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Франц Кафка

FILE - ILLUSTRATION - An English Bull Dog wearing a Union Jack and his master join Union Leaders at a march through the center of Birmingham, Britain in a Unite for Jobs Union campaign on 16 May 2009. EPA/SAM BAGNALL (zu dpa Themenpaket Brexit vom 01.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/S. Bagnall

Таракан, ставший премьер-министром, и другие герои "Брекзита" 05.11.2019

Предстоящий выход Великобритании из Европейского Союза оставляет многие вопросы открытыми. Как отвечают на них не политики, а писатели? Весьма своеобразно.

Москва - город будущего? - "Европа в фокусе" (16.04.2018) 16.04.2018

Также в передаче: Почему в турецкой деревне в почете Хрущев, Че Гевара и Кафка? Есть ли в Великобритании министерство по вопросам одиночества на самом деле? Где находится самый необычный ресторан в Милане?
Berlin: Das Deutsche Theater in der Schumannstraße in Berlin-Mitte. In den 20er Jahren wurde am Haus mit Intendant Max Reinhardt und Schauspielern wie Gustaf Gründgens, Marianne Hoppe und Heinrich George deutsche Theatergeschichte geschrieben. Im linken Gebäudeteil sind die Kammerspiele untergebracht. (BER450-071100)

Немецкий театр отложил премьеру спектакля Серебренникова 09.02.2018

В рамках обмена гастролями с "Гоголь-центром" Немецкий театр покажет спектакли Кирилла Серебренникова "Кафка" и "Машина Мюллер", а также его фильмы. Домашний арест режиссера был продлен до 19 апреля.

EINSCHRÄNKUNG: NUR FÜR DIE EUROMAXX-BERICHTERSTATTUNG Titel: DW euromaxx Der kleine Prinz Schlagworte: euromaxx, DW, Antoine de Saint-Exupery, Der kleine Prinz, Märchen, Animationsfilm, Film Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: n.n. Wann wurde das Bild gemacht?: 2015 Wo wurde das Bild aufgenommen?: n.n. Bildbeschreibung: PR-Bild zum Film Der kleine Prinz (2015) Copyright: ©Warner Bros.

Пять известных писателей с нелитературным прошлым (видео) 24.10.2016

Чем зарабатывали на жизнь авторы знаменитых на весь мир книг?

Пять известных писателей с нелитературным прошлым 24.10.2016

Чем зарабатывали на жизнь авторы знаменитых на весь мир книг?
***ACHTUNG: Verwendung nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** Dokumentarfilm Austerlitz von Sergei Loznitsa Copyright: Sergei Loznitsa

Сергей Лозница: Туризм в бывших концлагерях - это абсолютный Кафка 06.10.2016

Известный режиссер рассказал DW о своем новом фильме "Аустерлиц" про туристов в бывших концлагерях. О том, почему люди едут туда толпами и не отдают себе отчет в том, куда они попали.
Timofej Kuljabin und Drei Schwestern -Inszenierung in Nowosibirsk. (c) Theater Rote Fackel/F. Podlesny

Режиссер запрещенного "Тангейзера": "Кулябин, а где скандал?" 20.06.2016

В новом сезоне Тимофею Кулябину заказали оперу в Германии. В интервью DW режиссер рассказал о чувстве страха и своем имидже провокатора.
17.04.2015 *** China Journalist Sentenced Chinese policemen block journalists from approaching the Beijing No. 3 Intermediate Court in Beijing, Friday, April 17, 2015. Veteran Chinese journalist Gao Yu was sentenced to seven years in prison Friday for leaking a document detailing the Communist Party leadership's resolve to aggressively target civil society and press freedom as a threat to its monopoly on power. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Комментарий: Свобода как клетка превращения 02.05.2015

В Китае усиливаются репрессии против журналистов. Но и самоцензура обеспечивает практически лишенное критики освещение событий. Вот взгляд на Китай из-за границы журналиста Чан Пина.
Historisches Cover von 1916 Franz Kafka Die Verwandlung public domain

Кафка в картинках представлен на выставке в Лейпциге 10.03.2015

Франц Кафка всегда был против того, чтобы его тексты снабжали иллюстрациями. И все же вот уже сотню лет он вдохновляет художников.
Ausschnitt einer Deutschen Bibel ( Nürnberg, Anton Koberger, 1483) mit der Darsteller der Erschaffung Evas aus der Rippe Adams, aufgenommen am 29.03.2011. Im Hintergrund der Leiter der Abteilung Handschriften und Sondersammlungen an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) Jena Dr. Joachim Ott. In einer Sonderausstellung zeigt die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek vom 28.März bis zum 14.Juli 2011 unter dem Titel Schätze aus Pergament und Papier aus ihren Altbeständen 30 ausgewählte Handschriften und Drucke des Mittelalters. Foto: Jan-Peter Kasper/FSU

Библию Кобергера и письмо Че Гевары продадут с аукциона 21.10.2014

На ноябрьские торги в Гамбурге выставляются произведения средневекового печатного искусства и манускрипты "героев нашего времени".
Wie viel lesen die Serben? Eine Buchhandlung in Belgrad, Januar 2014; Copyright: DW/V. Minic

Монстры Кафки и новый национализм Юнгера: каких немцев читает Россия 27.08.2014

Несмотря на политический и экономический кризис, российские издатели продолжают прилежно выпускать западную литературу - в том числе и немецкую. О некоторых книгах - в обзоре DW.
HANDOUT - Bei der Ausstellung August 1914. Literatur und Krieg im Deutschen Literaturarchiv in Marbach (Baden-Württemberg) werden Handschriften von den Autoren Ernst Jünger und Harry Graf Kessler und ein Stahlhelm in einer Vitrine gezeigt, aufgenommen am 15.10.2013. Vom 16.10.12013 bis zum 30.04.2014 ist das Kooperationsprojekt mit der Universität Oxford für das Publikum geöffnet. Foto: Chris Korner/Literaturarchiv Marbach/dpa (Zu lsw Korr: Ausstellung: August 1914. Literatur und Krieg vom 16.10.2013. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung August 1914. Literatur und Krieg)

В Марбахе экспонируют письма и дневники времен Первой мировой войны 16.10.2013

Рукописи, дневники, солдатские письма представлены на выставке, знаменующей старт международного проекта, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

СМИ: За убежище в России Сноудену придется заплатить 02.08.2013

Предоставление Эдварду Сноудену временного убежища в России вызвало скептические отклики в Германии. Свободолюбивый информатик из США оказался ограничен и в словах, и в поступках, считают немецкие СМИ.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 21, 2011. The State Duma letters. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov)

Блогозрение: Реформа РАН глазами блогеров, или Академический скандал 07.07.2013

Реформа Российской академии наук, закон о которой на уходящей неделе прошел два чтения в Госдуме и вызвал волнение в научной среде, стала еще и одной из главных тем Рунета.
Briefe von Franz Kafka an seine Schwester Ottla werden am Montag (04.04.2011) in den Räumen der Kulturstiftung der Länder in Berlin gezeigt. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach und die Bodleian Library in Oxford erwarben gemeinsam die Briefe, die als umfangreichstes und wichtigstes Handschriftenkonvolut Kafkas gelten. Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кафка признался, что панически боится мышей 10.04.2013

Главным экспонатом выставки в Марбахе стало письмо, в котором писатель Франц Кафка рассказывает о том, какой панический страх всегда охватывает его при появлении мышей.
***Darf nur bei Veranstaltungshinweisen genutzt werden!!*** Der Prozess Nach Franz Kafka - Regie: Andrej Mogutschi - Premiere 15.9.12 Für Programmtipps, Veranstaltungshinweise und Partner ist der Abdruck frei. Der Abdruck bei redaktioneller Verwendung ist honorarpflichtig. Bitte immer den Fotografen nennen / Please respect the copyright: Sebastian Hoppe Telefon: +49.211.85 23 161 sebastian.hoppe@duesseldorfer-schauspielhaus.de Zusendung eines Belegs obligatorisch: Neue Schauspiel GmbH, Pressebüro, Gustaf-Gründgens-Platz 1, 40211 Düsseldorf

Спектакль Андрея Могучего идет в Дюссельдорфе с русскими субтитрами 04.02.2013

Трехчасовой спектакль "Процесс", поставленный по одноименному роману Франца Кафки, идет с неизменным аншлагом. Очередное представление намечено на 5 февраля.
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