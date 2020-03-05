 ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Решение снизить ставку до 0 - 0,25 процента обусловлено противодействием негативному влиянию пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику.

Табличка с названием Уолл-стрит в Нью-Йорке

ФРС США старается сохранить финансовую стабильность в условиях коронавирусного кризиса

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Новый порог установлен на уровне 0 - 0,25 процента, сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте регулятора.

Это решение обусловлено тем, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "окажет негативный эффект на экономической деятельности в ближайшем будущем и создадут риски для экономических перспектив".

Для поддержки американской экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 миллиардов долларов (примерно 630 млрд евро). Кроме того, для укрепления мировой финансовой системы ФРС координирует свои действия с Европейским центральным банком, а также с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за распространения коронавируса сложилась "вызывающая ситуация", которая будет иметь далеко идущие последствия, как для жителей США, так и для всего мира. Но ФРС располагает достаточным количеством финансовых инструментов и политических возможностей, чтобы встретить кризис, приводит слова Пауэлла Reuters.

ФРС снижает ставку второй раз за две недели

Между тем, за последние две недели главный финансовый регулятор США прибегает к такой мере, как понижение базовой процентной ставки уже во второй раз. 3 марта она была понижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента.

Тогда же в Минфине США была создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 155 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 70 000 человек, около 6000 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 10 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 1500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 40 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 8 тыс. заболевших и почти 300 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 80,9 тыс. человек, умерли 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 01:22

Мировая экономика подхватила коронавирус

Контекст

Комментарий: Кто сказал, что дорожать будет доллар, а не евро?

Спекулянты и аналитики зациклились на свертывании программы количественного смягчения в США и явно недооценили эффект начинающегося подъема в еврозоне, считает Андрей Гурков. (26.08.2013)  

Комментарий: К чему приведет пандемия коронавируса Россию и мир

Пандемия коронавируса - это жестокий тест на солидарность, сострадание и умение коллективно преодолевать испытания как для всего человечества, так и для каждой нации, считает Федор Крашенинников. (14.03.2020)  

Комментарий: Бен Бернанке открыл курсу евро дорогу наверх

Капиталы международных инвесторов все активнее перетекают из долларового пространства в еврозону, потому что там начали расти процентные ставки. А из США поступают сигналы о продолжении политики сверхдешевых денег. (28.04.2011)  

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Евросоюзе  

Как уральские казаки с вирусом сражались  

Также по теме

USA Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses

Конгресс США одобрил выделение миллиардов на борьбу с коронавирусом 05.03.2020

Дополнительные средства предназначены для экспресс-тестов на коронавирус SARS-CoV-2 и для разработки вакцины. Законопроект передан на рассмотрение в Сенат.

US-Notenbank

ФРС США снизила базовую ставку из-за коронавируса 03.03.2020

Решение снизить ставку до 1 - 1,25 процента вызвано рисками, которые вирус SARS-CoV-2 представляет для экономической деятельности. Минфин США создал группу для помощи малым и средним фирмам.

USA Finanzkurs - Federal Reserve - US-Notenbank

ФРС США снова повысила базовую процентную ставку 26.09.2018

Регулятор США увеличивает ставку из-за сильных макроэкономических показателей. Ожидается, что в этом году она будет повышена и в четвертый раз.

Реклама

Самые читаемые

В Италии, Испании и Франции резко выросла смертность от коронавируса  

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?  

Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно