 Ханни, Ханна и Ханнес! В Германии родились телята-тройняшки (фото) | Кадр дня | DW | 12.09.2019

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Кадр за кадром

Ханни, Ханна и Ханнес! В Германии родились телята-тройняшки (фото)

Такой тройной сюрприз преподнесла своим владельцам корова по кличке Хайдрун в немецкой земле Баден-Вюртемберг.

Фермер Флориан Райн (Florian Rein) и тройное пополнение в хозяйстве

Фермер Флориан Райн (Florian Rein) и тройное пополнение в хозяйстве

Мёссинген • Это примечательное и замечательное событие случилось в начале сентября в одном из фермерских хозяйств в окрестностях немецкого города Мёссингена в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Корова по кличке Хайдрун родила здесь тройню, что само по себе происходит редко, и выживают обычно не все. Однако эта троица - Ханни, Ханна и Ханнес - чувствует себя прекрасно и не дает поводов для беспокойства, как и многодетная мать. Пока они содержатся отдельно от стада под бдительным присмотром и при необходимости получают дополнительные порции молока. Согласно статистике, в Германии на тройни приходится всего около 0,05 процента случаев беременности коров. Двойни появляются чаще - в среднем по два случая на 40-50 отелов.

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    Автор: Максим Нелюбин


Немецкие лабиринты

  • Люнен

    Немецкие лабиринты

    Пролетая над Германией, можно увидеть много всего интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Конечно, до всемирной известности загадочных геоглифов на перуанском плато Наска этим изображениям далеко, да и расшифровать большинство можно очень быстро, но это - не причина обходить или облетать эти шедевры стороной! Посмотрим на них свысока.

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    На первой фотографии был изображен лабиринт на кукурузном поле около города Люнен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Владельцы одного из здешних фермерских хозяйств таким способом решили продемонстрировать свою поддержку молодежному экологическому движению Fridays for Future, инициированному шведской школьницей Гретой Тунберг. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    Так этот парк в Шторкове выглядит сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Как раз сейчас в Германии кукуруза уже достаточно подросла, чтобы начинать такого рода развлечения. Лабиринты открываются повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли сейчас резвятся в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты отмечают свое 20-летие, поэтому здесь мы задержимся подольше - на своего рода ретроспективу. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Придумывают и создают лабиринты местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Прошлогодний лабиринт был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

  • Подельциг

    Немецкие лабиринты

    Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

  • Берлепш

    Немецкие лабиринты

    От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

  • Гифхорн

    Немецкие лабиринты

    Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

  • Кресброн

    Немецкие лабиринты

    Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

  • Мозигкау

    Немецкие лабиринты

    Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...

    Автор: Максим Нелюбин


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