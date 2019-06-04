ФСБ прессует "Яндекс"?

ФСБ потребовала от "Яндекса" передать ключи для дешифровки данных пользователей, сообщают СМИ. Устоит ли "Яндекс" под давлением спецслужб, спрашивает карикатурист Сергей Елкин.
Несколько месяцев назад ФСБ запросила передачу ключей для дешифровки "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск", компания пока не ответила на это требование. (04.06.2019)
На примере сервиса знакомств Tinder властям России можно легко и безопасно продемонстрировать свою решимость контролировать пользователей Сети, считает Александр Плющев. (04.06.2019)
Интернет-поисковик "Яндекс" осуществляет свои действия в рамках меморандума по совместной борьбе с пиратством, которые правообладатели заключили с рядом российских компаний. (16.11.2018)