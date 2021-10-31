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Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.
Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
Тыквы бывают разные - съедобные и декоративные, гигантские и миниатюрные, устрашающие и дружелюбные, предназначенные для Хэллоуина или просто… тыквы.
Решение Airbnb о запрете на аренду квартир и домов для вечеринок стало реакцией на инцидент со стрельбой в снятом через онлайн-сервис доме в Калифорнии.
На календаре народных развлечений - Хэллоуин. Особое место среди страшных персонажей современного праздника занимает популярный монстр из романа о Франкенштейне. Откуда и когда он появился?
Обитатели Гамбургского зоопарка последовали примеру многочисленных жителей этого города, всей Германии и других стран, в которых отмечают этот новомодный праздник.
Что делают на Хэллоуин? Выпрашивают в костюмах сладости и пугают прохожих! DW выяснила, чего боятся немецкие студенты и каким профессорам не нужно наряжаться, чтобы нагнать страх.
В подборке DW - фильмы ужасов. Но осторожно: они не для слабонервных!
Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы.
Гигантские пауки, паутина, тыквы - так Белый дом подготовился к празднованию Хэллоуина. Накануне Дональд Трамп и супруга Мелания пригласили в гости маленьких "чудовищ" и "ведьм".
Телеведущие Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев испугались главреда "Эха Москвы": Алексей Венедиктов, мол, травит журналистов ВГТРК. Уж не привиделось ли им это накануне Хэллоуина? - удивляется Сергей Елкин.
Хэллоуин накануне президентских выборов в США. Бытует поверье, что кандидат, чьи маски продаются лучше, имеет больше шансов на победу в выборах.
Дубы-колдуны, затопленный город, развалины замка… В канун Хэллоуина DW решила отправиться в самые таинственные места в Германии.
Хеллоуин - один из самых коммерческих праздников в мире. Почему европейцы и американцы наряжаются в нечисть и какие костюмы пользуются самым большим спросом?
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