ЧВК Вагнера на стороне Хафтара: станет ли Ливия для России второй Сирией?

В январе 2020 года в Берлине должна пройти международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Приглашение участвовать в ней уже получили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако ни тот, ни другой пока полностью не подтвердили своего намерения там присутствовать.

Выступая перед журналистами 18 декабря в Женеве, турецкий лидер заявил следующее: "Посмотрим, кто примет участие во встрече в январе, и тогда решим, кто будет участвовать с нашей стороны". В свою очередь, Владимир Путин, общаясь с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) в середине декабря, подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям в этом направлении со стороны Германии и ООН. Однако и он оставил открытым вопрос о своем участии в берлинской конференции по Ливии в январе.

Весной 2019 года ливийский генерал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи

Как сказала Меркель 13 декабря в Брюсселе, конфликт в Ливии - это "война через посредников", война чужими руками. Это мнение разделяют многие эксперты, считая Россию и Турцию в этой связи важными игроками.

В последнее время целый ряд международных СМИ сообщал о том, что Москва активно вмешивается в военный конфликт в Ливии. Как говорит Андреас Диттман (Andreas Dittmann) - эксперт по Ливии из Гиссенского университета, в североафриканской стране сейчас идет война с участием многих трудно отделимых друг от друга фронтов.

Хронология войны в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Триполи является резиденцией правительства национального согласия (ПНС), которое возглавляет Фаиз Сарадж

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Возникший между сторонами конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны.

ООН попыталась примирить два враждующих лагеря и прекратить кровопролитие. В Триполи было создано признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС), которое возглавил Фаиз Сарадж. ПНС с начала 2016 года управляет страной, но до сегодняшнего дня контролирует лишь небольшую территорию, примыкающую к Триполи.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим самопровозглашенной "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар предпринимает попытки наступления на Триполи.

Вопрос о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии

По данным журнала Foreign Policy, с сентября 2019 года Россия задействует в войне в Ливии своих военных. В частности, речь идет о прекрасно подготовленных и высоко дисциплинированных бойцах структуры ЧВК Вагнера, пишет издание. Как рассказал корреспонденту журнала ливийский командир Мохаммед аль-Даррат, сражающийся на стороне ПНС, о профессионализме снайперов ЧВК Вагнера говорят высокоточные выстрелы в грудь и голову, от которых погибли 30 процентов вверенных ему солдат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

О ЧВК Вагнера говорил и Эрдоган, когда в начале декабря сообщил о том, что его страна готова отправить войска в Ливию, если правительство Фаиза Сараджа попросит его об этом. Несмотря на то, что Россия до сих пор оспаривает существование этой структуры, турецкий лидер, судя по всему, придерживается другого мнения. По сообщениям некоторых СМИ, в середине декабря Эрдоган заявлял о том, что, по его сведениям, "охранная компания из России под названием "Вагнер" существует, и ее сотрудники были отправлены в Ливию".

До осени текущего года генерала Хафтара поддерживал и президент США Дональд Трамп. Однако в ноябре делегация из Вашингтона под руководством посла США в Ливии Ричарда Норланда, дала Хафтару понять, что ему следует прекратить начатое весной наступление на Триполи. При этом американские дипломаты заявили, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что "российская сторона использует конфликт в Ливии в собственных интересах".

Интересы Москвы в войне в Ливии

Москва поддерживает контакты с правительством в Тобруке, а российские энергокомпании имеют контракты с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (NOC). И тем не менее многое свидетельствует о том, что Путин делает ставку на победу генерала Хафтара в борьбе за власть в Ливии.

На сегодняшний день под контролем армии Халифа Хафтара находятся практически все крупные месторождения нефти в Ливии. Одно из них - месторождение Гадамес на севере страны - уже сегодня активно осваивается российским предприятием "Татнефть". Если Москве удастся закрепиться в ливийском нефтяном секторе, у нее в руках окажутся и важные рычаги влияния на международном рынке, которые в случае необходимости можно было бы задействовать и для решения политических вопросов.

Это же относится и к проблеме миграции. Находящаяся на севере Африки Ливия является сегодня важным "перевалочным пунктом" для мигрантов, движущихся в направлении Европы. Если бы Москва могла влиять на эти миграционные потоки, ее политический вес в диалоге с Европой мог бы серьезно увеличиться.

Позиция ЕС в ливийском конфликте

По мнению историка Аделя аль-Латифи, преподающего в Парижском университете, на фоне текущих событий в Ливии сдержанность Европы бросается в глаза. "Ситуация, в которой Европа колеблется и не занимает четкую позицию, не нова, - отмечает он в интервью DW. - Ранее ту же картину можно было наблюдать в Сирии и Украине, и это при том, что Украина находится так близко от ЕС". "Ситуация осложняется тем, что у стран Евросоюза нет единой позиции относительно Ливии. Так, Италия выступает на стороне правительства в Тобруке, а Франция поддерживает генерала Хафтара", - добавляет эксперт.

Что касается Германии, то Берлин в поисках решения ливийского конфликта по-прежнему делает ставку на дипломатию. Для многих других государств ЕС приоритетом являются собственные интересы в регионе.

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