Хорватские спецслужбы задержали поставщиков кокаина в Германию

Полицейские нескольких стран Европы провели серию рейдов и задержали 40 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Задержанные создали наркокартель, действовавший в том числе и на территории Германии, сообщило во вторник, 28 января, хорватское издание Jutarnji List.

По данным расследования, проведенного хорватскими спецслужбами совместно со словенской и австрийской полицией, задержанные закупали крупные партии кокаина в Южной Америке, героин в Иране, а также метамфетамин, марихуану и гашиш в других странах. Контрабанда хранилась на складах в Хорватии и Словении, откуда ее поставляли в Чехию, Германию, Австрию, Боснию и Герцеговину и Испанию. Одно из главных убежищ банды было обнаружено неподалеку от Любляны. Во время облавы полицейские нашли на складах организации десятки килограммов каждого из упомянутых выше наркотиков.

2019 год в Германии стал рекордным по объемам изъятого кокаина

Во время рейдов были задержаны предполагаемые лидеры банды, ими оказались граждане Словении, Хорватии и Боснии и Герцеговины. Полицейские наблюдали за ними в течение двух лет, прослушивали их разговоры и отслеживали поездки подозреваемых в Южную Америку, собирая доказательства по делу.

В последние годы Германия столкнулась с повышенной активностью в сфере наркотрафика - 2019 год стал рекордным по количеству кокаина, изъятого немецкими полицейскими по всей стране. При этом, согласно данным правительства ФРГ, зависимость от кокаина - не самая распространенная разновидность пристрастий к наркотикам: в стране насчитывается 166 тысяч зависимых от опиоидов немцев, и примерно 300 тысяч граждан зависимы от марихуаны.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:55 Поделиться Взорвет ли конопля "Made in Russia" рынок ФРГ? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2bfSl Дельфинов.комментарий: взорвет ли конопля из России немецкий рынок?