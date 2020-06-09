Хроника пандемии: ФРГ не будет отменять предостережение от поездок в 160 стран

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом заразились более 7,2 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 409 тысяч человек, выздоровели более 3,5 млн. DW следит за событиями вторника, 9 июня (время московское).

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Власти Германии планируют продлить до конца августа предостережение от поездок в большинство стран за пределами ЕС. Об этом во вторник сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По данным издания, предостережение будет распространяться почти на 160 государств. Как МИД, так и министерство внутренних дел считают слишком рискованной отмену предостережения в настоящее время, отмечает еженедельник.

С 15 июня Германия снимает действующие в связи с пандемией коронавируса настоятельные рекомендации отказаться от поездок за границу. Предостережение от путешествий отменяется для стран ЕС, шенгенской зоны и Великобритании. Его заменят на информацию о поездках в конкретные страны.

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От 6 до 41 процента случаев заражения коронавирусом происходит от людей, у которых нет симптомов инфекции, сообщила во вторник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхов. Те, у кого проявляются симптомы, являются наиболее заразными в первые дни их появления. "Именно поэтому так трудно бороться с распространением коронавируса", - сказала эксперт ВОЗ.

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Эйфелева башня в Париже откроется для посетителей 25 июня, сообщает агентство AFP. Однако верхняя часть башни, а также лифт останутся закрытыми, и туристам придется преодолеть пешком 756 ступенек. Кроме того, посещение будет возможно только в защитной маске. Открытие Лувра запланировано на 6 июля. Ранее уже было разрешено посещение Версаля и некоторых других исторических достопримечательностей. Франция открывает границы для туристов из других европейских стран 15 июня.

В РФ на пособия безработным выделено более 56 млрд рублей

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Предупреждение о дистанции между пассажирами в аэропорту Франкфурта

На территории всех терминалов аэропорта Франкфурта-на-Майне, крупнейшего в Германии, вводится в действие обязательное ношение защитных масок. Эта мера принята по распоряжению местного департамента здравоохранения в связи с тем, что после отмены официального предупреждения об опасности поездок в другие страны Евросоюза, шенгенской зоны и Великобританию ожидается усиление пассажиропотока.

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Власти Азербайджана продлили карантинный режим до 00.00 часов 1 июля. Такое решение принято после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщил оперативный штаб при кабинете министров. Срок действия карантина, введенного 24 марта, истекал 15 июня. В Азербайджане выявлено почти 8,2 тысячи зараженных коронавирусом, 98 пациентов скончались.

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Минфин России перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Соответствующее распоряжение правительство одобрило 4 июня, сообщается на сайте Минфина. Средства выделены из резервного фонда правительства, чтобы "своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями".

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Папа римский Франциск учредил фонд "Иисус Божественный работник" для поддержки работников, пострадавших в результате пандемии, сообщает Радио Ватикана. Речь идет о тех, кто жил поденным и почасовым трудом, разовыми заработками, а также практикантах, домработницах, индивидуальных предпринимателях и работающих по временным контрактам, пояснил понтифик. Он сам внес первый взнос - миллион евро, направленный епархиальному отделению Caritas. Папа римский выразил надежду, что "в Риме возвращение к нормальности начнется именно с дела, которое нас объединит", и призвал к пожертвованиям священников, "надеясь, что они первыми сделают свой взнос на благо общин".

В Санкт-Петербурге безработица за две недели выросла на 60%

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В Испании обязательное ношение защитных масок в общественных местах останется в силе и после сняти режима ЧП 21 июня, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Ильа. По его словам, это норма сохранится до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса или эффективный способ его лечения.

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В Баварии дошкольники вернулись в садики 25 мая

Немецкие федеральные земли Берлин и Нижняя Саксония с 22 июня открывают для всех детей детские сады, в которых сейчас работают только дежурные группы. При этом если в Нижней Саксонии садики начнут работать с ограничениями, например, по сокращенному графику, то в Берлине дошкольные учреждения возобновят работу в обычном режиме. Берлинские школы, которые пока работают в сокращенном режиме, планируется открыть после летних каникул, 10 августа.

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В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавируса "радикально" выросло число безработных, сообщил на пресс-конференции глава городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. В настоящее время на учете в центре занятости состоят более 80 тысяч человек. 25 мая в городе было зарегистрировано 50 тысяч безработных, то есть за последние две недели их число выросло на 60%. В конце апреля Чернейко говорил, что из-за пандемии количество безработных в Санкт-Петербург может достичь 70 тысяч человек, что сопоставимо с уровнем середины 1990-х годов.

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В Крыму с 15 июня отменяется режим самоизоляции. Кроме того, граждане России, прибывшие на полуостров, не обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

В Германии Тюрингия первой отменила ограничения на социальные контакты

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В столице Тюрингии Эрфурте, 22 мая 2020 года

Тюрингия стала первой федеральной землей Германии, отменившей ограничения на социальные контакты. С 13 июня запрет на встречи группами более 10 человек будет иметь только рекомендательный характер. Ранее правительства немецких земель договорились с федеральными властями, что ограничения на социальные контакты будут ослаблены, но продлены до 29 июня. Согласно новому распоряжению правительства Тюрингии, в регионе также откроются бассейны, сауны и кинотеатры. Вместе с тем сохраняется обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах и медучреждениях.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выражает беспокойство в связи с ситуацией в Северной Корее на фоне пандемии коронавируса. 21 января власти КНДР ввели жесткие карантинные меры, в том числе закрыв границу и запретив любое передвижение внутри страны, что еще больше усугубило гуманитарный кризис в стране, говорится в сообщении УВКПЧ. Жители КНДР столкнулись с нехваткой продовольствия, а также выросло число бездомных, в числе которых дети, отмечают правозащитники. Они призывают Пхеньян принять меры, в частности разрешить поставки гуманитарной помощи.

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В Мюнхене проходит акция представителей свадебного бизнеса, который пострадал в результате карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Демонстрация под девизом "Stand up for Love!" проходит у длинного свадебного стола .

Акция сотрудников свадебного бизнеса

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Верховный суд Бразилии потребовал от властей страны прозрачности при обнародовании статистики по заразившимся коронавирусом, пишет газета Estado de São Paulo. В частности, Минздрав, который с 5 июня публикует информацию только о числе заболевших за последние сутки, должен теперь незамедлительно предоставить все данные. Ранее министерство также удалило со своего сайте информацию о развитии ситуации с коронавирусом в последние месяцы. СМИ писали, что президент страны Жаир Болсонару предупредил Минздрав, что число погибших от заражения за последние 24 часа не должно превышать 1000 человек.

В России число зараженных превысило 480 тысяч

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В Италии родные и близкие людей, умерших в результате заражения коронавирусом, на пресс-конференции в Риме обвинили власти в халатных и некомпетентных действиях, сообщает информагентство dpa. "Мы хотим, чтобы кто-то подал в отставку, чтобы кто-то извинился", - заявила представитель объединения "Noi denunceremo" Кристина Лунгини. Он пояснила, что ее отец и многие другие пациенты были слишком поздно доставлены в больницу, что привело к большому числу смертей. Члены "Noi denunceremo" символически подадут в прокуратуру города Бергамо около 50 заявлений в отношении неустановленных лиц.

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Франция выделит на поддержку пострадавшей от пандемии коронавируса авиационной отрасли 15 млрд евро. Об этом заявили в правительстве страны. Пакет помощи включает в себя прямые инвестиции, кредиты и гарантии.

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Во время книжного фестиваля на Красной площади в Москве

Число зараженных новым коронавирусом в России превысило 480 тысяч. За последние сутки подтверждено 8595 вновь инфицированных (всего с начала пандемиии COVID-19 зафиксирован у 485 253 человек). По данным оперативного штаба, за сутки скончались 171 человек (всего с начала пандемии – 6142). Излечившимися считаются 242 397 пациентов (на 11 709 больше, чем днем ранее)

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В Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2произошел самый крупный обвал экспорта с 1950 года – за все время статистических наблюдений в сфере внешней торговли ФРГ. По данным федерального статистического ведомства, в апреле объем экспорта из ФРГ сократился в сравнении с апрелем 2019 года на 31,1 процента до 75,7 млрд евро. По сравнению с мартом 2020 года экспорт уменьшился на 24 процента.

Дональд Трамп возвращается в предвыборную гонку

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Президент США Дональд Трамп

Несмотря на пандемию коронавируса, президент США Дональд Трамп в течение двух следующих недель планирует снова начать выступать на крупных предвыборных мероприятиях. Об этом сообщил менеджер предвыборной кампании действующего президента Брэд Парскаль журналу Politico. Предвыборные мероприятия будут "огромными", объявил он.

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После почти трехмесячного запрета, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, в Калифорнии с 12 июня возобновят работу кинотеатры. Соответствующее решение приняли власти штата. Кинотеатры откроются при соблюдении целого ряда ограничений. В частности, заполняемость зала не может превышать 25 процентов или в зале не могут находиться более 100 зрителей. Использование масок и выполнение других санитарно-гигиенических мер является обязательным.

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В Екатеринбурге с подтвержденным заражением коронавирусом госпитализирован бывший мэр города Евгений Ройзман. “Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ, и сразу в больницу. Пневмония развивается", - сообщил политик агентству "Интерфакс-Урал" во вторник. По словам Ройзмана, чувствует он себя хорошо.

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В Бразилии, по официальным данным, зарегистрировано 15 654 новых случаев инфицирования и 679 смертей от последствия заражения SARS-CoV-2. Таким образом, число летальных случаев достигло 37 134. Больше, чем в Бразилии, от коронавируса скончались только в США и Великобритании. А по общему числу инфицированных (707 412) латиноамериканская страна находится на втором месте после США.

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Число подтвержденных в Германии случаев заражения коронавирусом выросло за последние 24 часа на 350, достигнув 184 543. Умерло за сутки 37 пациентов, а всего с начала эпидемии - 8711.

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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в Москве превысило 3000. За последние сутки, по данным оперативного штаба, зарегистрировано еще 59 летальных случаев. Количество инфицированных в российской столице с начала эпидемии приближается к 200 тысячам, выздоровели около половины из них - 104 347 пациента.

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В итальянском городе Бергамо, который находится в числе наиболее пострадавших от пандемии городов страны, провели масштабную проверку на антитела. В результате антитела к коронавирусу обнаружили у 57 процентов из 10 тысяч прошедших проверку жителей города. Наличие в крови антител считается признаком перенесенного заражения коронавирусом.

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В Польше, которая не относится к наиболее пострадавшим от пандемии странам, на минувших выходных отмечен неожиданный прирост случаев заражения SARS-CoV-2 - в стране зафиксирован 1151 случай заражения. Две трети из них приходятся на работников угольной шахты недалеко от чешской границы.

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В Греции, скоро открывающей туристический сезон, снова возросло число заражений. С четверга по понедельник в стране отмечено 97 случаев, причем две трети из них приходятся на людей, въехавших из других стран. Власти в Афинах снова начнут ежедневно сообщать о числе заражений - это прекратили делать, когда число ежедневных заражений опустилось меньше пяти.

Хроника пандемии 8 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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