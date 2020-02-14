 Цукерберг утверждает, что Facebook тратит миллиарды на безопасность контента | Новости из Германии о Германии | DW | 15.02.2020

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Германия

Цукерберг утверждает, что Facebook тратит миллиарды на безопасность контента

Основатель соцсети Facebook заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что порядка 35 тысяч специалистов анализируют содержание контента и занимаются обеспечением его безопасности.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Корпорация Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. С таким утверждением руководитель компании Марк Цукерберг выступил в субботу, 15 февраля, на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Точные цифры он не назвал, однако отметил, что этот бюджет выше, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.

По словам главы Facebook, команда компании и разработанное ей автоматизированное программное обеспечение ежедневно блокирует более миллиона фальшивых аккаунтов, большинство из них обнаруживается уже через несколько минут после регистрации. Цукерберг добавил, что порядка 35 тысяч специалистов анализируют содержание постов и занимаются обеспечением безопасности контента.

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Марк Цукерберг о вмешательстве Москвы

Цукерберг признал, что в 2016 году, в преддверии выборов президента США, Facebook слишком медленно отреагировала на пропагандистскую кампанию, которая, по данным ряда западных спецслужб, проводилась в интересах Москвы. Российские власти подобные обвинения в свой адрес отрицают. Марк Цукерберг отметил, что корпорация теперь гораздо лучше подготовлена и не допустит подобного вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, запланированные на 3 ноября 2020 года.

Два подхода к регулированию

При этом основатель соцсети полагает, что нет необходимости в специальных регулятивных нормах для "вредоносного контента". "Сейчас существуют два подхода в профильных отраслях - один применим к газетам и существующим медиа. Другая модель используется применительно к телекоммуникационными компаниями, которые просто являются передатчиками данных, однако вы не привлечете их к ответственности, если кто-то скажет что-то вредоносное по телефону, - пояснил Цукерберг. - Думаю, нам бы подошел некий средний путь".

Мюнхенская конференция по безопасности - 2020 проходит в столице Баварии с 14 по 16 февраля. На ней присутствуют 35 глав государств и правительств, а также около ста министров обороны и глав МИД, и другие влиятельные общественные деятели.

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    Автор: Элла Володина


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