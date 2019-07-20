 ЦИК Украины объявил о победе ″Слуги народа″ на выборах в Раду | Новости из Германии об Украине | DW | 26.07.2019

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Украина

ЦИК Украины объявил о победе "Слуги народа" на выборах в Раду

По результатам подсчета ста процентов бюллетеней в Верховную раду Украины проходят пять партий. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43 процентов голосов.

Пожилая избирательница на выборах в Верховную раду Украины 21 июля 2019 года

Пожилая избирательница на выборах в Верховную раду Украины 21 июля 2019 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в пятницу, 26 июля, обнародовала окончательные итоги парламентских выборов. По результатам подсчета 100 процентов избирательных бюллетеней в Верховную раду IX созыва проходят пять партий.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа"  набрала 43,16 процентов голосов и, таким образом, стала самой влиятельной силой в Раде. Следом за ней идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), получившая поддержку 13,05 процентов избирателей. Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" получила 8,18 процентов голосов. За "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко проголосовали 8,10 процентов, за партию музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 5,82 процента украинцев.

Таким образом, партию "Слуга народа" в Раде будут представлять 254 депутата, 43 - ОПЗЖ, 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность", 20 - "Голос", 6 - партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.
 

Контекст

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"Щадящий период" для "неопытного президента" и "политического мессии" закончился. Как в Германии, Австрии и Швейцарии комментируют итоги парламентских выборов в Украине. (22.07.2019)

Какие партии не прошли в Раду

Не прошли в Раду Радикальная партия (4,01 %), "Сила и честь" (3,82 %), "Оппозиционный блок" (3,03 %), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41 %), партия Шария (2,23 %), ВО "Свобода" (2,15 %), "Гражданская позиция" (1,04%), Партия зеленых (0,66 %), а также "Объединение Самопомич" (0,62 %).

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский назначилвнеочередные парламентские выборы на 21 июля 2019 года. Они проходили по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и еще 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах.  

За два дня до выборов в Раду, 19 июля, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, призвал сторонников его партии "Рух новых сил" поддержать партию "Слуга народа", чтобы позволить Зеленскому проводить свою политику без необходимости вступать в коалицию с кем-либо.

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    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 13:30

Что говорят на Западе о победе партии Зеленского "Слуга народа" на выборах. DW Новости

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Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты.  

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Информация ЦИК Украины по выборам в Верховную раду 2019 года

Информация ЦИК Украины по выборам в Верховную раду 2019 года

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Статья DW о призыве Саакашвили голосовать за партию Зеленского "Слуга народа"  

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Видеообращение Михаила Саакашвили с призывом голосовать за "Слугу народа"

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Что говорят на Западе о победе партии Зеленского "Слуга народа" на выборах. DW Новости  

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