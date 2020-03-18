 Цены на нефть упали до минимумов с 2002-2003 годов | Экономические новости из Германии | DW | 18.03.2020

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Экономика

Цены на нефть упали до минимумов с 2002-2003 годов

Стоимость нефти марки Brent снизилась до 24,9 доллара за баррель, WTI - до 21,5 доллара. Это рекордное падение за последние 17-18 лет.

Нефтяная платформа

Нефтяная платформа

Мировые цены на нефтьв среду, 18 марта, обновили минимумы с 2002-2003 годов. Стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 13 процентов до 24,9 доллара за баррель, это минимум с мая 2003 года. Стоимость нефти марки WTI упала почти на 23 процента до 21,5 доллара за баррель, обновив минимум с февраля 2002 года.

На этом фоне биржевой курс доллара превысил 80 рублей, курс евро поднялся выше 88 рублей.

Падение цен на нефть произошло после того, как Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти.Снижение цен на нефть и курса рубля также связывают с пандемией коронавируса в мире.

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    Вот как объем фонда менялся в рублях…

    Инициатива создания фонда, в котором на "черный день" накапливались бы нефтегазовые сверхдоходы, принадлежит бывшему министру финансов РФ Алексею Кудрину. С 2004 года в России действовал Стабилизационный фонд, средства которого к 1 февраля 2008 года были распределены между Резервным фондом и Фондом национального благосостояния.

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    Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд

    … а вот динамика в долларах США

    Активное использование средств фонда в 2009-2010 годах позволило успешно сгладить последствия всемирного экономического кризиса. Затем резервы в долларах частично восстановились, а в рублях - благодаря девальвации 2014 года - даже превысили первоначальный уровень. В последние полтора года резервы вновь быстро расходуются: их объем сократился за это время на 55 процентов.

    Автор: Андрей Гурков


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