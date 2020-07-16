Хроника пандемии: в Индии - более миллиона инфицированных коронавирусом

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире более 13,9 млн человек, свыше 591 тысячи скончались. Выздоровели более 8,2 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 17 июля.
Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 591 тысячи человек, выздоровели более 8,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 17 июля (время московское).
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В России суточный прирост новых заболевших составил 6 406 случаев, за сутки умерли186 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией. Всего в России зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции, 12 123 умерших и 539 373 выписанных (7 681 выписаны за последние сутки).
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В Индии количество зараженных с начала наблюдений преодолело порог в 1 млн человек. По официальным данным, в стране скончались 25 000 больных COVID-19.
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Новые меры, направленные на сдерживание коронавируса, введены с пятницы на всей территории Сербии. Во всех общественных местах, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, обязательно использование защитных масок. Кроме того, на каждого человека в общественном месте должно приходиться четыре квадратных метра свободной площади. Запрещены собрания более десяти человек как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
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В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии составило 57 264 человек, выздоровевших - 29 769 человек, умерли - 1 456 пациентов.
Турконцерн TUI предлагает страховку от коронавируса
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Крупнейший в Европе туристический концерн TUI начинает предлагать клиентам новый тип страховок в связи с коронавирусом. Бесплатный полис действителен с 18 июля для всех туров в текущем году. Если во время отпуска у отдыхающих появились симптомы COVID-19, страховка покроет расходы на контакт с немецкоязычным врачом или прохождение теста на наличие коронавируса, объяснил представитель концерна. Если туристам придется задержаться в месте отпуска на карантин, полис покроет соответствующие траты.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг продлили до конца сентября запрет на плавание для круизных компаний, работающих на территории США. Отмечается, что запрет может быть отменен, если глава Минздрава США снимет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за COVID-19.
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 583 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 200 843 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9082 пациента (суточный прирост 4).
В США новый высший показатель заражений
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В США зафиксирован новый высший показатель заражений за один день - 75255 случая. Еще в июне он составлял порядка 30 тысяч. Эксперты опасаются, что скоро будет преодолена граница в 100 тысяч заражений в сутки.
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Авиакомпания British Airways в связи с пандемией отказалась от использования всех имеющихся у нее самолетов Boeing 747. Полеты продолжат только более современные самолеты.
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Звезды Голливуда приняли участие в рекламной кампании по пропаганде ношения защитных масок. Среди них Морган Фримен, Роберт де Ниро и Джейми Фокс. Полуминутные ролики сняла лауреат Оскара Кэтрин Бигелоу.
В Бразилии - более 2 млн инфицированных коронавирусом
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Число заражений коронавирусом в Бразилии, по официальным данным, превысило 2 миллиона случаев.
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Стриминговый сервис Netflix с начала пандемии фиксирует рекордный приток новых подписчиков. С апреля по июнь текущего года подписку онлайн-кинотеатра приобрели более 10 млн человек - втрое больше обычных показателей для этого периода.
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Власти Алжира планируют принять закон, который защитит местных медиков от "физических и вербальных атак". В последние недели в стране зафиксированы многочисленные нападения на медработников, пытающихся противостоять распространению заражения. В последние дни число новых случаев инфицирования превысило 500 в день, что вынудило власти вновь ввести ограничения в некоторых регионах страны.
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Границы США с Мексикой и Канадой по решению американских властей останутся закрытыми еще на месяц - до 20 августа. Об этом объявил министр внутренней безопасности США Чед Вулф, подчеркнув, что закрытие границ замедлило проникновение вируса.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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