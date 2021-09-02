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Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.
По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.
В связи с нападением на студента у синагоги в Гамбурге Центральный совет евреев в Германии призвал усилить борьбу с антисемитизмом. Глава Минюста ФРГ заявила о "позоре для страны".
Канцлер ФРГ назвала совет надежным партнером и раскритиковала рост антисемитизма. Председатель Центрального совета Шустер высоко оценил решимость основателей создать эту организацию на территории ФРГ.
19 июля Центральный совет евреев Германии отмечает 70-летний юбилей. DW поговорила с раввином Юрием Кадниковым о проблемах еврейских общин и об антисемитизме в Германии.
Уполномоченные правительства ФРГ предложили конкретные меры по усилению безопасности евреев в стране, борьбе с антисемитизмом в футболе и демонстрации солидарности с иудеями.
Министерство обороны ФРГ и Центральный совет евреев в Германии подписали соответствующий госдоговор. Первые раввины появятся в бундесвере уже в 2020 году.
9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.
Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.
Центральный совет евреев в Германии раскритиковал федерального президента за поздравление Ирану. Штайнмайер признал, что права человека в Иране попираются, но диалог с Тегераном необходим.
Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.
Нетерпимое отношение немецкого общества к проявлениям антисемитизма будет способствовать тому, что в долгосрочной перспективе в Германии не будет этой проблемы, считает Йозеф Шустер.
На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.
Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики.
Центральный совет евреев в Германии наградил Норберта Ламмерта за вклад в германо-израильские отношения.
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