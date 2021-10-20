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Фридрих Шиллер

Leipzig-Gohlis (Sachsen), Deutschland. Schillerhaus, um 1895. Das Schillerhaus ist ein ehemaliges Bauernhaus im Leipziger Stadtteil Gohlis. Im Obergeschoss des Hauses lebte Friedrich Schiller im Sommer 1785. Fotografie von Hermann Vogel, 18241904.

Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото) 20.10.2021

В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Alexandra Schiller - Schauspielerin und Komödiantin Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Victor Weitz

Как стать стендап-звездой в Германии, или Особенности немецкого юмора 11.02.2020

Александра Шиллер - немецкая стендап-актриса, родившаяся в Томске. DW решила узнать у нее об особенностях немецкого юмора и границах дозволенного в комедийном жанре.
28.05.2019, Thüringen, Weimar: Eine Rose blüht vor Schloss Belvedere. Die Ausstellung Tasting tomorrow – Porzellan, Bauhaus und Kulinarik“ wird hier bis 26. Oktober präsentiert. Es sind die Ergebnisse des siebten internationalen Porzellanworkshops Kahla kreativ, der im Sommer 2018 in den Werkshallen der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH stattfand. Zu sehen sind die Objekte ab dem 29. Mai. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Веймар - город Гёте (видео) 12.06.2019

Этот город любили Гёте и Шиллер. В 1998 году он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

EU referendum. A Remain supporter with the European Union flag painted on her face in Parliament Square, London, during the March for Europe rally to show support for the European Union in the wake of Brexit. Picture date: Saturday July 2, 2016. See PA story POLITICS Protest. Photo credit should read: Daniel Leal-Olivas/PA Wire URN:26772438 |

Как застольная песня стала гимном Европы 26.05.2019

Граждане ЕС выбирают новый Европарламент. А мы решили разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.
25.04.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Mittagssonne strahlt auf das Schloss Solitude. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Солитюд - замок, в котором учился Фридрих Шиллер (фото) 28.04.2019

Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.
Deutschland Thueringen Weimar - Ansichtskarten von Goethe und Schiller in einem Postkartenstaender - 14.02.2009 ullstein bild - JOKER/Haefele

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса 12.04.2019

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.
Weimar, Goethehaus / Stahlstich um 1850 Weimar, Goethehaus am Frauenplan (Barockbau von 1709; Wohnhaus von Johann Wolfgang v.Goethe 1782 bis zu seinem To- de 1832). - Das Goethehaus. - Stahlstich, um 1850, von G.Brinckmann nach Photographie von C.Schaufuss. 12,5 x 18,4 cm. Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte. |

Веймар - тюрингский город немецких классиков 23.07.2018

Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и принята конституция первой немецкой республики.
Vor dem Nationaltheater in Weimar steht das bekannte Goethe- und Schiller Denkmal von Ernst Rietschel. Seit 1998 gehört das klassische Weimar zum Unesco Weltkulturerbe. (Undatierte Aufnahme), Before the national theater in Weimar, Germany, the known Goethe and Schiller monument of Ernst Rietschel is standing. The classic Weimar belongs to the Unesco world cultural heritage since 1998. (undated picture)

Дорога классиков - по местам Гёте, Шиллера и Баха 03.04.2018

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Wartburg: Copyright/Fotograf André Nestler bereit gestellt von Eisenach-Wartburg Region Touristik GmbH

10 причин любить Тюрингию 09.03.2018

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Deutschland Thueringen Weimar - Ansichtskarten von Goethe und Schiller in einem Postkartenstaender - 14.02.2009 ullstein bild - JOKER/Haefele

Больше, чем "Фауст": что подарил миру великий Гёте 13.12.2016

Создатель бессмертного "Фауста" был одной из самых образованных, одаренных и многогранных личностей всех времен. Свидетельство тому - его богатейшее уникальное наследие.
Die Ritter der Tafelrunde (Knights Of The Round Table, USA 1953, Regie: Richard Thorpe) Ava Gardner (als Guinevere, Gemahlin von König Artus und Geliebte von Ritter Lancelot), Mel Ferrer (als König Artus) / König, Königin, Handkuss, anmutig, galant, den Hof machen, werben, ritterlich, mittelalterliche Kleidung mit Schleier, Rüstung, Ritterrüstung, Mode Mittelalter, Artus-Sage, Camelot, Rittertum, Ritterfilm

Простота - результат зрелости, или 10 цитат Фридриха Шиллера 06.05.2015

Есть великаны, нет только рыцарей уже. +++ Es gibt noch Riesen, doch keine Ritter gibt es mehr.
Portrait de Johann Wolfgang Von Goethe en 1775 en regardant la silhouette de Charlotte von Stein (1749 - 1832) peinture de Georg Melchior Kraus (1737 - 1806).Stiftungen Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Goethe-Nationalmuseum. ©Mella/MP/Leemage pixel

Гёте собирал автографы 23.01.2015

За последние 25 лет своей жизни великий немецкий писатель и поэт собрал более двух тысяч рукописных текстов, писем, партитур, писем и прочих "автографов" знаменитых людей. Выставка в Веймаре.
US-Superstar Brad Pitt geht am Donnerstag (14.06.2012) durch Kassel, um sich die documenta (13) anzusehen. Der weltberühmte Schauspieler besucht die documenta privat. Foto: Nils Klinger dpa pixel

Брэд Питт претендует на звание "Хранитель немецкого языка" 19.12.2014

Ежегодно в Германии это звание присуждается людям и организациям за особые заслуги в деле сохранения чистоты языка, на котором говорили Шиллер и Гёте.
Die Büste Friedrich Schillers scheint am 01.12.2014 durch die sanierten Fenster im Gesellschaftszimmer im Schillerhaus in Weimar (Thüringen) auf den Weihnachtsmarkt zu blicken. Die Klassik Stiftung eröffnet Schillers Wohnhaus nach Instandsetzungsarbeiten am 2. Dezember. Foto: Michael Reichel/dpa

Дом Шиллера в Веймаре открыт после реконструкции 01.12.2014

В Веймаре после реконструкции открыт дом Шиллера. Поэт и драматург провел в нем годы, которые стали основой целой эпохи, получившей название "веймарский классицизм".
Gogol / Gemaelde von Otto Moeller Gogol, Nikolaj Wassiljewitsch russ. Schriftsteller Sorotschinzy (bei Poltawa) 1.4.1809 - Moskau 4.3.1852. - Portraet. - Gemaelde, undat., von Otto F. Th. von Moeller (1812-1874). Oel auf Leinwand, 58 x 58,5 cm. Inv.Nr. Gr-184 Iwanowo, Regionales Kunstmuseum.

Немецкие поцелуи русского украинского писателя 26.11.2014

Николай Васильевич Гоголь был на редкость противоречивой личностью. Его амбивалентность вошла в поговорку. Его взгляд на немцев не был здесь исключением.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diesen Film im Rahmen der Berlinale 2014 verwenden! *** ***BILD NICHT NACH DEM 15.03.14 NUTZEN (auch dann nicht, wenn der Artikel einen Berlinale-Bezug haben sollte) *** **** NICHT für Facebook etc. verwenden! *** Die geliebten Schwestern | Beloved Sisters Wettbewerb 2014 DEU 2014 REGIE: Dominik Graf Henriette Confurius, Florian Stetter, Hannah Herzsprung © Senator Film

Немецкий любовный треугольник поборется за "Оскара" 28.08.2014

Фильм "Возлюбленные сестры" о любовных похождениях поэта Фридриха Шиллера будет представлять Германию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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