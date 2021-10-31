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Хэллоуин

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
Oct. 30, 2011 - Hollywood, California, U.S. - Heidi Klum's 12th Annual Halloween Party at Tao Nightclub at The Venetian in Las Vegas, NV 10/29/11 2011..HEIDI KLUM(Credit: © Globe-ZUMA

Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото) 30.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
Хайди Клум

Хайди Клум - королева Хэллоуина 29.10.2021

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.
27/10/2021 Ein Rotstirnmaki steckt im Zoo Magdeburg mit seinem Kopf in einem geschnitzten Kürbis. Nicht nur Halloween steht im Zoo bevor sondern auch der Welt-Lemuren-Tag. Der Welttag findet seit 2014 jedes Jahr am letzten Freitag im Oktober. Rotstirnmakis sind eine Primatenart aus der Gruppe der Lemuren. Im Hintergrund ist ein Katta zu sehen, der wie die Rotstirnmakis zu den Lemuren gehört.

В немецких зоопарках приготовились отмечать Хэллоуин (фото) 28.10.2021

Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
ARCHIV - 29.08.2020, Baden-Württemberg, Ludwigsburg: Ein Mann fotografiert bei der 21. Kürbisausstellung im blühenden Barock ein Kürbis-Kunstwerk von Künstler Pit Ruge, das die bekannte Zunge der Rolling Stones darstellt. Die weltgrößte Kürbisausstellung mit dem diesjährigen Thema „Musik“ findet vom 28.08.2020 bis zum 06.12.2020 statt. (zu dpa: Kürbisse nicht nur zu Halloween gefragt) Foto: Christoph Schmidt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Удивительные тыквы - 2020 (фото) 31.10.2020

Тыквы бывают разные - съедобные и декоративные, гигантские и миниатюрные, устрашающие и дружелюбные, предназначенные для Хэллоуина или просто… тыквы.
FILE- In this Feb. 22, 2018, photo, Airbnb co-founder and CEO Brian Chesky speaks during an event in San Francisco. Short-term rental business Airbnb is suing the city of Boston over regulations aimed at cracking down on investors who buy housing units to list on the platform. The lawsuit filed Tuesday, Nov. 13, in federal court says the ordinance violates state and federal law by forcing home-sharing platforms to share information about clients with the city and requiring the platforms to enforce the new rules. (AP Photo/Eric Risberg, File) |

Сервис Airbnb запретил сдавать частное жилье для вечеринок 03.11.2019

Решение Airbnb о запрете на аренду квартир и домов для вечеринок стало реакцией на инцидент со стрельбой в снятом через онлайн-сервис доме в Калифорнии.

FRANKENSTEIN, left to right: John Boles, Mae Clarke, Boris Karloff, Edward Van Sloan, Colin Clive, 1931. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкий город, в котором Франкенштейн создал своего монстра 31.10.2019

На календаре народных развлечений - Хэллоуин. Особое место среди страшных персонажей современного праздника занимает популярный монстр из романа о Франкенштейне. Откуда и когда он появился?
30.10.2019, Hamburg: Ein Pavian-Baby auf dem Arm der Mutter greift nach einem Kürbiss auf dem Pavianfelsen im Tierpark Hagenbeck. Eine Vogelscheuche mit Kürbiskopf und Kürbisse in allen erdenklichen Farben und Größen wurden den Tieren anlässlich Halloween kredenzt. Foto: Magdalena Tröndle/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие павианы отмечают Хэллоуин (фото) 31.10.2019

Обитатели Гамбургского зоопарка последовали примеру многочисленных жителей этого города, всей Германии и других стран, в которых отмечают этот новомодный праздник.
K.- P. Adler - Fotolia 44550428

Ужасы студенческого городка 01.11.2018

Что делают на Хэллоуин? Выпрашивают в костюмах сладости и пугают прохожих! DW выяснила, чего боятся немецкие студенты и каким профессорам не нужно наряжаться, чтобы нагнать страх.
ARCHIV - HANDOUT - Bill Skarsgard als Pennywise in einer Szene des Films «Es» (undatierte Filmszene). Der Horrorfilm nach dem Bestseller von Stephen King startete am 28.09.2017 in den deutschen Kinos. (zu dpa ««Es» behauptet Spitze vor dem «Schneemann»» vom 23.10.2017) ACHTUNG - Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film bis 25.12.2017 und nur bei Urheber-Nennung Foto: Brooke Palmer/Warner Bros/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Семь жутких фильмов, которые надо смотреть на Хэллоуин 31.10.2018

В подборке DW - фильмы ужасов. Но осторожно: они не для слабонервных!
Women in niqab exit the audience seats in the Danish Parliament at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Thursday May 31. 2018. A majority in the Danish Parliament adopted Thursday a ban wearing niqab or burka in public. |

В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи 01.08.2018

Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы.

Гигантские пауки на Белом доме (31.10.2017) 31.10.2017

Гигантские пауки, паутина, тыквы - так Белый дом подготовился к празднованию Хэллоуина. Накануне Дональд Трамп и супруга Мелания пригласили в гости маленьких "чудовищ" и "ведьм".
Russische TV-Journalisten und antiwestliche Propaganda-Verbreiter Wladimir Solowjow und Dmitri Kiseljow haben sich über den Chefredakteur des unabhängigen Radiosenders Ekho Moskwy beschwert, er würde die Hassatmosphäre gegenüber Journalisten der staatlichen Medien verbreiten. Rechte: Sergey Elkin

Соловьев, Киселев и зловещая тень Венедиктова 30.10.2017

Телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев испугались главреда "Эха Москвы": Алексей Венедиктов, мол, травит журналистов ВГТРК. Уж не привиделось ли им это накануне Хэллоуина? - удивляется Сергей Елкин.

Американцы раскупают маски Трампа и Клинтон на Хэллоуин (31.10.2016) 31.10.2016

Хэллоуин накануне президентских выборов в США. Бытует поверье, что кандидат, чьи маски продаются лучше, имеет больше шансов на победу в выборах.
DEU/Deutschland/Sachsen/Kromlau, 05.10.2014, Kromlauer Park - Rakotzbruecke mit Rakotzsee im herbstlichen Morgenlicht. // Kromlauer park with the Rakotzbruecke, 05 Oct 2014. // **Foto: Andreas Franke** | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/A. Franke

Самые загадочные места в Германии (фотогалерея) 31.10.2016

Дубы-колдуны, затопленный город, развалины замка… В канун Хэллоуина DW решила отправиться в самые таинственные места в Германии.

Хэллоуин и клоуны (30.10.2016) 30.10.2016

Хеллоуин - один из самых коммерческих праздников в мире. Почему европейцы и американцы наряжаются в нечисть и какие костюмы пользуются самым большим спросом?

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