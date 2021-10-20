Фридрих Шиллер

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В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Александра Шиллер - немецкая стендап-актриса, родившаяся в Томске. DW решила узнать у нее об особенностях немецкого юмора и границах дозволенного в комедийном жанре.
Этот город любили Гёте и Шиллер. В 1998 году он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Граждане ЕС выбирают новый Европарламент. А мы решили разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.
Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.
Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и принята конституция первой немецкой республики.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Создатель бессмертного "Фауста" был одной из самых образованных, одаренных и многогранных личностей всех времен. Свидетельство тому - его богатейшее уникальное наследие.
Есть великаны, нет только рыцарей уже. +++ Es gibt noch Riesen, doch keine Ritter gibt es mehr.
За последние 25 лет своей жизни великий немецкий писатель и поэт собрал более двух тысяч рукописных текстов, писем, партитур, писем и прочих "автографов" знаменитых людей. Выставка в Веймаре.
Ежегодно в Германии это звание присуждается людям и организациям за особые заслуги в деле сохранения чистоты языка, на котором говорили Шиллер и Гёте.
В Веймаре после реконструкции открыт дом Шиллера. Поэт и драматург провел в нем годы, которые стали основой целой эпохи, получившей название "веймарский классицизм".
Николай Васильевич Гоголь был на редкость противоречивой личностью. Его амбивалентность вошла в поговорку. Его взгляд на немцев не был здесь исключением.
Фильм "Возлюбленные сестры" о любовных похождениях поэта Фридриха Шиллера будет представлять Германию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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