Хроника протестов в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями в режиме реального времени.

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7 тыс. человек, по меньшей мере два человека погибли. Сразу после окончания голосования в республике был заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных, выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Сразу после начала массовых протестов DW следила за событиями в Беларуси каждый день в режиме реального времени.