Хроника пандемии: Израиль не готов возобновить авиасообщение с Украиной

Страны мира по-прежнему борются с коронавирусом SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, им заразились почти 6,5 миллиона человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 382 тысяч человек, выздоровели - более 3 млн. DW следит за событиями вторника, 3 июня (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Россию следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии коронавируса при проведении военных парадов и референдума по внесению изменений в конституцию. Дистанция и предписания в сфере гигиены должны соблюдаться и при проведении массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович по видеосвязи. Она выразила надежду на то, что проведение парадов и референдума не приведет к новой масштабной вспышке коронавируса в России. Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, хотя темпы инфицирования еще остаются на высоком уровне.

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации, немецкий врач Франк Монтгомери раскритиковал решение правительства Германии с 15 июня отменить предостережение от поездок в другие страны ЕС, государства Шенгенской зоны и Великобританию. В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung Монтгомери назвал этот шаг преждевременным. Из-за туризма возникнут новые риски того, что люди из других стран завезут в Германию коронавирус, предупредил он.

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Израиль пока не готов возобновить авиасообщение с Украиной, заявил посол Израиля в Киеве Йоэль Лион. Данное решение дипломат обосновал актуальным уровнем распространения коронавируса в стране "В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - цитирует дипломата украинское онлайн-издание "Лiга.Бизнес".

По данным Университета Джонса Хопкинса за 4 июня, число зараженных коронавирусом в Украине составляет 25 385 человек. С начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 742 человека. В Израиле эти показатели составляют 17 342 и 290 пациентов соответственно.



Главный эпидемиолог Швеции признал свои ошибки

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Андерс Тегнелл

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые признал ошибкой предложенный им подход в борьбе с коронавирусом, предполагающий отказ от локдауна. С самого начала Швеции следовало принять более масштабные меры против распространения SARS-CoV-2, заявил он в интервью "Шведскому радио". На основе имеющихся сейчас знаний о SARS-CoV-2 было бы более разумным чуть больше следовать стратегии остальных стран во время пандемии, указал он далее, признав, что коронавирус унес жизни слишком многих жителей страны. Тем не менее он подчеркнул, что Швеция все равно выбрала бы нечто среднее между тем, что сделало большинство стран Европы, и нынешней стратегией.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился восстановить работу по оказанию плановой медпомощи в больницах и закрыть перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом койки в федеральных и частных клиниках. По его словам, решение касается не всех больниц, а лишь тех, которые находятся в регионах со сравнительно благоприятной эпидемиологической ситуацией. "В первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве.", - пояснил он.

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Германия снимает действовавшие в связи с пандемией коронавируса настоятельные рекомендации отказаться от поездок за границу. С 15 июля будет отменено глобальное предостережение от путешествий для стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). В общей сложности речь идет о 29 европейских странах.

Мас также призвал граждан не считать, что связанная с коронавирусом SARS-CoV-2 опасность миновала, поскольку пандемия "еще далека от завершения". "Мы должны совместными усилиями не допустить, чтобы восстановление туризма привело ко второй волне - у нас или где-то еще. Все зависит от личной ответственности каждого", - подчеркнул немецкий министр.

В Германии возросла безработица

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Число безработных в Германии из-за кризиса, связанного с эпидемией нового коронавируса, с апреля по май выросло до 2,8 миллиона. Об этом в среду заявило Федеральное агентство по труду. Уровень безработицы вырос на 0,3 процентного пункта до 6,1 процента.

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В Армении за сутки выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 10 524. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 15 пациентов, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 229 человек. Из них 170 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 59 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 3454 человек (+27 за сутки). В Армении режим ЧП действует предварительно до 13 июня.

В России инфицированы SARS-CoV-2 более 231 тысячи человек

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Суточный прирост заболевших в России коронавирусной инфекцией составил 8536 случаев, скончались за сутки 178 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 432 277 случаев заражения, из них 5215 скончались и 195 957 выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в стране составляет 231 105.

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Остров Бурано в Венецианской лагуне

Спустя почти три месяца жесткого локдауна границы Италии снова открыты для отдыхающих. Со среды разрешен въезд в страну граждан 26 других стран-членов ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Сами итальянцы также могут свободно передвигаться по всем 20 регионам. Ряд политиков и экспертов выражают обеспокоенность тем, что отмена ограничений может привести к росту числа инфекций. Италия считается одной из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран. По данным портала Worldometer, в Италии в результате последствий COVID-19 скончались более 33,5 тысячи человек, число активных случаев составляет около 40 тысяч.

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Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa из-за пандемии нового коронавируса в первом квартале 2020 года потерпела убытки в размере 2,1 миллиарда евро. Таким образом компания подтвердила предварительные данные, опубликованные в конце апреля. Среди конкретных причин, кроме сокращения авиаперевозок, - убытки по фьючерсам на топливо в размере 950 миллионов.

В Германии зарегистрировано менее 7 тысяч активных случаев заражения SARS-CoV-2

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На одном из рынков в Гамбурге

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 342 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 370 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 29 человек, общее число летальных исходов выросло до 8551. Выздоровели в общей сложности около 167 300 человек, из них около 800 за последние сутки. В данный момент число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 6500 человек.

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85 заболевших коронавирусом сотрудников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК) находятся на лечении в военном полевом госпитале в поселке Еруда Красноярского края, сообщил в среду департамент информации Минобороны РФ. За последние сутки госпиталь принял 20 больных Covid-19.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована на Олимпиадинском ГОКе в начале мая. 29 мая в пресс-службе компании "Полюс Красноярск" сообщили, что у 1273 сотрудников ГОК диагностирован коронавирус. В вахтовом поселке Еруда силами компании "Полюс" и региона возведен палаточный городок на 737 человек. Кроме того, министерство обороны развернуло полевой лагерь на 2 тысячи мест и мобильный госпиталь на 100 коек.

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Отдыхающие в парке Domino в Нью-Йорке

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки 1 081 человек умер от последствий заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии скончались 106 180 человек, инфицировано 1 831 435 человек.

Общее число заражений в Мексике приближается к 100 тысячам

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В Мексике зафиксировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 3891. От последствий заражения вирусом, по данным властей, за прошедшие 24 часа скончались 470 человек, общее число смертельных случаев достигло 10 637. С начала эпидемии в стране заразились 97 326 человек.

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Президент США Дональд Трамп в беседе с премьером-министром Индии Нарендрой Моди пообещал предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джад Дир. "Президент был рад объявить, что Соединенные Штаты будут готовы отправить первую партию из 100 аппаратов ИВЛ в Индию на следующей неделе", - написал он.

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В Бразилии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - без малого 29 тысяч инфицированных, сообщило министерство здравоохранения во вторник вечером. Всего в стране за время эпидемии заразились 555 383 человека, умерли 31 199 человек.

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В немецком Гёттингене закрыли все школы и несколько детских садов до конца недели для подавления вспышки коронавируса, заявили в администрации города. Эта профилактическая мера должна позволить провести необходимые тесты и проследить цепочки заражений. Ранее в городе выявили 80 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 среди людей, справлявших праздники в семейном кругу.

Почти 5000 возможных случаев мошенничества в связи с коронавирусом в ФРГ

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В Германии все больше предполагаемых случаев мошенничества в связи с коронавирусом.

За девять недель федеральное ведомство по борьбе с отмыванием денег получило почти 5000 сообщений о возможных махинациях, говорится в ответе ведомства на запрос газеты Bild. Около 4100 из них связаны с получением госпомощи в связи с локдауном. По данным министерства экономики ФРГ, всего самозанятые и мелкие предприятия подали 2,1 млн заявок на помощь и получили от властей 13,1 млрд евро.

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Украинский футбольный клуб "Карпаты" (Львов) ушел на двухнедельный карантин после того, как в команде было выявлено сразу 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба. Всего в коллективе было сделано 65 тестов. Все тренировки "Карпат" отменены, два запланированных на июнь матча чемпионата Украины с участием клуба перенесены. Инфицированные находятся в самоизоляции под присмотром медиков. Игры украинской футбольной премьер-лиги возобновились на минувших выходных после паузы из-за пандемии каоронавируса.

Хроника пандемии 2 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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