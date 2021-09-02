Центральный совет евреев в Германии

Подозреваемый в антисемитском нападении в Берлине сдался полиции

На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.