Центр "Э" заинтересовался школьниками с митинга Навального

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму управления МВД России пришел в среду, 19 сентября, в московскую гимназию №1567 для разъяснительной беседы с 17-летней ученицей Камиллой Брайловской. Об этом написала в "Фейсбуке" ее мама, Мария Симакова. Женщина пожаловалась, что ее дочь сняли с урока и пытались допросить по поводу участия в митинге.

Девушку забрал с урока заместитель директора, которая по совместительству также работает школьным психологом. Она провела ученицу в кабинет, где ее ждал человек в штатском. Он представился старшим оперуполномоченным по особо важным делам центра по борьбе с экстремизмом Александром Анатольевичем Бахиревым. Он заверил, что просто хочет поговорить. С собой у него была толстая папка с бумагами. Среди них - скриншоты видео с митинга 9 сентября в Москве, на которых лица участников были обведены красным. Бахирев указал Камилле на ее лицо и попросил подтвердить, была ли девушка на митинге. Она признала это. "Ты сделала очень-очень плохую вещь", - сказал сотрудник центра "Э" и попросил назвать фамилии тех, кто еще был с ней на митинге. Девушка отказалась, сославшись на 51 статью Конституции.

Уже не первый случай?

После беседы девушку отпустили позвонить адвокату. Его через ОВД-Инфо нашла мама Камиллы. "Я нашла его заранее, потому что знала, что с одной из учениц уже была аналогичная беседа и решила подстраховаться. Ту девочку так запугали, что ее родители решили не предавать дело огласке. Неизвестно, сколько еще таких учеников, которые молчат. Все боятся", - пояснила Мария Симакова. После встречи с оперуполномоченным Бахиревым ее дочь была очень напугана. Симакова опасается, что после огласки гимназию замучают проверками.

Камилла работает волонтером в московском штабе Навального и ходит на митинги с 2016 года. По словам Симаковой, ее дочь не скрывала свою общественную позицию и активно публиковала в аккаунте фотографии с протестных акций. Сейчас по совету адвоката девушка удалила страницу "Вконтакте".

После беседы мама Камиллы позвонила сотруднику центра "Э" по мобильному телефону, который он оставил и согласилась прийти на встречу, если тот пришлет официальную повестку. Тот обещал прислать.

"Там вам разъяснят"

Корреспондент DW также позвонила по оставленному ученице номеру. Александр Бахирев отказался подтвердить или опровергнуть факт, что приходил в гимназию и посоветовал обратиться в пресс-службу МВД. На вопрос, зачем он приходит к школьникам и оставляет свой номер, он ответил, что если кому-то и оставлял свой номер, то не журналистам. Также он посоветовал читать законы РФ и обратиться к юристам: "Там вам разъяснят".

Ранее несовершеннолетних участников митинга уже задерживали и привлекали к ответственности за участие в протестных акциях. Так, 17-летнего школьника из Москвы Николая Нестерова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в митинге Навального 26 марта 2017 года. Его задержали после того, как школьник дал интервью немецкому телеканалу ZDF о своем участии в протестных акциях.

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