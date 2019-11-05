Франц Кафка

Сергей Лозница: Туризм в бывших концлагерях - это абсолютный Кафка

Известный режиссер рассказал DW о своем новом фильме "Аустерлиц" про туристов в бывших концлагерях. О том, почему люди едут туда толпами и не отдают себе отчет в том, куда они попали.