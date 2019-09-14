ЦРУ США пыталось использовать кошек, дельфинов и ворон для шпионажа

Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США во второй половине XX века пытались обучить представителей различных классов животных шпионской деятельности. Об этом австрийское издание Der Standard пишет в субботу, 14 сентября, ссылаясь на рассекреченные документы разведки.

В частности, из кошек предполагалось сделать возможные подслушивающие устройства. Исследователи работали и с собаками, вживляя им в мозг импланты, чтобы узнать, можно ли управлять животными на расстоянии.

Cведения о советских атомных субмаринах должны были собирать дельфины

Кроме того, ЦРУ возлагало большие надежды на дельфинов. Так, проекты Oxygas и Chirilogy предполагали, что их применение поможет больше узнать о программе атомных подводных лодок в Советском Союзе.

Кроме того, экспертов интересовало, могут ли морские млекопитающие заменять подводников и доставлять к судну взрывчатку. При этом дельфины, а также ластоногие и сейчас имеются в распоряжении корпуса морской пехоты США, отмечает издание.

Химическое оружие в Шиханах и миниатюрные фотокамеры на птицах

У разведки США существовала также программа обучения птиц, говорится в рассекреченных архивных документах. Так, во времена холодной войны орнитологам поставили задачу выяснить, какие из перелетных птиц в период миграции делают остановку в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие. ЦРУ рассчитывало по наличию следов в их организме узнать, какие именно вещества разрабатывают в Шиханах.

А проект ЦРУ Axiolite 1970-х годов предполагал использование птиц для получения секретных снимков советских зенитно-ракетных комплексов, классифицируемые НАТО как SA-5. В качестве носителей миниатюрных камер рассматривались ястребообразные и вороны, однако специалисты экспериментировали также с соколами, филином и какаду. В частности, представителя семейства попугаеобразных эксперты называли "искусным летуном", однако отмечали его медлительность, недостаточную для "уклонения от атак чаек".

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