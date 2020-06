Цифры по COVID-19 в России: несовершенство статистики или умысел?

В России более полумиллиона человек заразились коронавирусом. Это третий показатель в мире. Несмотря на это, по официальным данным, смертность от COVID-19 в стране низкая. DW с помощью экспертов выясняла, кто не вошел в статистику российского Минздрава, не только по умершим, но и по заболевшим.

"Мама в список не попала"

В гостиной Анны Клочковой на самом видном месте фотография ее матери Галины Васильевны. 21 мая она умерла в ярославской больнице от коронавируса. Врачей, по словам Анны, буквально пришлось упрашивать госпитализировать женщину. Галина Васильевна работала в медучреждении - в регистратуре женской консультации в городе Переславль-Залесский. Коронавирусом женщина заразилась, скорее всего, на работе, считает ее дочь: "Там никаких средств защиты не выдавали. Мне пришлось самой сшить для нее маску из бинтов".

Анна Клочкова со свидетельством о смерти ее матери

23 мая провели вскрытие умершей. В России смерть от коронавируса должен подтвердить патологоанатом. "Причина смерти - новая коронавирусная инфекция, - показывает свидетельство о смерти Анна. - В тот день, когда моя мама умерла, от коронавирусной инфекции, по официальным данным, (в области. - Ред.) скончался только один человек - мужчина. Моя мама в список не попала. Ее в статистике нет".

То, что 21 мая умер именно мужчина, подтвердил на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ни 23 мая, ни последующие семь дней статистика по умершим в Ярославской области не изменилась. DW обратилась за разъяснением в здравотдел Ярославской области. На момент публикации материала ответа на запрос не последовало.

ВОЗ о российской статистике по коронавирусу

К статистике инфицированных коронавирусной инфекцией в России вопросы возникли в мае. Тогда газеты The New York Times и The Financial Times опубликовали статьи, в которых содержалось предположение, что в официальную статистику не попало 70% смертей от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге. Российские федеральные и местные власти уверяют, что официальные данные верны. В Минздраве РФ на запрос DW сообщили, что методика подсчета основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Максим Радецкий, пресс-секретарь Минздрава, пояснил, что в ее основу положены новые принципы классификации ВОЗ с учетом международных рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19.

Российские власти уверяют, что официальные данные о COVID-19 верны

Однако директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал статистику смертности от коронавируса в России, "сложной для понимания", а разницу между числом заболевших и умерших "необычной". В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Business FM отметила, что Райан - не статистик, не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто высказал свое мнение. "Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к России", - подчеркнула Вуйнович.

Как бы там ни было, но вопросы к данным по COVID-19 есть. В Архангельской области, например, ведут два подсчета. "По Северодвинску у нас отдельная статистика. Часть населения обслуживается в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Это в основном работники оборонных предприятий. ФМБА ведет отдельный реестр по своим пациентам, - рассказал DW Артем Вахрушев, зампредседателя правительства области. - Эти заболевшие не учитываются в статистике по Архангельской области на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ". Где учитываются данные, собранные ФМБА, в ответе Минздрава на запрос DW не сказано.

Цифры, вызывающие вопросы

Вопросы по цифрам есть и у аналитика исследовательского агентства Data Insight Бориса Овчинникова. Он проанализировал официальные данные о росте числа заболевших коронавирусом в России с 30 апреля по 24 мая.

Борис Овчинников

Аналитик указывает, что за этот период число выявленных носителей инфекции четыре раза заканчивалось на 99: 30 апреля - 7099 человек, 8 мая - 10 699, 12 мая - 10 899 и 24 мая - 8599. В интервью DW Овчинников пояснил, что вероятность такого совпадения меньше 1% процента.

Он не исключает, что данные могли подкорректировать: "Изначально была задана круглая цифра, но в последний момент, зная, что люди подозрительно относятся к круглым числам, меняли ее на 99". По мнению Овчинникова, "подкрутки данных происходят не только в отдельных регионах, в чем не было никакого сомнения, но и, возможно, на федеральном уровне".

"Запрещают брать тесты на коронавирус"

В конце мая министерство здравоохранения России опубликовало список умерших от COVID-19 врачей, в нем 101 фамилия. Врачи ведут свою статистику - "Список памяти", в котором более 400 фамилий. Один из его создателей - завотделением кардиореанимации Московской городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.

Алексей Эрлих

Он называет официальные данные неполными: "Минздрав исключил из списка медработников младший медперсонал, переведя санитарок в уборщицы. В нашем списке много и водителей "скорой помощи", которые тоже не являются медицинскими работниками". Слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что показатель смертности среди медиков во время пандемии практически не отличается от какого-либо другого периода, Эрлих, сам уже переболевший коронавирусом, назвал враньем.

"У многих медиков тесты не берут, я знаю больницы, где просто запрещают брать тесты. Чтобы они статистику не подпортили. Человек умирает, а в статистику коронавируса не попадает", - возмущается анестезиолог-реаниматолог.

Чтобы не портить статистику?

Для Минздрава РФ регистратор из города Переславль-Залесский Галина Васильевна не является медработником и никаких выплат ее родственникам не положено. В "Списке памяти", который ведут врачи, она есть, но это мало утешает ее дочь Анну Клочкову. Хоронили Галину Васильевну согласно специальным правилам - в закрытом гробу. Анна на похоронах не присутствовала, от матери заразилась коронавирусом и лечилась дома. Девушка говорит, что мазки для теста на коронавирус у нее долго не хотели брать. Чтобы не портить статистику, уверена она.

