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Немецкий философ, один из основоположников марсизма.
Потомственный фабрикант, миллионер стал одним из самых ярких критиков капитализма в XIX веке.
Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?
По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.
Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
170 лет назад, 21 февраля 1848 года, вышел "Манифест Коммунистической партии". Сегодня известно, что многие ставшие знаменитыми лозунги Маркс и Энгельс просто-напросто украли.
На панно изображены Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Эрнст Тельман и Вальтер Ульбрихт.
Город Вупперталь, где родился один из основоположников марксизма, в долгах как в шелках. Вся надежда – на китайских туристов и инвесторов.
Список запрещенных коммунистических деятелей, подпадающих под действие закона о декоммунзации, обнародован на Украине. В списке, в числе прочих, фигурируют Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Вупперталь пользуется у китайских туристов почти такой же популярностью, как родина Карла Маркса - город Трир.
Памятник Марксу и Энгельсу стал одним из "брендов" восточной части Берлина. Но уже давно он стоит явно не на месте. Теперь его вообще хотят отправить в ссылку - на кладбище.
Призрак бродит по Европе, призрак… Карла Маркса. В Трире в родном доме "основоположника" открылась новая выставка, рассказывающая о жизни знаменитого критика капитализма.
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