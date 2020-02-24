 Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2020

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Мир

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Продюсеру Харви Вайнштейна, объявленному виновным по двум пунктам обвинения из пяти, грозят до 25 лет тюрьмы. До объявления приговора он останется под стражей.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Жюри присяжных федерального суда округа Манхэттен в понедельник, 24 февраля, признало американского продюсера, 67-летнего Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в изнасиловании и в сексуальных домогательствах.

Как уточняет The New York Post, Вайнштейна сочли виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли, помогавшей выпускать реалити-шоу "Проект Подиум", а также в изнасиловании парикмахера-стилистки Джессики Мэнн. По этим обвинениям ему грозят от пяти до 25 лет тюрьмы.

Останется под стражей до объявления приговора

Что касается других, более серьезных, пунктов обвинения, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного, то по ним продюсер оправдан. Вайнштейн будет оставаться под стражей до объявления приговора 11 марта.

Адвокаты американца уже заявили о намерении подать апелляцию.

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Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. О претензиях разной тяжести к продюсеру заявили свыше 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Его дело вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хештегом #MeToo.

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    Автор: Никита Баталов


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