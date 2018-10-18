Футболисты Мамаев и Кокорин остались под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом игрока "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, а также еще одного фигуранта дела о драке Александра Протасовицкого. Об этом сообщает агентство ТАСС в четверг, 19 октября.

Адвокат Кокорина передал суду ходатайство президента "Зенита" Сергея Фурсенко и тренера футбольного клуба Сергея Семака. Кроме того, мать футболиста готова была внести за него залог в 10,4 млн рублей.

Защита Мамаева настаивала, что футболист уже раскаялся и не имеет возможности скрыться. Его адвокат заявил, что арест повредит здоровью и профессиональным навыкам футболиста. "Прошу сберечь для российского футбола талантливого игрока", - цитирует слова защитника РБК.

Адвокат младшего брата Кокорина, Кирилла, просил освободить своего клиента, объяснив это тем, что он "домашний ребенок" и не представляет угрозы для общества.

Защита Протасовицкого настаивала, что его арестовали незаконно, поскольку он просто пытался разнять драку.

Дело о драке в центре Москвы

Братьев Кокориных и Мамаева обвиняют по двум статья: о хулиганстве и побоях. Максимальное наказание, которое им грозит, - до семи лет лишения свободы. Протасовицкий проходит только по делу о побоях. Инциденты, ставшие основанием для уголовного дела, произошли 8 октября в Москве.

В районе гостиницы "Пекин" камеры наблюдения зафиксировали избиение водителя ведущей "Первого канала", в котором, предположительно, участвовали Кокорины и Мамаев.

Позднее футболисты устроили в одном из кафе драку, в результате которой пострадали руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. По версии следователей, в этой драке также участвовал Протасовицкий.

Этим делом занимается группа из 18 следователей, сообщил адвокат одного из фигурантов.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:48 Now live 02:48 мин Поделиться Чемпионат Европы по футболу примет ФРГ Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/35bWR Германия примет чемпионат Европы 2024 года (27.09.2018)

Смотреть видео 02:47 Now live 02:47 мин Поделиться Стал ли ЧМ победой для России? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/31YnY Стал ли ЧМ-2018 победой для России? (16.07.2018)

Смотреть видео 02:38 Now live 02:38 мин Поделиться Непопулярные меры Москвы во время ЧМ-2018 Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/31QDg Непопулярные меры, которые проводит Москва во время ЧМ-2018 (13.07.2018)

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Свисток арбитра Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Видеоповторы как доказательство А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На чемпионате мира в России видеоповторы используются для проверки трех спорных ситуаций: когда речь идет о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Исчезающий спрей Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Без офсайда Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Размеры ворот Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но от размеров ли ворот это зависит?

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Тайм-ауты Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Послематчевые буллиты Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Удаление с поля на 10 минут В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит "Золотой гол" С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Бикини для женского футбола В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались. Автор: Ефим Шуман

