 ФРГ: вместо акцизов на соль и сахар - договоренность с пищевиками | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 22.12.2018

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Экономика

ФРГ: вместо акцизов на соль и сахар - договоренность с пищевиками

Как бороться с неправильным питанием и ожирением населения, особенно детей? В России обсуждают идею обложить бизнес налогом, в Германии он взял на себя добровольные обязательства.

Две девочки едят пиццу

Как сделать так, чтобы жители страны и особенно дети правильно питались? Чтобы они меньше потребляли чрезмерно сладкой, соленой или жирной пищи, ведь она порождает многочисленные болезни. Над этой проблемой практически одновременно задумались правительства и в России, и в Германии, поскольку в обеих странах - схожие проблемы.

Немцы и россияне все чаще страдают ожирением

Так, в ФРГ, по официальным данным, в настоящий момент 47 % женщин и 62 % мужчин имеют излишний вес, среди детей и подростков – 15 %. Почти пятая часть взрослых страдает болезненным ожирением.

Ребенок с ожирением

В Германии и России дети все чаще страдают излишним весом и даже ожирением

В РФ "в возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно, сообщила в середине декабря российский министр здравоохранения Вероника Скворцова. Двукратный рост распространенности ожирения наблюдается у мужчин - с 12 до 27%.

В связи с этим, по ее словам, перед министерствами и ведомствами РФ стоит задача по сокращению потребления сахара и соли, в том числе детьми. Один из возможных путей решения проблемы - "введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара", заявила министр.

Немецкие врачи и НПО - за акцизы, правительство ФРГ - против

Такое же предложение, а точнее требование, в мае 2018 года прозвучало и в Германии. Однако выдвинула его не член правительства, а неправительственная организация (НПО) Foodwatch, занимающаяся защитой прав потребителей в сфере продуктов питания. Она выступила инициатором открытого письма канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel), которое подписали свыше 1300 детских врачей, 222 диабетолога и 58 профессоров-медиков. 

Куски сахара на фоне безалкогольных напитков

Организация Foodwatch предупреждает: особенно много сахара - в лимонадах

А за месяц до этого Foodwatch представила в Берлине 100-страничное исследование под названием "Coca-Cola-Report", в котором возложила на крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков "решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа". 

Однако в правительстве Германии требование врачей ввести акциз на сахар не поддержали. Проблему следует решать не методом фискального, экономического давления на пищевую промышленность и повышения цен для конечных потребителей, а в сотрудничестве с бизнесом, убеждена Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). Она, член партии консерваторов ХДС, является министром питания и сельского хозяйства ФРГ (BMEL). Именно питания (Ernährung), а не продовольствия, как нередко переводят название ее министерства на русский язык.

Не против бизнеса, а вместе с ним

Открытое письмо врачей и активность Foodwatch подтолкнули Юлию Клёкнер к решительным (контр)действиям. В течение лета BMEL консультировалось с научным сообществом, общественными и предпринимательскими организациями, а в сентябре подписало принципиальную договоренность о взаимодействии с пищевой промышленностью.

Юлия Клёкнер

Берлин, 19 декабря 2018. Юлия Клёкнер представляет программу борьбы против сахара, соли и жирной пищи

Под документом стоят подписи руководителей девяти предпринимательских организаций, среди которых - объединения сахарной и молочной промышленности, союзы производителей безалкогольных напитков, пекарей, мясников. 

Наконец, 19 декабря правительство ФРГ утвердило разработанный министерством документ с несколько громоздким названием "Национальная стратегия по сокращению сахара, жиров и соли в готовых продуктах и по инновациям". Представляя затем журналистам в Берлине этот план действий до 2025 года, Юлия Клёкнер выделила четыре ключевые особенности разработанной BMEL стратегии.

Четыре особенности стратегии министерства BMEL

Во-первых, в ее основе - не предписания правительства, а "добровольные обязательства пищевой промышленности". Во-вторых, комплексный подход: "Мы не смотрим на отдельные аспекты, например сахар, а держим перед глазами все питание в целом", включая и соль, и жиры. Такой подход, по словам министра, "не имеет аналогов в Европе".

Хлопья на завтрак

Хлопья считаются полезными, однако в них зачастую слишком много сахара

В-третьих, основное внимание в стратегии уделено детям и, соответственно, их любимым блюдам: производители "обязались до 2025 года сделать менее сладкими прежде всего продукты питания для детей", отметила Юлия Клёкнер. В-четвертых, новая стратегия, подчеркнула она, "одновременно дает пищевой промышленности возможность с помощью инновационных разработок сделать продукты питания более здоровыми".

Какие же конкретно обязательства взяли на себя немецкие пищевики? Министр сообщила, что содержание сахара в кукурузных, овсяных и прочих хлопьях и мюсли должно быть сокращено к 2025 году как минимум на 20%, в безалкогольных напитках - на 15%, в детских йогуртах - не менее, чем на 10%. А в замороженных пиццах и хлебобулочных изделиях, обещали производители, будет меньше соли.

Мониторинг рынка и деньги на инновации

Министерство планирует в течение 2019 года вместе с бизнесом конкретизировать как целевые установки, так и механизмы контроля. Мониторингом выполнения договоренностей займется, в частности, входящий в структуру BMEL федеральный исследовательский институт питания и пищевых продуктов - Институт имени Макса Рубнера (MRI).

В его базе данных - 12 500 наиболее популярных в Германии продуктов питания, разделенные на 18 групп (например, йогурты) и 167 подгрупп (например, фруктовые йогурты). Кроме того, институт с 2018 году мониторит 1 750 наименований безалкогольных напитков.

Различные виды колбасы

Ученые работают над тем, как сделать столь любимую немцами колбасу менее жирной

Отдельным направлением разработанной министерством программы "оздоровления" еды в Германии является стимулирование разработки инновативных продуктов питания или ингредиентов к ним. Так, MRI уже реализует 9 научных проектов, большинство из которых направлены на снижение содержания соли, к примеру, в рыбных и мясных изделиях, в нарезных сырах и овощных соках.

Теперь, в рамках новой стратегии, министерство выделило дополнительно почти 3 миллиона евро еще на 5 исследовательских проектов, среди которых - производство низкокалорийного сахара из сахарной свеклы, получение пептидов, усиливающих вкус соли, и инновативные технологии для сокращения содержания жира в вареной колбасе.

Кто и за что критикует программу Клёкнер

"Я хочу облегчить людям выбор здоровой еды", - говорит Юлия Клёкнер. Ее стратегию поддержал министр здравоохранения ФРГ и однопартиец по ХДС Йенс Шпан (Jens Spahn).

Контекст

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В то же время некоторые защитники прав потребителей, часть оппозиции и ряд СМИ довольно резко осудили план действий BMEL, считая, что намеченных мер явно недостаточно. "Этот министр вредит вашему здоровью, - заявил, к примеру, исполнительный директор Foodwatch Мартин Рюккер (Martin Rücker). - Даже если сократить сахар на 20 процентов, переслащенные хлопья на завтрак останутся переслащенными хлопьями".

Однако наибольшей критике подвергся краеугольный камень стратегии - принципиальная установка Юлии Клёкнер на добровольные обязательства бизнеса. Видная представительница Партии "зеленых" Ренате Кюнаст (Renate Künast) назвала представленную программу "подарком федерального министра пищевым концернам", а газета Oberhessische Presse, к примеру, написала, что "каждый производитель будет просто дураком, если добровольно обязуется что-то сделать, что уменьшит его прибыль".

На что министр в интервью самой массовой в Германии газете Bild пригрозила: "Если бизнес нас не поддержит, мы рассмотрим другие меры". Первая проверка того, как пищевики выполняют взятые на себя обязательства, намечена на осень 2019 года. К концу 2020 года, когда начнется подготовка к очередным парламентским выборам, BMEL обещает представить подробный промежуточный отчет о ходе реализации новой стратегии.

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    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых опасных последствий злоупотребления сахаром и продуктами, его содержащими (например конфетами, шоколадом и пирожными), - диабет. Это эндокринное заболевание врачи обычно так и называют: сахарный диабет. Сегодня в мире почти 200 миллионов людей, страдающих диабетом. Больные с тяжелой формой нуждаются в постоянных инъкцих инсулина.

  • Зависимость

    Горькие факты о сахаре

    Нередко наш мозг реагирует на сахар примерно так же, как на алкоголь и другие вещества, способные вызывать зависимость. Попробуйте несколько дней полностью воздержаться от сладкого! Это, наверняка, будет непросто.

  • Разные виды сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с сахаром: коричневый сахар "здоровее" белого рафинада, более полезен для организма. Увы, это не так. Скажем, в 100 граммах и того, и другого вида сахара - 400 килокалорий, для зубов одинаково вредны и белый, и коричневый. Короче говоря, "оба хуже".

  • Ожирение

    Горькие факты о сахаре

    Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.

  • Быстрое старение

    Горькие факты о сахаре

    У любителей сладкого кожа стареет быстрее. Чрезмерное употребление сахара вызывает реакцию организма, которую называют гликированием. Это "засахаривание" кожных тканей. Молекулы сахара приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют при этом естественную эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма, что ведет к ускорению процесса старения клеток.

  • Болезнь Альцгеймера

    Горькие факты о сахаре

    Многочисленные исследования немецких ученых подтверждают, что излишнее употребление сахара повышает и риск заболевания болезнью Альцгеймера. Высокие показатели содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом могут стать виновниками и нейродегенеративных заболеваний.

  • Агрессивность

    Горькие факты о сахаре

    Любители сладкого склонны быстрее впадать в агрессию. Известно, что симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от употребления сахара. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.

  • Кишечная флора

    Горькие факты о сахаре

    Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".

  • Иммунитет

    Горькие факты о сахаре

    Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.

    Автор: Инга Ваннер


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