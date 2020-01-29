 Хорватские спецслужбы задержали поставщиков кокаина в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 29.01.2020

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Германия

Хорватские спецслужбы задержали поставщиков кокаина в Германию

Наркокартель из стран экс-Югославии поставлял десятки килограмм наркотиков в Германию и другие страны ЕС.

Кокаин провозится на территорию ЕС различными способами: свертки с наркотиком спрятанные в коробке с бананами из Колумбии

Свертки с наркотиком, спрятанные в коробке с бананами из Колумбии

Полицейские нескольких стран Европы провели серию рейдов и задержали 40 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Задержанные создали наркокартель, действовавший в том числе и на территории Германии, сообщило во вторник, 28 января, хорватское издание Jutarnji List.

По данным расследования, проведенного хорватскими спецслужбами совместно со словенской и австрийской полицией, задержанные закупали крупные партии кокаина в Южной Америке, героин в Иране, а также метамфетамин, марихуану и гашиш в других странах. Контрабанда хранилась на складах в Хорватии и Словении, откуда ее поставляли в Чехию, Германию, Австрию, Боснию и Герцеговину и Испанию. Одно из главных убежищ банды было обнаружено неподалеку от Любляны. Во время облавы полицейские нашли на складах организации десятки килограммов каждого из упомянутых выше наркотиков.

2019 год в Германии стал рекордным по объемам изъятого кокаина

Контекст

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где каннабис можно будет использовать как лекарство и для научных исследований. Марихуана "для развлечения" остается нелегальной. (26.12.2018)

ЕСПЧ отказал трем россиянам, добивавшимся разрешения легально получать заменяющий героин препарат метадон для лечения наркозависимости. (26.11.2019)

Во время рейдов были задержаны предполагаемые лидеры банды, ими оказались граждане Словении, Хорватии и Боснии и Герцеговины. Полицейские наблюдали за ними в течение двух лет, прослушивали их разговоры и отслеживали поездки подозреваемых в Южную Америку, собирая доказательства по делу.

В последние годы Германия столкнулась с повышенной активностью в сфере наркотрафика - 2019 год стал рекордным по количеству кокаина, изъятого немецкими полицейскими по всей стране. При этом, согласно данным правительства ФРГ, зависимость от кокаина - не самая распространенная разновидность пристрастий к наркотикам: в стране насчитывается 166 тысяч зависимых от опиоидов немцев, и примерно 300 тысяч граждан зависимы от марихуаны.

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    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

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    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

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    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

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