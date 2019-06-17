ФРГ, Франция и Испания создают прототип боевого самолета будущего

Германия, Франция и Испания подписали соглашение о строительстве прототипа самолета системы ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) в рамках крупнейшего в Европе оборонного проекта. Свои подписи под документом в четверг, 20 февраля, в Париже поставили министры обороны ФРГ и Франции - Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Флоранс Парли, а также госсекретарь Испании по вопросам обороны Анхель Оливарес Рамирес.

Крамп-Карренбауэр назвала подписание договора "первым важным шагом" на пути к строительству боевого самолета будущего, который к 2040 году должен прийти на смену многоцелевым германским самолетам Tornado IDS и европейским истребителям Eurofighter Typhoon.

"Мы хотим следовать в Европе совместным путем" с учетом предстоящих проектов в области обороны, подчеркнула немецкий министр. "За подобными оборонительными системами всегда стоит нечто большее, чем просто техника, а именно: совместные усилия, общая политическая воля и единое стратегическое понимание", - добавила она.

Многомиллионный кредит ФРГ

Комитет бундестага по бюджетным вопросам на минувшей неделе одобрил кредит в размере 77 млн евро на разработку прототипа. Как ожидается, первый исследовательский этап продлится около 18 месяцев.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр и Парли в ходе встречи подписали с госсекретарем Испании соглашение о намерениях, поскольку Мадрид присоединился к инициативе лишь недавно. "Подобные проекты - не исключительно германо-французские", по возможности они должны иметь еще более широкое европейское представительство, уверена министр обороны ФРГ.

Боевой комплекс

Система ведения воздушных боев будущего FCAS предполагает строительство не только отдельных боевых самолетах, но также и целой системы, включающей сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени. Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 млрд евро.

Ранее на разработку концепции Германия и Франция уже выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему. Руководство проектом осуществляет Франция.

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