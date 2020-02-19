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Хундертвассер, Фриденсрайх

Австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер считается революционером в области архитектуры, создавшим неповторимый экологичный стиль.

Австрийца Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000) называют революционером современной архитектуры, а созданный им стиль - биоморфным и экологичным. На родине выдающегося художника и зодчего реализовано полтора десятка его проектов, почти столько же зданий построено в Германии. В США, Израиле, Швейцарии и Новой Зеландии также есть знаменитые строения Хундертвассера.

21.10.2018, Bayern, Abensberg: Vor dem Kuchlbauer-Turm, von Friedensreich Hundertwasser ursprünglich erdacht und geplant, strahlen Herbstblätter vor strahlend blauem Himmel im Sonnenschein. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Волшебник плавных линий: архитектура Хундертвассера (фотогалерея) 19.02.2020

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера - создателя неповторимого архитектурного стиля.
Anfang März 1995 ist in Wittenberg erstmals das Modell von Friedensreich Hundertwasser vorgestellt worden, das der Wiener Künstler für die Umgestaltung des in Plattenbauweise errichteten Martin-Luther-Gymnasiums in Wittenberg geschaffen hatte. Am Montag (16.9.) wird in der Lutherstadt offiziell die Projektverbeinbarung über die Umgestaltung der Schule unterzeichnet. Die Kosten des Umbaus und der nötigen Sanierung belaufen sich auf 9,8 Millionen Mark. Seinen Entwurf hatte Hundertwasser honorarfrei zur Verfügung zugestellt. dpa - Archivbild vom 2. 3. 95 - COLORplus - |

Самая необычная школа Германии - без прямых углов 02.09.2019

Такой школы больше нет нигде в мире: здесь нет симметрии и прямых углов! Гимназисты из Виттенберга перестроили здание с помощью знаменитого архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
11.10.2016 *** Besucher schauen sich am 11.10.2016 im Kunstkraftwerk in Leipzig (Sachsen) die Weltpremiere der großflächigen Videoinstallation «Hundertwasser Experience» zum Werk des österreichischen Malers und Architekten Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) an. Der italienische Ausnahmekünstler Gianfranco Iannuzzi verwandelt gemeinsam mit der Künstlergruppe «Immersive Art Factory» die 1750 Quadratmeter große ehemalige Maschinenhalle komplett in eine farbenfrohe Multimediawelt, in der die Besucher in die virtuelle Welt von Hundertwasser eintauchen können. Die freie Interpretation mit Musik von Luca Longobardi ist bis zum 24.08.2017 zu sehen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch

Заглянуть в мир Хундертвассера 16.10.2016

В Лейпциге открылось уникальное мультимедийное шоу, позволяющее погрузиться в красочный и загадочный мир Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000).
Der Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen

"Вокзалу Хундертвассера" в Германии - 15 лет (фото) 25.11.2015

Австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер - революционер в области архитектуры, создатель неповторимого экологичного стиля.
#16493815 - Antwerpen - train station watch © Sascha F.

Самые красивые вокзалы Европы 20.08.2014

На железнодорожных вокзалах пассажиры, ожидающие поезда, встречающие и провожающие нередко проводят немало времени. Значит, вокзал должен быть просторным, уютным и красивым. Мы представляем своих фаворитов.
Der sogenannte Hundertwasserbahnhof in Uelzen wird am Dienstag (01.09.2009) von einem ICE passiert. Das Bauwerk ist als Bahnhof des Jahres 2009 gekürt worden. Es wurde von einer Jury nach Punkten wie Kundeninformation, Sauberkeit und Anbindung in die Stadt ausgewählt. Die nach Plänen des österreichischen Architekten Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) gestaltete Station im niedersächsischen Uelzen verbinde Kunst mit Kundenfreundlichkeit. Foto: Holger Hollemann dpa/lni (zu lni Erfurt und Uelzen als Bahnhöfe des Jahres gekürt vom 02.09.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Лучший вокзал Германии - воплощение философии Хундертвассера 02.09.2009

Для одних вокзал - лишь проходной двор, для других - место встреч и расставаний, ожиданий, надежд. Немецкие вокзалы часто ругают за унылый вид и неудобства, но есть и положительные примеры.

В Баварии заложен фундамент башни Хундертвассера 24.04.2007
Deutschland entdecken, Bildergalerie, Magdeburg, Sachsen-Anhalt). Copyright: DW/Nelioubin.

Долой стереотипы! или Город, способный удивить 14.09.2006

Здесь родился "изобретатель" вакуума и живут музыканты Tokio Hotel. Толпы туристов восхищаются последним творением Хундертвассера, а на улице Гегеля стоит памятник соратнику Дж. Вашингтона и делают шлемы для Шумахера…

В Магдебурге торжественно открыт последний Хундертвассерхаус 03.10.2005