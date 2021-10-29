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Хизб ут-Тахрир аль-Ислами

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная панисламистская политическая организация, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (с арабского "Исламская партия освобождения") - исламистская и неофундаменталистская организация, называющая себя партией и запрещенная во всех арабских странах, а также, в частности, в Индонезии, Малайзии, Турции, России, Германии. "Хизб ут-Тахрир" создана в 1953 году в контролируемом в тот период времени Трансиорданией Восточном Иерусалиме. Основателем этой организации считается палестинский политик, юрист и теолог Такиюддин Мухаммад ибн Ибрахим ан-Набхани. Являясь панисламистским радикальным движением, "Хизб ут-Тахрир" проповедует общность и единство всех мусульман и отвергает необходимость национальных исламских государств, демократию и секулярные формы государственного устройства. Целью организации объявлено создание всемирного халифата, основанного на законах шариата.

06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Четверо крымских татар приговорены к колонии по делу "Хиз бут-Тахрир" 29.10.2021

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех крымских татар, задержанных в марте 2020 года, сторонниками запрещенной в РФ организации.
10.10.2020, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 10, 2020: City residents walk in Nevsky Avenue. According to the Russian government's emergency response center for the prevention of the spread of coronavirus, on October 10, 2020, Russia has reported more than 12,846 new confirmed cases of the novel coronavirus infection, which made the daily maximum since the start of the pandemic. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

Пандемия и права человека в России: итоги 2020 года 10.12.2020

Как коронавирус отразился на правах человека в России? Кто больше всего нуждался в поддержке и получил ли он ее? Вместе с экспертами DW подводит правозащитные итоги уходящего года.
September 2020 Ukraine Kiew | Proteste: Gerichtsurteil gegen Krym Tataren

В Украине возмущены приговором, вынесенным в РФ крымским татарам 16.09.2020

В России вынесен приговор группе крымских татар по делу о "Хизб ут-Тахрир". Семеро обвиняемых получили сроки от 13 до 19 лет тюрьмы, один оправдан. Украина возмущена решением суда.
Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea

Правозащитники: Россия собирает в Крыму заложников для обмена с Украиной 30.01.2020

В 2019 году в Крыму незаконно лишили свободы 43 человека, большинство из них по религиозным убеждениям. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы.

ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Мемориал" обновил списки политзаключенных в России 24.12.2019

Фигуранты "московского дела" и дела "Сети" внесены в обновленные списки политзаключенных. По оценке "Мемориала", всего в России 250 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 64 - по политическим.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Шестеро жителей Крыма осуждены за участие в исламистской организации 12.11.2019

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Осужденные считают свое дело политически мотивированным.
Moskau (Russland): Früher Sitz des sowjetischen Geheimdienstes KGB ist das Gebäude an der Lubjanka in Moskau heute die Zentrale des russischen Geheimdienstes . Das Gebäude auf dem Lubjanka-Platz wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und war seit 1918 Sitz des KGB, der im Volksmund Lubjanka, nach der geografischen Bezeichnung, heißt. (BER429-180297)

Лев Пономарев о конфликте с ФСБ, "Новом величии" и штрафах "иноагента" 17.10.2019

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 19: A silhouette of a person walking by at the Red Square as the Saint Basil's Cathedral is seen in the background in Moscow, Russia on September 19, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Крымско-татарские активисты провели акцию на Красной площади 10.07.2019

В Москве провели акцию в поддержку осужденных крымско-татарских активистов. Аппелляция по их делу будет рассмотрена 11 июля.
Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

ЕС призвал к немедленному освобождению арестованных крымских татар 30.03.2019

Указав, что задержанные обвиняются в принадлежности к организации, запрещенной в России, но не в Украине, в ЕС напомнили, что не признают исполнения российского законодательства в Крыму и Севастополе.

Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

Арестованных по делу "Хизб ут-Тахрир" крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону 30.03.2019

ФСБ России обвиняет свыше двадцати крымских татар в участии в исламистской организации, запрещенной в РФ. Силовики провели массовые обыски в их домах на аннексированном Россией полуострове.
Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

Адвокат об арестах в Крыму: Удар по "Крымской солидарности" 29.03.2019

Аресты крымских татар правозащитники называют самыми масштабными репрессиями с момента аннексии РФ Крыма. Адвокат одного из подозреваемых рассказала о причинах и обстоятельствах ареста.
Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea

В Крыму задержан крымско-татарский адвокат Эмиль Курбединов 06.12.2018

Адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы одного из задержанных в Черном море украинских моряков, подозревают в пропаганде запрещенной символики.
September 2015 Lage nach den militärischen Auseinandersetzungen in Tadschikistan: Sondergruppe im Einsatz; Copyright: DW/G. Faskhutdinow

Бунт в таджикской колонии: в кого стрелял спецназ 09.11.2018

Что привело к массовым жертвам в колонии строгого режима в Таджикистане, и почему официальный Душанбе не торопится озвучить свою версию инцидента, выясняла DW.
The political leadership of the ethnic Tartars supported the protester-led “Maidan” movement in Kiev. They say there is no threat and are suspicious of Moscow’s intentions given their difficult history under Tsarist Russian and later the Soviet Union. “The people of different nationalities who live here would never do such a thing it could only come from elsewhere,” said Ahtem Chiygoz, the leader of Bakhchisaray’s traditional Tartar council. Copyright: DW/Filip Warwick Bakhchisaray, Ukraine 04.03.2014

В Бахчисарае арестовали 6 человек за пропаганду "Хизб ут-Тахрир" и сопротивление полиции 14.04.2017

Задержанных накануне в Бахчисарае крымских татар приговорили к различным срокам ареста по обвинению в связях с запрещенной панисламистской организацией и в сопротивлении полиции.
A woman brings flowers to the others on a police car in Stockholm, Sweden on April 9, 2017 close to the point where a truck drove into a department store two days before. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Узбекистан предупреждал Запад о стокгольмском террористе 14.04.2017

Глава МИД Узбекистана заявил, что Ташкент передавал западным партнерам информацию о противоправной деятельности Рахмата Акилова, подозреваемого в теракте в Стокгольме.
The political leadership of the ethnic Tartars supported the protester-led “Maidan” movement in Kiev. They say there is no threat and are suspicious of Moscow’s intentions given their difficult history under Tsarist Russian and later the Soviet Union. “The people of different nationalities who live here would never do such a thing it could only come from elsewhere,” said Ahtem Chiygoz, the leader of Bakhchisaray’s traditional Tartar council. Copyright: DW/Filip Warwick Bakhchisaray, Ukraine 04.03.2014

В Бахчисарае задержали подозреваемых в связях с "Хизб ут-Тахрир" 13.04.2017

Силовики задержали 8 человек в районах компактного проживания крымских татар. Двоих из них подозревают в причастности к деятельности запрещенной панисламистской организации.  
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