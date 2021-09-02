Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Центральный совет евреев в Германии

19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Новую Еврейскую академию построят в Германии 02.09.2021

Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
Teilnehmer der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen laufen mit Palästina-Flaggen durch Neukölln. Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels. +++ dpa-Bildfunk +++

Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления 16.05.2021

Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.
A police vehicle is seen at the area where a Jewish man was attacked, in front of the Hamburg synagogue, Hamburg, Germany October 4, 2020. REUTERS/Fabian Bimmer

Центральный совет евреев в Германии просит усилить охрану синагог 06.10.2020

По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.
Synagoge Hohe Weide, Hamburg Synagoge Hohe Weide der J¸dischen Gemeinde Hamburg Davidstern Hamburg Hamburg Deutschland Germany *** Synagogue Hohe Weide, Hamburg Synagogue Hohe Weide of the Jewish Community Hamburg Davidstern Hamburg Hamburg Germany Germany Copyright: xAchimxDuwent‰ster/teamworkx

Нападение в Гамбурге: Генпрокуратура не исключает антисемитские мотивы 05.10.2020

В связи с нападением на студента у синагоги в Гамбурге Центральный совет евреев в Германии призвал усилить борьбу с антисемитизмом. Глава Минюста ФРГ заявила о "позоре для страны".
15.09.2020, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht beim Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden im Innenhof der Neuen Synagoge. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa | Verwendung weltweit

Меркель поздравила Центральный совет евреев в Германии с юбилеем 15.09.2020

Канцлер ФРГ назвала совет надежным партнером и раскритиковала рост антисемитизма. Председатель Центрального совета Шустер высоко оценил решимость основателей создать эту организацию на территории ФРГ.

29.10.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Bei einem Pressetermin in der Staatskanzlei zur Vorstellung des neuen Beauftragten für jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern und gegen Antisemitismus spricht Yuriy Kadnykov, Landesrabbiner. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Немецкий раввин: Я прячу кипу под другим головным убором 17.07.2020

19 июля Центральный совет евреев Германии отмечает 70-летний юбилей. DW поговорила с раввином Юрием Кадниковым о проблемах еврейских общин и об антисемитизме в Германии.
19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В правительстве Германии предлагают новые способы борьбы с антисемитизмом 26.01.2020

Уполномоченные правительства ФРГ предложили конкретные меры по усилению безопасности евреев в стране, борьбе с антисемитизмом в футболе и демонстрации солидарности с иудеями.
03.04.2019, Berlin: Ein Bundeswehrsoldat mit Kippa nimmt an der Konferenz des Zentralrats der Juden teil. Auf der Tagung wird über Militärrabbiner in der Bundeswehr beraten. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

В германской армии появятся военные раввины 20.12.2019

Министерство обороны ФРГ и Центральный совет евреев в Германии подписали соответствующий госдоговор. Первые раввины появятся в бундесвере уже в 2020 году.

English: Interior view of the destroyed Fasanenstrasse Synagogue, Berlin, burned on Kristallnacht; November Pogroms. Date 8 March 2010, 07:36:44 Source Flickr: Interior view of the destroyed Fasanenstrasse Synagogue, Berlin, burned during the November Pogroms Author: Center for Jewish History, NYC This image, which was originally posted to Flickr, was uploaded to Commons using Flickr upload bot on 18:17, 12 February 2013 (UTC) by Jonund. On that date it was tagged as no known copyright restrictions

Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать "хрустальную ночь" 09.11.2019

9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.
People at the visitors tribune listen to the speech of Israeli Historian Saul Friedlaender during a remembrance event of the parliament Bundestag to commemorate the victims of the Holocaust at the Reichstag building in Berlin, Thursday, Jan. 31, 2019. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ 26.05.2019

Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.
(R-L) Wolfgang Schaeuble, president of the Bundestag (lower house of parliament), current president of the Bundesrat (upper house of parliament) Daniel Guenther, German Chancellor Angela Merkel, the president of the Central Council of Jews in Germany Josef Schuster, German President Frank-Walter Steinmeier, his wife Elke Buedenbender and Gideon Joffe, leader of Berlin's Jewish Community, pose prior to a ceremony at the Synagogue Rykestrasse in Berlin on November 9, 2018 to commemorate the 80th anniversary of the Kristallnacht Nazi pogrom. - Germany remembers victims of the Nazi pogrom that heralded the start of the Third Reich's drive to wipe out Jews, at a time when anti-Semitism is resurgent in the West. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Штайнмайер объяснил евреям в Германии суть своего поздравления Ирану 26.02.2019

Центральный совет евреев в Германии раскритиковал федерального президента за поздравление Ирану. Штайнмайер признал, что права человека в Иране попираются, но диалог с Тегераном необходим.
Die Synagoge in der Rykestraße im Prenzlauer Berg ist mit 1200 Plätzen die heute größte in ganz Deutschland.

В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины 09.10.2018

Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.
ARCHIV - 05.03.2017, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Mann mit Kippa nimmt an der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in der Paulskirche teil. (zu dpa «Antisemistischer Angriff in Bonn» vom 11.07.2018) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава совета евреев в ФРГ отметил нетерпимость общества к антисемитизму 15.07.2018

Нетерпимое отношение немецкого общества к проявлениям антисемитизма будет способствовать тому, что в долгосрочной перспективе в Германии не будет этой проблемы, считает Йозеф Шустер.

+++ Bildergalerie Das erwartet uns im September +++ARCHIV - Teilnehmer der Kundgebung «Steh auf! Nie wieder Judenhass!» des Zentralrats der Juden in Deutschland stehen am 14.09.2014 vor dem Brandenburger Tor in Berlin. (zu dpa Jüdischer Junge verlässt Schule nach antisemitischen Vorfällen am 02.04.2017) Foto: Maja Hitij/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Подозреваемый в антисемитском нападении в Берлине сдался полиции 19.04.2018

На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.

Zwei Jungen mit Kippa sitzen am 12.09.2014 in Hamburg in der Talmud Tora Schule. Am 13.09.2014 will der Zentralrat der Juden in Berlin in Deutschland ein Zeichen gegen antisemitische Tendenzen setzen - auch etwa 90 Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Hamburg reisen dafür in die Hauptstadt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa «Demo gegen Judenhass: «Hamburg mit einem blauen Auge davon gekommen»» vom 13.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt

Антисемитизм в школах ФРГ: "политика страуса" недопустима 30.03.2018

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики.
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) spricht am 05.09.2017 in Berlin, am letzten offiziellen Sitzungstag des Bundestages vor der Bundestagswahl 2017. Er leitete seine letzte Sitzung und scheidet aus dem Bundestag aus. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Экс-главе бундестага Ламмерту вручена премия имени Лео Бека 01.02.2018

Центральный совет евреев в Германии наградил Норберта Ламмерта за вклад в германо-израильские отношения.
Показать еще