ФРГ увеличит выплаты живущим в Израиле немецким жертвам Холокоста

Германия предоставит дополнительные выплаты живущим в Израиле немецким жертвам Холокоста. Речь идет о сотнях евро в месяц на человека, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter в четверг, 15 августа. "Это важно, выжившие это заслужили", - указал политик.

По данным министерства финансов Германии, дополнительные ежемесячные выплаты получат более 5000 человек. Конкретная сумма будет зависеть от величины, получаемой ими из ФРГ компенсационной пенсии.

Нетаньяху поблагодарил правительство Германии за этот шаг и добавил, что Израиль также увеличит выплаты пережившим Холокост.

Две сотни тысяч

Спустя 80 лет после начала Второй мировой войны в Израиле, по данным министерства финансов страны, проживает 220 тысяч человек, выживших в Катастрофе мирового еврейства. Центральное статистическое бюро Израиля приводит другую цифру. В исследовании, опубликованном к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января и приурочен к освобождению Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим, указывается, что к концу 2017 года в Израиле проживало 212300 выживших в Холокосте.

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