чрезмерно радикальной".

Она только констатирует факт, что действия России в Керченском проливе еще больше усилят опасения и негативное отношение целого ряда восточноевропейских стран ЕС к "Северному потоку - 2", и Германии придется считаться с ростом противодействия этому проекту.

"Сможем ли мы на этом фоне сдержать наше обещание учитывать интересы Украины и других европейских государств", - спрашивает АКК. Она возлагает надежды на Еврокомиссию и третий энергопакет. У ЕС, мол, есть возможность ограничивать будущие объемы российского газа в европейских трубах.

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