 Хроника пандемии: в Индии - более миллиона инфицированных коронавирусом | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: в Индии - более миллиона инфицированных коронавирусом

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире более 13,9 млн человек, свыше 591 тысячи скончались. Выздоровели более 8,2 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 17 июля.

Полиция и люди в масках на мотороллере в индийском городе Амритсар

Полиция в индийском городе Амритсар

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 591 тысячи человек, выздоровели более 8,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 17 июля (время московское).

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В России суточный прирост новых заболевших составил 6 406 случаев, за сутки умерли186 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.  Всего в России зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции, 12 123 умерших и 539 373 выписанных (7 681 выписаны за последние сутки). 

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В Индии количество зараженных с начала наблюдений преодолело порог в 1 млн человек. По официальным данным, в стране скончались 25 000 больных  COVID-19.

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Новые меры, направленные на сдерживание коронавируса, введены с пятницы на всей территории Сербии. Во всех общественных местах, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, обязательно использование защитных масок. Кроме того, на каждого человека в общественном месте должно приходиться четыре квадратных метра свободной площади. Запрещены собрания более десяти человек как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

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В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии составило 57 264 человек, выздоровевших - 29 769 человек, умерли - 1 456 пациентов.

Турконцерн TUI предлагает страховку от коронавируса

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Крупнейший в Европе туристический концерн TUI начинает предлагать клиентам новый тип страховок в связи с коронавирусом. Бесплатный полис действителен с 18 июля для всех туров в текущем году. Если во время отпуска у отдыхающих появились симптомы COVID-19, страховка покроет расходы на контакт с немецкоязычным врачом или прохождение теста на наличие коронавируса, объяснил представитель концерна. Если туристам придется задержаться в месте отпуска на карантин, полис покроет соответствующие траты.

Автомобили медиков в Нью-Йорке

Автомобили медиков в Нью-Йорке

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг продлили до конца сентября запрет на плавание для круизных компаний, работающих на территории США. Отмечается, что запрет может быть отменен, если глава Минздрава США снимет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за COVID-19.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 583 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 200 843 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9082 пациента (суточный прирост 4).

В США новый высший показатель заражений

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В США зафиксирован новый высший показатель заражений за один день - 75255 случая. Еще в июне он составлял порядка 30 тысяч. Эксперты опасаются, что скоро будет преодолена граница в 100 тысяч заражений в сутки.

Boeing 747 от British Airways заходит на посадку в Лондоне

Boeing 747 заходит на посадку в Лондоне British Airways

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Авиакомпания British Airways в связи с пандемией отказалась от использования всех имеющихся у нее самолетов Boeing 747. Полеты продолжат только более современные самолеты.

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Звезды Голливуда приняли участие в рекламной кампании по пропаганде ношения защитных масок. Среди них Морган Фримен, Роберт де Ниро и Джейми Фокс. Полуминутные ролики сняла лауреат Оскара Кэтрин Бигелоу.

В Бразилии - более 2 млн инфицированных коронавирусом

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Число заражений коронавирусом в Бразилии, по официальным данным, превысило 2 миллиона случаев.

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Стриминговый сервис Netflix с начала пандемии фиксирует рекордный приток новых подписчиков. С апреля по июнь текущего года подписку онлайн-кинотеатра приобрели более 10 млн человек - втрое больше обычных показателей для этого периода.

Больница в алжирской провинции Блида

Больница в алжирской провинции Блида

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Власти Алжира планируют принять закон, который защитит местных медиков от "физических и вербальных атак". В последние недели в стране зафиксированы многочисленные нападения на медработников, пытающихся противостоять распространению заражения. В последние дни число новых случаев инфицирования превысило 500 в день, что вынудило власти вновь ввести ограничения в некоторых регионах страны.

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Границы США с Мексикой и Канадой по решению американских властей останутся закрытыми еще на месяц - до 20 августа. Об этом объявил министр внутренней безопасности США Чед Вулф, подчеркнув, что закрытие границ замедлило проникновение вируса.

Хроника пандемии 16 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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К чему на самом деле привел коронавирус: в России может закрыться треть благотворительных фондов

  • Легендарный Cirque du Soleil

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Цирк остался, артисты уехали

    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

  • Авиакосмический концерн Airbus

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под крылом, но без защиты

    О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Вопрос повис в воздухе

    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


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