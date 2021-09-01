Хуан Гуайдо

Венесуэльский политик

Хуан Херардо Гуайдо Маркес – венесуэльский политик, по профессии инженер. Родился в 1983 году. С 2011 года является депутатом парламента от левоцентристской партии "Народная воля". 5 января 2019 года Гуайдо избран председателем Национальной ассамблеи – парламента страны. 23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он заявил, что идет на рискованный шаг, спасая Венесуэлу от диктатуры Николаса Мадуро и восстанавливая конституционный порядок. Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 31 января о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы заявил Евросоюз.