Частные школы Германии: сколько они стоят

В Германии растет интерес к частным школам. В них учится каждый 11-й школьник. Что они из себя представляют? DW разбиралась.
В Германии появляется все больше частных общеобразовательных школ и профучилищ. Сейчас по всей стране насчитывается примерно 5800 таких учреждений. За четверть века их число выросло более чем на 80 процентов, сообщило Федеральное статистическое ведомство (Destatis) в начале 2019 года. И это при том, что демографическая ситуация в последние годы только ухудшалась. В частных школах учится примерно шесть процентов всех иностранных учащихся и около 10 процентов всех немецких.
Есть ли в частной школе деньги из бюджета
Каждый одиннадцатый школьник в Германии - ученик частной школы. И здесь сразу важно сказать, что в Германии подразумевается под "частной". У частной школы - негосударственные учредители. Это могут быть как физические лица, так и организации, объединения и церковь. Однако частные школы в Германии, как правило, имеют общественно-правовой статус и, как и государственные школы, получают финансирование частично из госбюджета. Сколько? Из шести миллиардов евро, которые получают частные школы, чуть больше 1,5 процента поступают из федеральной казны, а почти 70 процентов (больше 4 миллиардов евро) - из земельной. Частных средств - примерно четверть. Поэтому частные школы в Германии это в большинстве своем образовательные учреждения, за которыми стоит либо церковь (по данным издания FAZ, больше трети общеобразовательных частных школ в Германии - католические, еще четверть - евангелические), либо определенная концепция, как например - вальдорфские школы. На все частные школы (общеобразовательные и профучилища) в 2018 году приходилось 14 процентов от общего числа школ в Германии.
Сколько учеников в классе
Интересно еще одно сравнение: каковы затраты в среднем на ученика в частной и государственной школах? По актуальным статистическим данным, частная школа инвестирует 8200 евро в год в одного ученика. Государственная в среднем - 7100 евро. Согласитесь, разрыв небольшой.
Важный показатель: сколько в среднем человек в классе? В частной начальной школе в одном классе - 19 учеников. В соседней государственной - 21. В гимназии разница сокращается: в частной - 25 человек, в государственной - 26. То есть в среднем, если брать все типы школ, в частных школах Германии на одного человека в классе меньше, чем в государственных учреждениях. Девочек в частных школах больше, чем мальчиков, иностранцев меньше, чем в государственных, как видно из статистического справочника.
Несмотря на то, что частных школ в Германии становится все больше, они подвергаются критике за то, что способствуют расслоению общества. "За последние 20 лет оно заметно усилилось", - считает сотрудница Немецкого института экономических исследований (DIW) Катя Шпис (Katja Spieß). Аналитики Института пришли к выводу, что частные школы становятся все популярнее у населения Германии, но доступ к ним все больше зависит от уровня доходов семьи. Особенно это заметно на востоке страны. Но в частные школы в Германии ходят не только дети богатых родителей. По данным DIW, в 2015 году в тех же бывших восточногерманских землях частную школу посещал каждый пятый ребенок из семей с самым высоким доходом, а из семей с самым низким уровнем доходов учениками частных школ были примерно восемь процентов.
Частная школа: вопрос цены и качества
Так сколько же стоит обучение в немецкой частной школе? Самыми дорогими считаются частные школы в Швейцарии. Немецкое издание FAZ приводит несколько примеров. Одна из самых известных расположена на Женевском озере. Обучение в год обходится в сумму выше 100 тысяч евро.
Для сравнения в Итонском колледже, одной из самых престижных частных школ в Великобритании, год обходится примерно в 46 тысяч евро. Теперь вернемся в Германию: недалеко от Боденского озера на юге Германии расположена школа Schule Schloss Salem. Стоимость обучения в этой частной школе - примерно 43 тысячи евро в год. Но это школа-пансион. В среднем, как пишет FAZ, год в частной школе стоит в Германии около 2032 евро. Но это действительно средний показатель, который складывается с учетом стоимости обучения и в школах-пансионах, и в так называемых "международных школах". Если же взять пример частной школы в Бонне, учредителем которой является Орден иезуитов, то образование в ней будет бесплатным. "Школа предлагает внести пожертвование или сделать добровольный взнос, - рассказывает папа ученицы такой гимназии. - Сейчас это 80 евро в месяц. Де-факто платят все родители. В соседней частной школе такой взнос составляет 140 евро. Но принудить к этому платежу школа не может. Если семья не в состоянии оплатить, значит - она не платит". Расходы на учебный материал, который родители оплачивают самостоятельно, составляют примерно 200 евро в год. Получается, обучение в такой школе этой семье обходится примерно в 1200 евро в год на одного ребенка.
Согласно данным Федерального статистического ведомства, "квота успеха" у частных и государственных школ почти одинаковая. В качестве показателя была взята доля учеников, получивших аттестат зрелости. Так вот в частных гимназиях в среднем он выше лишь на 1,7 процента, чем в государственных школах. То, что качество образования в государственных гимназиях не сильно уступает, а в чем-то и превосходит, подтверждает и ряд других исследований.
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