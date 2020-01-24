Футболка Любимовой: новый министр культуры под шквалом дизлайков

На нового министра культуры РФ Ольгу Любимову в соцсетях обрушилась волна критики за ее фото в футболке с нецензурной надписью. Стоит ли устраивать буллинг, вопрошает Сергей Елкин.
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