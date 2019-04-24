ФРГ выдала иностранным специалистам рекордное число "голубых карт"

В 2018 году Германия выдала рекордное число "голубых карт" (EU Blue Card), позволяющих получить работу в стране квалифицированным специалистам. Как сообщает Федеральное ведомство по делам иностранцев (BAMF) во вторник, 4 июня, в прошлом году в ФРГ "голубые карты" получили более 27 200 человек, что свидетельствует о приросте на 25,4 процента по сравнению с 2017 годом.

Для сравнения, два года назад немецкие ведомства выдали более 21 700 "голубых карт", а еще годом ранее, в 2016 году, - более 17 300. Между тем большинство их получателей в 2018 году (57,8%) были специалистами, которые либо продлили имевшуюся ранее карту, либо уже проживали в Германии и теперь сменили статус разрешения на пребывание.

Почти треть из общего числа выданных Blue Card (27,7%) получили граждане Индии - более 7,5 тысячи человек. На втором месте по численности - китайцы (8% или 2,17 тысячи человек), а на третьем - россияне (5,9% или 1,6 тысячи). Среди получателей карт в 2018 году был также 971 гражданин Украины (3,6%, 9-е место).

Германия - лидер ЕС по выдаче "голубых карт"

В общей сложности с начала выдачи Blue Card в августе 2012 года и до конца 2018 года в Германии их было выпущено почти 104 тысячи. При этом ФРГ сохраняет лидерство в Евросоюзе по итогам 2017 года - тогда на проживающих в ФРГ заявителей пришлось 84,5% от общего числа Blue Card, выпущенных в странах ЕС.

"Голубая карта" - удостоверение, которое подтверждает право на проживание и работу в одной из стран ЕС (за исключением Дании, Великобритании и Ирландии). По сути, это программа ЕС по трудоустройству квалифицированных кадров из-за рубежа. При этом у каждой страны есть свои особенности ее реализации, и полученная в одном государстве "голубая карта" не дает автоматически права на работу в другом.

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