 ЦИК: Действующий президент Польши выигрывает выборы с минимальным отрывом | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2020

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Европа

ЦИК: Действующий президент Польши выигрывает выборы с минимальным отрывом

Анджей Дуда набирает 51,21 процента голосов на выборах президента Польши, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79 процента, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК.

Анджей Дуда выступает перед своими сторонниками после второго тура выборов

Анджей Дуда выступает перед своими сторонниками после второго тура выборов, 12 июля 2020 г.

Во втором туре президентских выборов в Польше, прошедшем 12 июля, действующий глава государства Анджей Дуда лидирует, набирая 51,21 процента голосов, следует из предварительных официальных данных по результатам подсчета 99,98 процента бюллетеней. Об этом ЦИК страны сообщил утром в понедельник, 13 июля. Главный конкурент Дуды, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получает 48,79 процента голосов.

Во второй половине дня 13 июля  Тшасковский в своем микроблоге в Twitter признал свое поражение, поздравив действующего главу государства с победой. 

  

Дуда, занимающий пост президента с 2015 года, является кандидатом от правящей партии "Закон и справедливость". Его возможная победа позволила бы партии закрепить свои лидерские позиции по меньшей мере до парламентских выборов, запланированных на 2023 год. Тшасковский представляет либерально-консервативную партию "Гражданская платформа".

Первый тур, перенесенный из-за коронавируса, состоялся 28 июня. На должность главы государства претендовали 11 кандидатов, однако ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов. Дуду поддержали 43,5 процента проголосовавших, Тшасковский получил 30,4 процента голосов.

Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.

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    Автор: Элла Володина


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