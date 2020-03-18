Цены на нефть упали до минимумов с 2002-2003 годов

Мировые цены на нефтьв среду, 18 марта, обновили минимумы с 2002-2003 годов. Стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 13 процентов до 24,9 доллара за баррель, это минимум с мая 2003 года. Стоимость нефти марки WTI упала почти на 23 процента до 21,5 доллара за баррель, обновив минимум с февраля 2002 года.

На этом фоне биржевой курс доллара превысил 80 рублей, курс евро поднялся выше 88 рублей.

Падение цен на нефть произошло после того, как Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти.Снижение цен на нефть и курса рубля также связывают с пандемией коронавируса в мире.

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