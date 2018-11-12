 ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел юга Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2018

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Мир

ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел юга Израиля

Боевики выпустили по территории Израиля более 80 ракет. Разрушен один дом, сожжен автобус, есть пострадавшие. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа.

Установка системы Железный купол рядом с жилыми домами в Сдероте

Установка системы "Железный купол" рядом с жилыми домами в Сдероте

Более 80 ракет выпущены с территории сектора Газа по югу Израиля в течение часа. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщается в официальном Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Часть ракет была перехвачена системой "Железный купол".

В Ашкелоне ракета попала в частный дом, зданию нанесен серьезный ущерб. О пострадавших не сообщается. В Сдероте в результате обстрела легкие ранения получили три человека.

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Под минометный обстрел попал автобус, оказавшийся в приграничном районе. Один человек получил тяжелые ранения. В радикальном палестинском движении ХАМАС заявили, что по транспортному средству была выпущена противотанковая ракета. В качестве мер безопасности дорожная полиция временно перекрыла часть автомобильных трас в районе Негев.

Пациентов переводят в подземные бомбоубежища

По сообщениям израильских СМИ, в результате обстрелов в больницы на юге страны поступили 12 человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики начали переводить пациентов в подземные бомбоубежища.

В ответ самолеты и вертолеты ЦАХАЛ нанесли многочисленные удары по целям на территории сектора Газа. По данным ХАМАС убиты минимум три человека, в больницы доставлены около десяти пострадавших.

Резкое обострение ситуации в приграничном районе произошло после столкновения израильских солдат и боевиков ХАМАС в воскресенье, 11 ноября. В результате перестрелки погиб подполковник сил специального назначения Армии обороны Израиля, еще один офицер получил ранения. ХАМАС сообщил о семи погибших палестинцах.

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    Автор: Григорий Аросев


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