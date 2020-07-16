Хроника пандемии: в Индии - более миллиона инфицированных коронавирусом

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 591 тысячи человек, выздоровели более 8,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 17 июля (время московское).

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В России суточный прирост новых заболевших составил 6 406 случаев, за сутки умерли186 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией. Всего в России зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции, 12 123 умерших и 539 373 выписанных (7 681 выписаны за последние сутки).

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В Индии количество зараженных с начала наблюдений преодолело порог в 1 млн человек. По официальным данным, в стране скончались 25 000 больных COVID-19.

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Новые меры, направленные на сдерживание коронавируса, введены с пятницы на всей территории Сербии. Во всех общественных местах, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, обязательно использование защитных масок. Кроме того, на каждого человека в общественном месте должно приходиться четыре квадратных метра свободной площади. Запрещены собрания более десяти человек как на отрытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

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В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 809 новых случаев COVID-19, 838 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 больных умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии составило 57 264 человек, выздоровевших - 29 769 человек, умерли - 1 456 пациентов.

Турконцерн TUI предлагает страховку от коронавируса

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Крупнейший в Европе туристический концерн TUI начинает предлагать клиентам новый тип страховок в связи с коронавирусом. Бесплатный полис действителен с 18 июля для всех туров в текущем году. Если во время отпуска у отдыхающих появились симптомы COVID-19, страховка покроет расходы на контакт с немецкоязычным врачом или прохождение теста на наличие коронавируса, объяснил представитель концерна. Если туристам придется задержаться в месте отпуска на карантин, полис покроет соответствующие траты.

Автомобили медиков в Нью-Йорке

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг продлили до конца сентября запрет на плавание для круизных компаний, работающих на территории США. Отмечается, что запрет может быть отменен, если глава Минздрава США снимет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за COVID-19.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 583 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 200 843 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9082 пациента (суточный прирост 4).

В США новый высший показатель заражений

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В США зафиксирован новый высший показатель заражений за один день - 75255 случая. Еще в июне он составлял порядка 30 тысяч. Эксперты опасаются, что скоро будет преодолена граница в 100 тысяч заражений в сутки.





Boeing 747 заходит на посадку в Лондоне British Airways

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Авиакомпания British Airways в связи с пандемией отказалась от использования всех имеющихся у нее самолетов Boeing 747. Полеты продолжат только более современные самолеты.

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Звезды Голливуда приняли участие в рекламной кампании по пропаганде ношения защитных масок. Среди них Морган Фримен, Роберт де Ниро и Джейми Фокс. Полуминутные ролики сняла лауреат Оскара Кэтрин Бигелоу.

В Бразилии - более 2 млн инфицированных коронавирусом

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Число заражений коронавирусом в Бразилии, по официальным данным, превысило 2 миллиона случаев.

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Стриминговый сервис Netflix с начала пандемии фиксирует рекордный приток новых подписчиков. С апреля по июнь текущего года подписку онлайн-кинотеатра приобрели более 10 млн человек - втрое больше обычных показателей для этого периода.

Больница в алжирской провинции Блида

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Власти Алжира планируют принять закон, который защитит местных медиков от "физических и вербальных атак". В последние недели в стране зафиксированы многочисленные нападения на медработников, пытающихся противостоять распространению заражения. В последние дни число новых случаев инфицирования превысило 500 в день, что вынудило власти вновь ввести ограничения в некоторых регионах страны.

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Границы США с Мексикой и Канадой по решению американских властей останутся закрытыми еще на месяц - до 20 августа. Об этом объявил министр внутренней безопасности США Чед Вулф, подчеркнув, что закрытие границ замедлило проникновение вируса.

Хроника пандемии 16 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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