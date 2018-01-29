 ФРГ: Полиция оштрафовала на 23 тысячи евро не создавших спасательный коридор водителей | Новости о немецких автомобилях | DW | 08.03.2019

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Автомобиль

ФРГ: Полиция оштрафовала на 23 тысячи евро не создавших спасательный коридор водителей

Более 100 водителей нарушили правило об образовании аварийной полосы для проезда спасательных служб.

Спасательный коридор

После тяжелой аварии на автобане А5 возле немецкого города Карлсруэ полиция выписала штрафы более 100 водителям, не создавшим спасательный коридор для проезда скорой помощи, эвакуаторов, пожарных и полицейских автомобилей. Общая сумма штрафов составила примерно 23 тысячи евро, сообщила полиция в пятницу, 8 марта.

Длинные пробки

На протяжении получаса сотрудники правоохранительных органов наблюдали за действиями водителей, оказавшихся на трассе возле места аварии. В связи с полным перекрытием автобана образовалась пробка длиной более 20 километров. На встречной полосе также создался примерно 2-километровый затор, поскольку многие водители снижали скорость, чтобы наблюдать за спасательными работами на противоположной стороне.

Контекст

Авария произошла днем 7 марта в результате наезда одного грузовика на другой. 47-летний водитель не заметил вовремя конец пробки и получил тяжелые травмы.

В соответствии с немецкими ПДД, на автобанах и загородных трассах с двумя и более полосами в одном направлении водители обязаны создавать спасательный коридор. При несоблюдении этого правила налагается штраф в размере от 200 до 320 евро. Одновременно водитель получает два штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге либо временный запрет на управление транспортными средствами.

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    Автор: Максим Нелюбин


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