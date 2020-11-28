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Фридрих Энгельс

Немецкий философ, один из основоположников марсизма.

Потомственный фабрикант, миллионер стал одним из самых ярких критиков капитализма в XIX веке.

Porträt von Friedrich Engels. Das Foto ist wahrscheinlich zwischen 1857 und 1859 entstanden. Engels müsste demnach zwischen 37 und 39 Jahre alt gewesen sein. Bildquelle: Historisches Zentrum Wuppertal

Фридрих Энгельс: подробности личной и общественной жизни 28.11.2020

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?
An activist of Sri Lanka's Marxist political party, People's Liberation Front, drinks water from a bottle as a billboard of Communist leaders from left, Vladimir Lenin, Karl Marx and Friedrich Engels is displayed in the background during a street march to celebrate international Labor Day known as May Day in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, May 1, 2012. May Day moved beyond its roots as an international workers' holiday to a day of international protest Tuesday, with rallies throughout Asia demanding wage increases and marches planned across Europe over government-imposed austerity measures. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) |

Немецкий эксперт: Репутацию Карла Маркса испортили марксисты 05.05.2018

По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.
25.11.2017 Eine Figur von Karl Marx steht am 25.11.2017 beim Landesparteitag Die Linke in Garmisch-Partenkirchen (Thüringen) neben dem Rednerpult. Unter anderem will die Partei in einer Generaldebatte ihr schwaches Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten. Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс: 200 лет спустя 04.05.2018

Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
Auf dem Gelände des ehemaligen Marx-Engels-Forums steht noch die Bronze-Skulptur von Karl Marx (sitzend) und Friedrich Engels vom Bildhauer Ludwig Engelhardt. Foto: M. C. Hurek | Verwendung weltweit

Непечатные Маркс и Энгельс 21.02.2018

170 лет назад, 21 февраля 1848 года, вышел "Манифест Коммунистической партии". Сегодня известно, что многие ставшие знаменитыми лозунги Маркс и Энгельс просто-напросто украли.
Studentin Eike Stöcker arbeitet am 04.08.2016 in Dresden (Sachen) am Wandbild «Der Weg der roten Fahne», das sich an der Westfassade am Kulturpalast Dresden befindet. Es ist seit 2001 als Kulturdenkmal ausgewiesen. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa «Revolution hinterm «Schamvorhang»: Dresdner Wandbild wird restauriert» vom 08.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/J. Kalaene

В Дрездене реставрируют "Путь красного знамени" (фото) 09.08.2016

На панно изображены Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Эрнст Тельман и Вальтер Ульбрихт.
Teilnehmer stehen am 11.06.2014 nach der Enthüllung eines von der Volksrepublik China gestifteten Denkmals des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers Friedrich Engels (1820-1895) in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) um die Figur. Die fast vier Meter große Plastik aus Bronze soll an den in Wuppertal geborenen Mitbegründer des Marxismus erinnern. Foto: Henning Kaiser/dpa

Спасут ли китайцы родину Фридриха Энгельса? 21.12.2015

Город Вупперталь, где родился один из основоположников марксизма, в долгах как в шелках. Вся надежда – на китайских туристов и инвесторов.
Der deutsche Philosoph und Politiker Karl Marx (undatierte Zeichnung). Bei der ZDF-Fernsehsendung Unsere Besten belegt Marx nach der ersten Ausgabe Platz neun der TED-Rangliste. Marx verfasste 1848 zusammen mit Friedrich Engels das Kommunistische Manifest. Er ist der Begründer des modernen dialektisch-materialistischen Sozialismus, des nach ihm benannten Marxismus, aus dem heraus sich die Sozialdemokratie und der Kommunismus entwickelt haben. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und starb am 14. März 1883 in London.

На Украине обнародован список запрещенных коммунистических деятелей 07.10.2015

Список запрещенных коммунистических деятелей, подпадающих под действие закона о декоммунзации, обнародован на Украине. В списке, в числе прочих, фигурируют Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
HANDOUT - Die von dem Bildhauer Chenggang Zeng geschaffene Plastik zeigt den hochgewachsenen Engels in Denkerpose (undatiert). Die neue Friedrich-Engels-Statue für Wuppertal wird in den nächsten Tagen nach Deutschland geflogen. Die Einweihung sei am 11. Juni geplant, teilte ein Sprecher der Stadt Wuppertal mit. Die etwa vier Meter große Plastik aus Bronze ist ein Geschenk des chinesischen Staates an die Geburtsstadt des politischen Philosophen Friedrich Engels. Zur Enthüllung wird auch der chinesische Botschafter erwartet. Foto: Stadt Wuppertal/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Stadt Wuppertal/dpa) zu dpa:China schenkt Wuppertal vier Meter hohe Engels-Statue vom 09.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Китай подарил родине Энгельса его четырехметровую статую 11.06.2014

Вупперталь пользуется у китайских туристов почти такой же популярностью, как родина Карла Маркса - город Трир.
Marx und Engels_22207973 ArTo - Fotolia 2010

Маркса и Энгельса хотят отправить в ссылку 09.02.2012

Памятник Марксу и Энгельсу стал одним из "брендов" восточной части Берлина. Но уже давно он стоит явно не на месте. Теперь его вообще хотят отправить в ссылку - на кладбище.
Der deutsche Philosoph und Politiker Karl Marx (undatierte Zeichnung). Bei der ZDF-Fernsehsendung Unsere Besten belegt Marx nach der ersten Ausgabe Platz neun der TED-Rangliste. Marx verfasste 1848 zusammen mit Friedrich Engels das Kommunistische Manifest. Er ist der Begründer des modernen dialektisch-materialistischen Sozialismus, des nach ihm benannten Marxismus, aus dem heraus sich die Sozialdemokratie und der Kommunismus entwickelt haben. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und starb am 14. März 1883 in London.

Карл Маркс и библейская теория капитала 09.06.2005

Призрак бродит по Европе, призрак… Карла Маркса. В Трире в родном доме "основоположника" открылась новая выставка, рассказывающая о жизни знаменитого критика капитализма.