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Хроника протестов в Беларуси

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями в режиме реального времени.

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7 тыс. человек, по меньшей мере два человека погибли. Сразу после окончания голосования в республике был заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных, выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Сразу после начала массовых протестов DW следила за событиями в Беларуси каждый день в режиме реального времени.

25/03/2021 Police water cannons parked in a street to prevent a rally commemorating the founding of Belarus' 1918 proclamation of independence from Russia, in Minsk, Belarus, Thursday, March 25, 2021. Belarusian opposition have urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Протесты в Беларуси: оппозиция отказалась от централизованного марша 27.03.2021

В Беларуси продолжаются протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 27 марта.
im Gerichtssaal, Brest, Februar 2021 Foto: DW Korrespondent in Brest Ales Petrovitch, Februar 2021

Как проходят суды над участниками протестов в регионах Беларуси 17.02.2021

Обвинение в попытке убийства спецназовца, суды над участниками хороводов в центре города и штраф магазину национальной символики: так выглядит судебная хроника в Бресте на протяжении последних дней.
01.11.2020 *** Belarusian law enforcement officers walk to disperse opposition supporters during their rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus November 1, 2020. REUTERS/Stringer

Оппозиция призывает признать режим Лукашенко террористическим 15.01.2021

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает необходимым создать международный уголовный трибунал по Беларуси.
Girls wearing clothes with colors of the former white and red flag of Belarus march in the streets under umbrellas to protest against the Belarus presidential election results in Minsk, on December 16, 2020. (Photo by - / AFP)

Протесты в Беларуси: дворовые акции в Минске и других городах 10.01.2021

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 11 января.
13.12.2020 Demonstrators wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus carry old Belarusian national flags during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Dec. 13, 2020. Protests in Belarus have continued for almost four months after President Alexander Lukashenko won his sixth term in office in an election the opposition says was rigged. (AP Photo)

Протесты в Беларуси: жители Минска вновь вышли на улицы 27.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 27 декабря.
Auf den Fotos ist der Leader der belarussischen Katholiken Tadeusz Kondrusiewicz am 24.12.2020 zu sehen. Sie wurden von unserer Korrespondentin Tatjana Newedomskaja in Minsk, Belarus gemacht.

Протесты в Беларуси: опальный католический епископ провел в Минске мессу 26.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 26 декабря.
Opposition supporters parade through the streets during a rally to protest against police violence and Belarus presidential election results in Minsk on November 22, 2020. - For more than three months Belarus has been gripped by historic protests after a disputed presidential vote that saw strongman leader Alexander Lukashenko re-elected for a sixth term. (Photo by Stringer / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

На протестах в Беларуси задержаны более 140 человек 20.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 20 декабря.
Demonstrators wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus, at right one waves an old Belarusian national flag, during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Dec. 6, 2020. Protests in Belarus have continued for almost four months after President Alexander Lukashenko won his sixth term in office in an election the opposition says was rigged. (AP Photo)

Протесты в Беларуси: правозащитники насчитали 157 политзаключенных 19.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 19 декабря.
A demonstrator wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus waves an old Belarusian national flag during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Dec. 13, 2020. Protests in Belarus have continued for almost four months after President Alexander Lukashenko won his sixth term in office in an election the opposition says was rigged. (AP Photo)

Беларусь: на протестах в Минске задержаны более 300 человек 13.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 13 декабря.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Беларусь: ЕС готовит третий пакет санкций против режима Лукашенко 12.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 12 декабря.
Demonstrators wearing face masks to help curb the spread of the coronavirus, at right one waves an old Belarusian national flag, during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Dec. 6, 2020. Protests in Belarus have continued for almost four months after President Alexander Lukashenko won his sixth term in office in an election the opposition says was rigged. (AP Photo)

Как Беларусь протестовала 6 декабря 06.12.2020

Протестующие остались верны новой тактике и собрались сразу на множество "Маршей воли" в разных районах Минска и других городах. Власти сообщают о более чем 300 задержанных только в одном Минске.
6409866 06.12.2020 Police officers detain people suspected of participating in a protest action on the streets of Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Беларусь: власти сообщают о более 300 задержанных в Минске 06.12.2020

В Беларуси продолжаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 6 декабря.

29.11.2020, Belarus, Minsk: 6401554 29.11.2020 A protester holding a historical white-red-white flag of Belarus shows a V-sign as he takes part in a rally March of neighbours against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Беларусь: Оппозиция призвала белорусов выйти 6 декабря на "Марш воли" 05.12.2020

В Беларуси продолжаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 5 декабря.

Law enforcement officers detain two men as opposition supporters rally to protest against police violence and the Belarus presidential election results in Minsk, on November 29, 2020. - Opposition protesters in Belarus took to the streets of capital Minsk on November 29 in the latest of three months of demonstrations against the re-election of the president. (Photo by STRINGER / AFP)

Беларусь: на акциях протеста задержано свыше 300 человек 29.11.2020

В Беларуси продолжаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 29 ноября.
01.09.2020 *** Sviatlana Tsikhanouskaya, former candidate for the Belarus' presidential elections speaks during an interview with the Associated Press in Vilnius, Lithuania, Tuesday, Sept. 1, 2020. The former English language teacher who became candidate at presidential elections in Belarus and was forced to flee to neighboring Lithuania believes that the regime will eventually be forced to give in to demands of the protestors. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Протесты в Беларуси: Тихановская хотела бы встретиться с Путиным 28.11.2020

В Беларуси не стихают массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 28 ноября.
22.11.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - NOVEMBER 22, 2020: Riot police detain an opposition supporter during a rally in central Minsk. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS Foto: Stringer/TASS/dpa |

Протесты в Беларуси: в МВД подтвердили применение спецсредств в Минске 22.11.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. События 22 ноября.
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