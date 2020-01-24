Футболка Любимовой: новый министр культуры под шквалом дизлайков

Игорь Иванов: В ухудшении отношений России с Западом виноваты обе стороны

Бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов объяснил в интервью DW, почему, с его точки зрения, отношения России с Западом сейчас даже хуже, чем в годы холодной войны.