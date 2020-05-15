ФРГ не вывела "Северный поток-2" из-под норм ЕС: что это значит для проекта?

"Северный поток-2" столкнулся с новыми трудностями, теперь в Германии. Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) в пятницу, 15 мая, отказало компании Nord Stream 2 AG - оператору проекта - в освобождении строящегося газопровода от соблюдения норм Третьего энергопакета ЕС.

Что решил немецкий регулятор

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил тех газопроводов из третьих стран, которые были "готовыми" 23 мая 2019 года. "Поскольку "Северный поток-2" по состоянию на тот момент не был полностью проложен, Федеральное агентство по сетям Германии отклонило запрос Nord Stream 2 AG на освобождение от действия норм директивы. Таким образом, "Северный поток-2" после введения в эксплуатацию будет подчиняться немецкому законодательству и европейским нормам анбандлинга, доступа к трубопроводу и регулированию тарифов", - говорится в решении немецкого регулятора.

В ведомстве уточнили, что придерживаются технического понимания "готовности" трубопровода. В Nord Stream 2 AG, собственником которой является "Газпром", настаивали на другой интерпретации. По ее мнению, следует принимать во внимание не дату технической готовности проекта, а дату, когда были приняты решения о миллиардных инвестициях в него. Как известно, соглашение о финансировании "Северного потока-2" было подписано еще в 2017 года.

Перед вынесением решения Федеральное агентство по сетям провело консультации со всеми государствами ЕС. В агентстве отметили, что ни одно из них не согласилось с аргументацией "дочки" "Газпрома". Представители регулятора также добавили, что Nord Stream 2 AG имеет право обратиться в суд для проверки его решения.

В самой компании заявили DW, что "не согласны" с вердиктом регулятора. Теперь Nord Stream 2 AG будут решать, какие шаги предпринять для защиты своих интересов. В частности, рассматривается возможность обратиться с иском в немецкий суд. В то же время решение регулятора, подчеркнули в компании, "не имеет никаких последствий для завершения строительных работ".

Последствия для "Северного потока-2"

Таким образом, если "Северный поток-2" удастся достроить, для введения газопровода в эксплуатацию его оператору придется выполнить ряд требований Третьего энергопакета ЕС. Эти нормы распространили на газопроводы из третьих стран в 2019 году. Они действуют только в территориальных водах стран ЕС, но ситуацию это кардинально не меняет. Что эти требования означают на практике?

Если в "Газпроме" все же решат запускать новый газопровод, для этого придется создавать новую компанию-оператора. Причина в том, что правила Третьего энергопакета содержат требование анбандлинга. Оно состоит в том, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая его добывает и продает. Nord Stream 2 AG под это правило не подходит.

Согласно, Третьему энергопакету должен быть обеспечен доступ других компаний к газопроводам

Новый оператор должен быть всецело независимым от "Газпроме" по целому ряду критериев. Решение о сертификации независимого оператора принимает Федеральное агентство по сетям. При этом если оператора контролируют лица из стран, не входящих в ЕС, то национальный регулятор запрашивает мнение Еврокомиссии о том, как повлияет сертификация на энергетическую безопасность всего Евросоюза.

Второе требование - доступ третьих компаний к газопроводу. Например, если фирма из ЕС захочет купить газ в Центральной Азии, то независимый оператор не сможет отказать ей в прокачке такого газа по "Северному потоку-2". Также нельзя будет запретить и российским частным компаниям, например "Новатэку", транспортировать по этому трубопроводу газ в ЕС. Если "Газпром" откажется прокачивать чужой газ по "Северному потоку-2", то требование доступа третьих компаний не будет выполнено. В таком случае оператору "Северного потока-2" придется держать до 50 процентов мощностей трубы пустыми.

Кроме того, тарифы на транспортировку газа по территории Германии должны быть недискриминационными. Их будет устанавливать немецкий регулятор. Последнее требование - газопровод должен работать прозрачно, то есть компания-оператор должна предоставлять информацию, например, о безопасности поставок.

Возможно ли еще получение исключения для "Северного потока-2"?

Для газопроводов, завершенных после 23 мая 2019 года, предусмотрена другая процедура вывода из-под действия норм Третьего энергопакета. Такое решение принимает также национальный регулятор. Впрочем, исключение не освободит "Северный поток-2" от следования правилам ЕС, но может, например, разрешить другую модель анбандлинга. Кроме того, окончательное решение об исключении принимает Еврокомиссия.

У "Газпрома" остается еще один вариант - подписание межправительственного соглашения между Евросоюзом и Россией. Однако Брюссель едва ли согласится менять свои нынешние правила.

Станут ли правила ЕС проблемой для "Газпрома"?

Брюссельские эксперты по энергетике, с которыми пообщалась DW, не считают решение немецкого регулятора фатальным для "Северного потока-2". Марко Джули, работающий в Брюссельском свободном университете, полагает, что "Газпром" будет пытаться продолжить строительство газопровода своими силами - напомним, что после введения США очередного пакета санкций против России швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб в Балтийском море.

Джули прогнозирует также дальнейшие судебные споры вокруг "Северного потока-2". "Я не ожидаю, что из-за произошедшего сегодня от трубопровода откажутся. Я думаю, что он не мертв, но задержки (с вводом в эксплуатацию. - Ред.) будут происходить еще долго", - добавил он.

Эксперт аналитического центра Bruegel Георг Цахманн (Georg Zachmann) также не считает, что подведение "Северного потока-2" под нормы ЕС станет непреодолимым препятствием для "Газпрома", хотя это и будет представлять "неудобство". "Это может послужить для него возможностью сохранить лицо в случае остановки этого не имеющего коммерческого смысла проекта. Но это убьет проект только в том случае, если "Газпром" сам решит от него отказаться", - указал Цахманн.

И обратил внимание на то, что теперь, после подписания пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, "Газпрому" некуда спешить с завершением "Северного потока-2", в котором, по выражению аналитика, "никогда и не было физической потребности".

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