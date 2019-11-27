 ФСБ не пустила в Россию французскую правозащитницу Карин Клеман | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

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Россия

ФСБ не пустила в Россию французскую правозащитницу Карин Клеман

Француженка собиралась прочесть в Москве лекцию о "желтых жилетах". Сотрудники ФСБ сообщили Клеман о десятилетнем запрете на въезд в РФ, объяснив его необходимостью обеспечить безопасность страны.

Табличка Паспортный контроль в московском аэропорту

Пограничники в московском аэропорту Шереметьево отказали во въезде в Россию французской правозащитнице Карин Клеман. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вручили ей уведомление о том, что Клеман на десять лет запрещен въезд в РФ, сообщает издание "Коммерсант" в среду, 27 ноября. ФСБ объяснила этот запрет необходимостью "обеспечить безопасность страны".

Контекст

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

В Берлине прошла конференция правозащитников памяти Юрия Шмидта. Ее тема - "Права человека, свобода и справедливость" - звучала в контексте протестов в Москве весьма актуально. Репортаж DW. (27.09.2019)

Посольство Франции проинформировано о ситуации, подчеркнула Карин Клеман. Она намерена выяснить, возможно ли оспорить запрет. Клеман прожила в России более 20 лет, а ее муж и дочь - российские граждане.

Лекция о "желтых жилетах"

Карин Клеман прибыла в Москву на конференцию социологов, чтобы прочесть там лекцию о протестном движении "желтых жилетов" во Франции.

Это движение впервые заявило о себе в ноябре 2018 года. Почти с самого начала протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство в Париже утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

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    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

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    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

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    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:15

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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