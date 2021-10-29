Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная панисламистская политическая организация, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (с арабского "Исламская партия освобождения") - исламистская и неофундаменталистская организация, называющая себя партией и запрещенная во всех арабских странах, а также, в частности, в Индонезии, Малайзии, Турции, России, Германии. "Хизб ут-Тахрир" создана в 1953 году в контролируемом в тот период времени Трансиорданией Восточном Иерусалиме. Основателем этой организации считается палестинский политик, юрист и теолог Такиюддин Мухаммад ибн Ибрахим ан-Набхани. Являясь панисламистским радикальным движением, "Хизб ут-Тахрир" проповедует общность и единство всех мусульман и отвергает необходимость национальных исламских государств, демократию и секулярные формы государственного устройства. Целью организации объявлено создание всемирного халифата, основанного на законах шариата.