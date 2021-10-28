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Частная военная компания (ЧВК) Вагнера

Официальной информации о так называемой группе Вагнера или Частной военной компании (ЧВК) Вагнера практически нет. Российские власти отрицают существование этой военной организации.

Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. Военные подразделения группы Вагнера насчитывали - в разное время и по различным данным - от 1350 до 2000 человек. По российскому законодательству, наемничество запрещено, поэтому существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают.

ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ООН: Инструкторы ЧВК Вагнера из России запугивают жителей ЦАР 28.10.2021

"Вагнеровцы" причастны к нарушениям прав человека, сексуальным преступлениям и преследованию мирных жителей ЦАР, заявили эксперты ООН. По их словам, пострадавшие от бойцов ЧВК боятся идти в суд.
SOCHI, RUSSIA - OCTOBER 3, 2019: Novaya Gazeta founder Dmitry Muratov attends the plenary session of the 16th annual meeting titled The Dawn of the East and the World Political Order and held by the Valdai Discussion Club at Polyana 1389 Hotel. Mikhail Metzel/TASS ( Dmitri Muratow )

Нобелевка Дмитрию Муратову: что говорят о нем немецкие коллеги 08.10.2021

Что говорят немецкие журналисты, представители правительства Германии и Евросоюза о главном редакторе "Новой газеты" Дмитрии Муратове - лауреате Нобелевской премии мира 2021 года.
17.04.2020, Libyen, Tripolis: Schwarzer rauch steigt von der Salah Al-Din-Frontlinie über der Stadt auf. Bei Kämpfen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind vier Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. Foto: Amru Salahuddien/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ООН подозревает наемников из РФ в военных преступлениях в Ливии 04.10.2021

Все стороны ливийского конфликта, включая наемников из РФ, возможно, совершили военные преступления, говорят эксперты ООН по правам человека.
Ein Bundeswehrsoldat steht mit seinem Gewehr vom Typ G36 am 05.04.2016 bei einer Übung im Camp Castor in Gao in Mali. Soldaten der Bundeswehr sind im westafrikanischen Mali im Rahmen der UN Mission MINUSMA stationiert. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН 02.10.2021

Один сотрудник миссии ООН в Мали погиб, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, еще четверо ранены. С 2013 года в результате терактов погибли уже 145 "голубых касок" из миссии МИНУСМА.
A member of the close protection unit for Central African republic President Touadera, composed by Russian private security company operatives from Sewa Security, are seen in Berengo on August 4, 2018. - Russian military consultants have set up training for the Central African Armed Forces and the Internal Security Forces after delivering weapons to the country. Already trained by the European program (EUTM), the soldiers are trained in the handling of weapons by the Russian consultants. (Photo by FLORENT VERGNES / AFP) (Photo credit should read FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images)

Власти ЦАР признали преступления своих войск и их "советников" из РФ 02.10.2021

Права человека в ЦАР нарушают правительственные войска и российские "советники", но чаще всего - повстанцы, утверждает министр юстиции страны. Он призвал привлечь к ответственности и солдат миссии ООН.
ARCHIV - Blick über Bamako in Mali, aufgenommen am 18.03.2013. Zwei bewaffnete Männer haben das Luxushotel Radisson in Malis Hauptstadt Bamako überfallen und halten dort 170 Menschen als Geiseln. Foto: Oliver Lang/dpa (zu dpa 170 Geiseln bei Überfall auf Luxushotel in Mali vom 20.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright:

В Мали доставлены четыре военных вертолета и оружие из России 01.10.2021

Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

В Европе сочтут переброску ЧВК Вагнера в Мали неприемлемой 25.09.2021

Мы не станем мириться с появлением частной военной компании Вагнера в Мали, заявили министры обороны 13 стран-членов Европейской интервенционной инициативы.
Malis Premierminister Choguel Kokalla Maïga Copyright: Presse- und Kommunikationsdienst des Premierministers von Mali

Власти Мали назвали "слухами" сообщения о приглашении ЧВК Вагнера 20.09.2021

Правительство Мали заявило, что удивлено обвинениями в свой адрес и отвергло сообщения о якобы имеющихся у Бамако планах позвать в страну частную военную компанию Вагнера.
GAO, MALI - MARCH 07: Children follow soldiers of the Bundeswehr, the German Armed Forces, after leaving a weekly cattle market on the outskirts of Gao on March 7, 2017 in Gao, Mali. The soldiers of the Bundeswehr try to gather information on prices of meat and movement around the city, as well as possible suspects among farmers, as each week locals and Touareg nomads gather at the market to trade their cattle including Camels, Cows, Sheep and clothing. U.N.-led MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) troops are assisting the Malian government in its struggle against rebels that include a Tuareg movement (MNLA) and several Islamic armed groups, among them Al-Qaeda, in the north of Mali. Rebels have conducted a series of terror attacks to destabilize the current government in recent years. The Bundeswehr has committed helicopters and 750 soldiers to the MINUSMA mission as well as 147 soldiers to the EUTM mission (European Trainings Mission Mali) to train government troops. In mid-April the Bundeswehr is to deploy four «Tiger«combat helicopter. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Кандидаты в канцлеры ФРГ ставят под вопрос мандат бундесвера в Мали 18.09.2021

Армин Лашет и Анналена Бербок обеспокоены намечающимся сотрудничеством хунты Мали с ЧВК Вагнера. По мнению политиков, это ставит под вопрос целесообразность дальнейшего пребывания бундесвера в Мали.
11.11.2018, Niger, Niamey: Das Schulterabzeichen des Bundeswehr Lufttransportstützpunkts Niamey LTStp am Flughafen in Niamey ist auf dem Ärmel eines Soldaten zu sehen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hält sich zu einem dreitägigen Besuch in Afrika auf und besucht unter anderem die Truppen der Bundeswehr in Mali. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Евросоюз может прервать отношения с властями Мали из-за ЧВК Вагнера 17.09.2021

"ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве Европейского Союза в Мали.
ARCHIV - Bundeswehrsoldaten sichern am 19.12.2016 in Gao, im Norden von Mali, den Flughafen am Feldlager Camp Castor. (zu dpa «Afrika-Konferenz: Regierung feilt an Konzept für Krisenkontinent» vom 28.03.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В бундестаге призвали пересмотреть операцию бундесвера в Мали 17.09.2021

В Германии обеспокоены планами Мали заключить контракт с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. В бундестаге полагают, что если это произойдет, то мандат бундесвера нужно будет пересмотреть.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

ЧВК Вагнера может вытеснить военную миссию Запада из Мали 16.09.2021

Вслед за Афганистаном - и на этот раз, вероятно, не без участия россиян, может завершиться еще одна военная миссия Запада - в западноафриканском Мали. DW - с подробностями.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 31/05/2021 - Mali / District de Bamako / Bamako - Un pick-up des Forces Armees Maliennes qui accompagnait le convoi du Colonel Assimi Goita a son arrivee a l'aeroport de Senou-Bamako ce lundi 31 mai 2021. Le president de la transition s'est rendu ce week-end au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a rassemble les chefs d'etat ouest africains a Accra sur la crise malienne. / 31/05/2021 - Mali / Bamako district / Bamako - A Malian Armed Forces pickup truck that accompanied Colonel Assimi Goita's convoy upon its arrival at the airport of Senou-Bamako on Monday, May 31, 2021. The President of the transition went this weekend to the extraordinary ECOWAS summit that brought together West African heads of state in Accra on the Malian crisis.

Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали 15.09.2021

Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера 15.09.2021

Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
HANDOUT - 29.07.2020, Belarus, Minsk: Ein Mann, der von einem Beamten des Komitees für Staatssicherheit von Belarus (KGB) festgenommen wurde, liegt mit gefesselten Händen auf dem Boden eines Sanatoriums außerhalb von Minsk. Die wenige Tage vor der wichtigen Präsidentenwahl in Belarus festgenommenen mutmaßlichen russischen Söldner sind nach Darstellung des Kreml auf der Durchreise gewesen. Die 33 Männer waren am 29.07.2020 nach Angaben aus Belarus in der Nähe der Hauptstadt Minsk festgenommen worden. Foto: -/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В офисе Зеленского усомнились в достоверности статьи CNN о российских наемниках 09.09.2021

Советник главы офиса Владимира Зеленского назвал фейком сообщения о сотрудничестве спецслужб Украины и США в неудавшейся операции по поимке российских наемников.
HANDOUT - 29.07.2020, Belarus, Minsk: Ein Mann, der von einem Beamten des Komitees für Staatssicherheit von Belarus (KGB) festgenommen wurde, liegt mit gefesselten Händen auf dem Boden eines Sanatoriums außerhalb von Minsk. Die wenige Tage vor der wichtigen Präsidentenwahl in Belarus festgenommenen mutmaßlichen russischen Söldner sind nach Darstellung des Kreml auf der Durchreise gewesen. Die 33 Männer waren am 29.07.2020 nach Angaben aus Belarus in der Nähe der Hauptstadt Minsk festgenommen worden. Foto: -/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

CNN: США помогали Украине в операции по задержанию российских наемников 08.09.2021

Вашингтон финансировал операцию, в ходе которой планировалось выманить в Украину группу российских наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.
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