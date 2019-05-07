 ФРГ, Франция и Великобритания призывают Иран воздержаться от насилия | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2020

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Европа

ФРГ, Франция и Великобритания призывают Иран воздержаться от насилия

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон призывают Тегеран избегать насилия, вернуться к соблюдению ядерной сделки, а также просят Багдад оказать поддержку международной коалиции в борьбе с ИГ.

Frankreich Biarritz 2019 | Boris Johnson, Angela Merkel & Emmanuel Macron (Getty Images/A. Parsons)

Борис Джонсон, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали все государства избегать эскалации конфликта в Ираке и просят Иран воздержаться от любых насильственных действий в регионе. Кроме того, главы государств просят Тегеран вернуться к выполнению своих обязательств из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обнародованном в воскресенье, 5 января.

Нынешнюю спираль насилия в Ираке нужно остановить, считают политики. Они выразили свою приверженность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и призвали власти Ирака оказать необходимую поддержку международной коалиции.

Ранее в Багдаде проголосовали за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено.

Контекст

Территории Йемена и Ирака стала полем битвы Ирана с Саудовской Аравией за господство в регионе. Переговоры по ядерной программе Тегерана играют ключевую роль в стратегии США в нем. (14.04.2015)

Эскалация конфликта между США и Ираном, вызванная убийством иранского генерала в Багдаде, может охватить весь регион. Однако в первую очередь она затронет Ирак. (03.01.2020)

Также лидеры ФРГ, Франции и Британии заявили, что были обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности с помощью генерала Сулеймани, и осудили недавние удары по коалиции в Ираке.

Обстановка в регионе обострилась, после того, как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".

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    Автор: Наталья Позднякова


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