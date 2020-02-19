Хундертвассер, Фриденсрайх

Австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер считается революционером в области архитектуры, создавшим неповторимый экологичный стиль.

Австрийца Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000) называют революционером современной архитектуры, а созданный им стиль - биоморфным и экологичным. На родине выдающегося художника и зодчего реализовано полтора десятка его проектов, почти столько же зданий построено в Германии. В США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии также есть знаменитые строения Хундертвассера.