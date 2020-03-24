 Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года

Стоимость барреля нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу опустилась до 16,2 доллара США. Это минимальное значение за 21 год.

Добыча нефти

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу опустилась до 16,2 доллара США за баррель. Это минимальный уровень с июня 1999 года, сообщает агентство Argus Media в понедельник, 30 марта. По его данным, за неделю баррель российского сорта подешевел на 5,51 доллара.

По оценке агентства, пандемия заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, привела к существенному снижению мировой экономической активности. Это вызвало падение спроса на многие нефтепродукты в мире. Так, несколькими часами ранее цены на нефть сортов Brent и WTI упали до минимумов с 2002 года.

В начале марта участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов нефтедобычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. В частности, на снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Это усугубило ситуацию и приведет к росту предложения сырья на мировом рынке нефти, полагают трейдеры.

Смотрите также:

  • USA Kohleindustrie (picture-alliance/AP Images/R. Dorgan)

    Переход к альтернативной энергетике

    Уголь, нефть и газ - главные враги

    Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа - это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

  • Braunkohle-Bagger

    Переход к альтернативной энергетике

    Требуется новый подход

    Если все останется, как и прежде, то, согласно данным Всемирного совета ООН по защите климата (IPCC), к 2100 году температура на Земле поднимется на 3,7-4,8 градуса. Однако еще можно добиться того, чтобы этот показатель не превышал 2 градуса. Для этого необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива - эксперты по климату говорят, что самое позднее к 2050 году.

  • Solarpark Templin in Ostdeutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Энергия солнца как двигатель прогресса

    Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней - меньше 5 центов.

  • Repower Windprojekt Clauen Deutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Все больше и эффективнее

    Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании - почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках - сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    Переход к альтернативной энергетике

    Дома без ископаемого топлива

    Хорошо изолированные дома требуют сегодня очень мало энергии, как правило, для электро- и теплоснабжения достаточно солнечных батарей, установленных на крыше. Некоторые дома производят даже слишком много энергии - она в дальнейшем может быть использована, к примеру, для зарядки электромобиля.

  • LED Lampe

    Переход к альтернативной энергетике

    Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2

    Важный момент в деле защиты климата - это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

  • Phileas Bus vor Windrädern Wasserstoffbus

    Переход к альтернативной энергетике

    Экологически чистый транспорт

    Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют - к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

  • Toyota Mirai Brennstoffzellenauto Präsentation in Tokyo 18.11.2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Первый серийный автомобиль на водороде

    С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и "полного бака" хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

  • Bio-Bus in Bristol Großbritannien EINSCHRÄNKUNG

    Переход к альтернативной энергетике

    Топливо из фекалий и мусора

    Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

  • Elektroauto auf der Intersolar 2014 in München

    Переход к альтернативной энергетике

    Бум на рынке батарей

    Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

  • LED Lampe mit Batterie

    Переход к альтернативной энергетике

    Прогресс в области "чистых" технологий

    На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

  • Demo für erfolgreiche Energiewende Düsseldorf 2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Движение в защиту климата

    Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь - в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 04:18

Ценовая война с саудитами: российская экономика на грани коллапса?

Контекст

Комментарий: Обвал рубля имени В.В.Путина

Президент РФ совершил очередную историческую ошибку, спровоцировав ценовую войну на рынке нефти на фоне нарастающего из-за коронавируса кризиса в экономике, считает Андрей Гурков. (10.03.2020)  

Коронавирус бьет по мировому бизнесу

Отмена авиарейсов, остановка производства, нарушение логистики, неучастие в ярмарках. Эпидемия из Китая заставляет все больше крупных компаний менять планы и импровизировать. (07.02.2020)  

Переход к альтернативной энергетике

Ископаемые виды топлива принесли не только экономическое процветание, но и глобальное потепление. Согласно данным ООН, выбросы СО2 в атмосферу должны быть прекращены к 2050 году. (08.12.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мировая экономика подхватила коронавирус  

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"  

Также по теме

Weißrussland und Russland, weißrussische und russische Flaggen, Minsk, Moskau, Februar 2017

"Нефтяная война" Москвы и Минска: кто победил? 24.03.2020

На фоне падения мировых цен на нефть Беларусь смогла договориться о поставках российской нефти без спорной премии к цене. Но по сравнению с прошлым годом ситуация все равно ухудшилась, говорят эксперты.

Weißrussland Druzhba-Pipeline bei Minsk

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ 20.01.2020

Не договорившись с Москвой о цене на нефть, Беларусь нашла в лице Норвегии альтернативного поставщика.

Druschba - Öl-Pipeline

"Укртранснафта" сообщила о возобновлении транзита по нефтепроводу "Дружба" 11.05.2019

Возобновление транзита нефти в Европу стало возможным после дополнительных исследований венгерской компании MOL, сообщила "Укртранснафта".

Реклама

Самые читаемые

Как Санкт-Петербург не досчитался 1,5 миллиона жителей  

Немецкие ученые сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом  

Хроника пандемии: цена на нефть упала до уровня 2002 года  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно