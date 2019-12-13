 Цена мира: 2020-й год станет решающим для Украины и Зеленского | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.12.2019

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Украина

Цена мира: 2020-й год станет решающим для Украины и Зеленского

На саммите в "нормандском формате" в Париже Владимир Зеленский принимал комплименты - за свои усилия в достижении мира в Донбассе. Но как далеко президент Украины хочет и может в этом пойти?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

За три дня до саммита в Париже президент Украины пришел на ток-шоу одного из украинских телеканалов под названием "Владимир Зеленский в поисках мира". 41-летний глава государства энергично вошел в студию в штанах и куртке защитного цвета и с улыбкой извинился за свой внешний вид: "Я не успел переодеться, потому что я только что с самолета, я был на фронте". По его словам, в Париже должно стать ясно, действительно ли "все хотят постепенно закончить эту трагическую войну" в Донбассе. Зеленский имел в виду президента РФ Владимира Путина, с которым он и летел встречаться в так называемом "нормандском формате" в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и французского президента Эмманюэля Макрона.

Избиратели ждут от Зеленского мира

В итоге встреча 9 декабря в Елисейском дворце продолжалась более девяти часов, включая пресс-конференцию. Результатом стали договоренности об очередной попытке достичь перемирия в Донбассе и обменять заложников до нового года, а также отвести войска еще на трех участках до марта 2020 года. Но, пожалуй, главным стало подтверждение приверженности минским соглашениям, которые должны были принести мир на восток Украины еще в 2015 году, но до сих пор не выполнены.

Макрон, Зеленский и Путин на саммите в Париже, 9 декабря 2019

Макрон, Зеленский и Путин на саммите в Париже, 9 декабря 2019 года

Мир был одним из главных обещаний бывшего продюсера и комедийного актера Зеленского, который почти ровно год назад - 31 декабря 2018 года - объявил о решении идти в президенты Украины. В своей избирательной программе он обещал "завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора компенсировать нанесенные убытки".

Зеленский выиграл выборы весной с рекордным результатом, а его новая партия "Слуга народа" летом получила абсолютное большинство в парламенте. С такой полнотой власти, которой не было у предыдущих президентов Украины, Зеленский испытывает растущее давление со стороны сограждан. После пяти лет позиционной войны в украинском обществе сильна тоска по миру. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в августе, 71 процент опрошенных считают окончание войны главной задачей нового президента.

Мирный процесс в Донбассе сдвинулся с мертвой точки

Украинские военные в грузовике рядом с машинами ОБСЕ

Отвод украинских войск возле Петровского, ноябрь 2019 года

Движение действительно началось летом и ускорилось осенью, прежде всего, с украинской стороны и в одном направлении - назад. Зеленский отказался от воинственной риторики его предшественника Петра Порошенко в адрес Москвы. Готовясь к саммиту в Париже, он дал приказ об отводе войск, который официально называют разведением, в трех согласованных населенных пунктах Донбасса, не дожидаясь полного и длительного прекращения огня. Наконец, Зеленский выполнил условие президента РФ о письменном согласии Украины с так называемой "формулой Штайнмайера", которая увязывает получение автономии сепаратистскими регионами в Донецке и Луганске с местными выборами. В том числе за это "мужественное решение" украинского президента в Париже хвалили Меркель и Макрон.

Протесты в Киеве перед саммитом в Париже против уступок России

Протесты в Киеве перед саммитом в Париже против уступок России, 8 декабря 2019 года

Одновременно Зеленский, профессионал в работе перед камерой, укреплял имидж президента-миротворца. В конце октября несколько телеканалов показали 23-минутный документальный фильм "За шаг до мира". В снятом, очевидно, по заказу или при содействии президентского офиса фильме Зеленский предстал в образе близкого народу миротворца. "Сделайте нам мир", - просит его в одном из эпизодов пожилая женщина в Донбассе.

Контекст

После трехлетней паузы "нормандский формат" по Восточной Украине на высшем уровне снова заработал. Для его участников это - главный итог, но есть и конкретные результаты. Репортаж DW из Парижа. (10.12.2019)

Обозреватели немецких масс-медиа сходятся в том, что саммит в Париже не принес прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины, но оценивают итоги переговоров по-разному. (10.12.2019)

Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. Президент Зеленский заверяет, что формула - "не страшилка". (02.10.2019)

Взрывоопасные выборы в Донецке и Луганске

Хотя большинство наблюдателей отмечают неподдельное желание Зеленского закончить войну, его пространство для маневра ограничено. Опыт показывает, что новый президент Украины может добиваться успехов только тогда, когда на сотрудничество идет и Путин, как это было с обменом заключенными в сентябре. Тот обмен не был равноценным, поскольку Россия выдала украинских моряков, которых она и так должна была освободить по решению суда ООН. На этом фоне часть украинского общества опасается ползучей капитуляции перед Россией и выходит с протестами на улицу. Эти настроения используют и оппозиционные партии, пытающиеся давить на Зеленского.

Если согласованное в Париже перемирие будет реализовано, это будет самым большим успехом для Зеленского. До этого все попытки были безрезультатными. Однако затем для украинского президента настанет момент истины. Украина в Париже подтвердила приверженность минским соглашениям. Первым шагом в этом направлении стало голосование в парламенте в четверг, 12 декабря, которым истекающий в конце года закон об особом статусе сепаратистских "республик" был продлен еще на год. При этом уже скоро Киеву придется согласовывать с сепаратистами и принимать новый закон - в который будет вписана и "формула Штайнмайера".

Подготовка к местным выборам в Донбассе, которые Зеленский хотел бы провести в конце октября 2020 года, может стать угрозой для и без того хрупкого мира в Украине. Когда в августе 2015 года президент Порошенко пытался принять в украинском парламенте изменения в конституцию, предписанные минскими соглашениями, это привело к протестам перед Верховной радой и человеческим жертвам.

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  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


 

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Спецвыпуск: Путин и Зеленский в Париже - договорились договариваться? DW Новости

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"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское).  

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