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Предстоящий выход Великобритании из Европейского Союза оставляет многие вопросы открытыми. Как отвечают на них не политики, а писатели? Весьма своеобразно.
Также в передаче: Почему в турецкой деревне в почете Хрущев, Че Гевара и Кафка? Есть ли в Великобритании министерство по вопросам одиночества на самом деле? Где находится самый необычный ресторан в Милане?
В рамках обмена гастролями с "Гоголь-центром" Немецкий театр покажет спектакли Кирилла Серебренникова "Кафка" и "Машина Мюллер", а также его фильмы. Домашний арест режиссера был продлен до 19 апреля.
Чем зарабатывали на жизнь авторы знаменитых на весь мир книг?
Известный режиссер рассказал DW о своем новом фильме "Аустерлиц" про туристов в бывших концлагерях. О том, почему люди едут туда толпами и не отдают себе отчет в том, куда они попали.
В новом сезоне Тимофею Кулябину заказали оперу в Германии. В интервью DW режиссер рассказал о чувстве страха и своем имидже провокатора.
В Китае усиливаются репрессии против журналистов. Но и самоцензура обеспечивает практически лишенное критики освещение событий. Вот взгляд на Китай из-за границы журналиста Чан Пина.
Франц Кафка всегда был против того, чтобы его тексты снабжали иллюстрациями. И все же вот уже сотню лет он вдохновляет художников.
На ноябрьские торги в Гамбурге выставляются произведения средневекового печатного искусства и манускрипты "героев нашего времени".
Несмотря на политический и экономический кризис, российские издатели продолжают прилежно выпускать западную литературу - в том числе и немецкую. О некоторых книгах - в обзоре DW.
Рукописи, дневники, солдатские письма представлены на выставке, знаменующей старт международного проекта, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны.
Предоставление Эдварду Сноудену временного убежища в России вызвало скептические отклики в Германии. Свободолюбивый информатик из США оказался ограничен и в словах, и в поступках, считают немецкие СМИ.
Реформа Российской академии наук, закон о которой на уходящей неделе прошел два чтения в Госдуме и вызвал волнение в научной среде, стала еще и одной из главных тем Рунета.
Главным экспонатом выставки в Марбахе стало письмо, в котором писатель Франц Кафка рассказывает о том, какой панический страх всегда охватывает его при появлении мышей.
Трехчасовой спектакль "Процесс", поставленный по одноименному роману Франца Кафки, идет с неизменным аншлагом. Очередное представление намечено на 5 февраля.
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