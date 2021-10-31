В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи

Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы.