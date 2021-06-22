Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Франц Беккенбауэр

Liverpools Mittelfeldspieler Terry McDermott (r) trifft ins Mönchengladbacher Tor, Torhüter Wolfgang Kneib (l) und Abwehrspieler Berti Vogts (M) können nur noch dem Ball hinterherschauen. Der FC Liverpool gewinnt am 25.5.1977 im Olympiastadion in Rom vor 60.000 Zuschauern das Endspiel um den Fußball-Europapokal der Landesmeister gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. In der Saison darauf verteidigen die Liverpooler den Cup.

Следующая игра - всегда самая трудная, или 10 немецких цитат о футболе 22.06.2021

Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.
ARCHIV - Das Präsidium des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (l-r): der 1. Vizepräsident Horst R. Schmidt, Vizepräsident Theo Zwanziger, Präsident Franz Beckenbauer und Vizepräsident Wolfgang Niersbach am 18.11.2005 im Frankfurter Waldstadion hinter einer Bandenwerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Foto: Kunz/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Футбольный ЧМ-2006: швейцарцы портят немцам "летнюю сказку" 08.03.2020

Чемпионат мира по футболу 2006 года стал для Германии настоящим праздником. Но у "летней сказки" есть темная сторона. В Швейцарии начинается процесс по делу экс-чиновников НФС, обвиняемых в мошенничестве.
ARCHIV 2004 *** ARCHIV - Franz Beckenbauer, der damalige Präsident des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland, stellte am 02.06.2004 im St. Jakob-Stadion in Basel im Rahmen einer Pressekonferenz den Stand der Organisation der WM vor. Foto: Walter Bieri/dpa (zu dpa «Bericht: Keine Beweise für Bestechung - Neue Fragen um Beckenbauer» am 04.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/W. Bieri

В Германии не нашли доказательств покупки голосов перед ЧМ-2006 28.09.2018

Прокуратура не нашла подтверждения того, что глава оргкомитета ЧМ-2006 Беккенбауэр использовал полученный кредит в 6,7 миллиона евро на подкуп членов ФИФА, сообщает газета Die Welt.
Soccer - FIFA World Cup Final - Netherlands v West Germany - Olympiastadion, Munich. West Germany captain Franz Beckenbauer lifts up the World Cup after beating the Netherlands 2-1. German president Walter Scheel (2nd L) and goalkeeper Sepp Maier (R). URN:144126 |

Что стало со звездами футбола прошлых лет (фото) 13.07.2018

Как некогда лучшие игроки планеты выглядят сегодня? Властно ли время над великими бомбардирами и голкиперами? В этой фотоподборке - выбор DW.
DOHA, QATAR: German soccer legend and president of his country's 2006 World Cup organizing committee Franz Beckenbauer (L) and FIFA president Sepp Blatter (C) and Mohammed bin Hammam, president of the Asian Football Confederation (AFC) pose for photographers during the Vision Asia conference on the sidelines of the extraordinary FIFA congress in Doha 16 October 2003. AFP PHOTO/Karim JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/K. Jaafar

Бывший вице-президент ФИФА признал получение денег от Германии 13.01.2018

Катарский предприниматель, экс-вице-президент ФИФА Мохаммед Бин Хаммам подтвердил, что на его счет пришли подозрительные 6,7 млн евро. Но это случилось уже после того, как ФРГ получила право на проведение ЧМ-2006.
13.08.2010 epa05166189 (FILE) A file picture dated 13 August 2010 of German soccer legend Franz Beckenbauer leaving after a friendly soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany. EPA/MARC MUELLER (zu dpa-Meldung: «Schweiz ermittelt gegen Beckenbauer» vom 01.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/M. Mueller

Беккенбауэр на посту главы оргкомитета ЧМ-2006 получил по контракту 5,5 млн евро 13.09.2016

Легенда немецкого футбола Беккенбауэр работал на посту главы оргкомитета ЧМ-2006 на общественных началах. Однако это не помешало ему получить 5,5 млн евро в рамках спонсорского контракта с Немецким футбольным союзом.
ARCHIV 2004 *** ARCHIV - Franz Beckenbauer, der damalige Präsident des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland, stellte am 02.06.2004 im St. Jakob-Stadion in Basel im Rahmen einer Pressekonferenz den Stand der Organisation der WM vor. Foto: Walter Bieri/dpa (zu dpa «Bericht: Keine Beweise für Bestechung - Neue Fragen um Beckenbauer» am 04.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/W. Bieri

Швейцария начала расследование в отношении Беккенбауэра 01.09.2016

Легенду немецкого футбола Франца Беккенбауэра подозревают в Швейцарии в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Следствие проводится в связи с ЧМ по футболу в ФРГ в 2006 году.
Die Trophäe für den Europameister steht am 23.02.2014 in Nizza (Frankreich) auf der Bühne. Am Sonntag finde die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Fußball-EM 2016 in Frankreich statt. Erstmals nehmen 24 Mannschaften am Turnier teil. Foto: Federico Gambarini/dpa

24 команды на чемпионате Европы по футболу: за и против 01.06.2016

Как повлияет на уровень стартующего 10 июня Евро-2016 беспрецедентно большое число команд-участниц? Этот вопрос в заочной дискуссии обсудили обозреватели DW Александр Фрич и Йенс Крепела.
ARCHIV 2005++++++++++- Der damalige WM-OK-Chef Franz Beckenbauer (l) und FIFA-Präsident Joseph Blatter stehen am 09.12.2005 zum Auftakt der Endrundenauslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Leipzig auf die Bühne. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa (zu dpa «Beckenbauer gesteht «Fehler» in WM-Affäre - «Keine Stimmen gekauft»» am 26.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth

ФИФА начала расследование в связи с проведением ЧМ-2006 в Германии 22.03.2016

Комитет ФИФА по этике расследует обстоятельства проведения в Германии ЧМ-2006. Проверка коснется, в частности, экс-президента DFB Вольфганга Нирсбаха и главы оргкомитета Франца Беккенбауэра.
ARCHIV - Das Präsidium des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (l-r): der 1. Vizepräsident Horst R. Schmidt, Vizepräsident Theo Zwanziger, Präsident Franz Beckenbauer und Vizepräsident Wolfgang Niersbach am 18.11.2005 im Frankfurter Waldstadion hinter einer Bandenwerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Foto: Kunz/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Доклад: Доказательств покупки Германией ЧМ-2006 не найдено 04.03.2016

Не обнаружено никаких доказательств того, что ЧМ по футболу в 2006 году в ФРГ был куплен. В то же время появились новые вопросы к тогдашнему главе оргкомитета ЧМ Францу Беккенбауэру.
File photo of former FIFA executive committee member and former Bayern Munich president Franz Beckenbauer arriving on the pitch before his farewell soccer match, played between Bayern Munich and Real Madrid, in Munich August 13, 2010. Beckenbauer, one of Germany's greatest footballers, and Spanish football federation president Angel Maria Villar are among individuals being investigated by FIFA's Ethics Committee, it said in a statement October 21, 2015. REUTERS/Michaela Rehle/Files TPX IMAGES OF THE DAY

ФИФА оштрафовала Франца Беккенбауэра на 7000 франков 17.02.2016

"Кайзер Франц" наказан за "недостаточное сотрудничество" в коррупционных расследованиях, связанных с чемпионатами мира по футболу. Дело не касается присуждения ФРГ права проведения ЧМ-2006.
Bildunterschrift:ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 13: Franz Beckenbauer arrives during the FIFA Ballon d'Or Gala 2013 at the Kongresshalle on January 13, 2014 in Zurich, Switzerland. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Немецкий футбольный союз начал расследование против Беккенбауэра 05.02.2016

Разбирательство касается возможной покупки голосов при выборе Германии страной-хозяйкой чемпионата мира 2006 года. В деле также фигурируют два экс-президента DFB.
25.09.2015 *** Die Mitglieder des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, Horst R. Schmidt, Franz Beckenbauer, Fedor Radmann und Wolfgang Niersbach (v.l.), halten am 19.10.2000 in München vier Fußbälle mit der Aufschrift 2006 in den Händen. Die vier Präsidiumsmitglieder trafen sich zu ihrer ersten gemeinsamen Sitzung in Bayerns Landeshauptstadt, um erste organisatirische Fragen zur in Deutschland stattfindenden WM zu klären.

СМИ: Футбольные махинации ЧМ-2006 заинтересовали ФБР 23.01.2016

ФБР подключилось к расследованию обстоятельств получения Германией права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. Следствие ищет "потерянные" 10 миллионов швейцарских франков.
File photo of former FIFA executive committee member and former Bayern Munich president Franz Beckenbauer arriving on the pitch before his farewell soccer match, played between Bayern Munich and Real Madrid, in Munich August 13, 2010. Beckenbauer, one of Germany's greatest footballers, and Spanish football federation president Angel Maria Villar are among individuals being investigated by FIFA's Ethics Committee, it said in a statement October 21, 2015. REUTERS/Michaela Rehle/Files TPX IMAGES OF THE DAY

В бундестаге от Беккенбауэра ждут четкой позиции 13.11.2015

В интервью DW глава комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг призвала спортивного чиновника Франца Беккенбауэра высказаться по поводу коррупционного скандала вокруг ЧМ-2006 по футболу.
ARCHIV - Der Präsident des deutschen FIFA Organisationskomitees, Franz Beckenbauer (l.), spricht am 07.12.2005 mit seinem Vize-Präsidenten, Wolfgang Niersbach, auf einer Pressekonferenz auf der Leipziger Messe. Beide informierten über den Stand der Vorbereitungen zur Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 am 09.12.2005 in Leipzig. Foto: Peter Endig/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Президент Немецкого футбольного союза ушел, скандал остался 10.11.2015

Отставку президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха обозреватели немецких СМИ считают только началом расследования коррупционных обвинений в связи с ЧМ-2006 по футболу.
File photo of former FIFA executive committee member and former Bayern Munich president Franz Beckenbauer arriving on the pitch before his farewell soccer match, played between Bayern Munich and Real Madrid, in Munich August 13, 2010. Beckenbauer, one of Germany's greatest footballers, and Spanish football federation president Angel Maria Villar are among individuals being investigated by FIFA's Ethics Committee, it said in a statement October 21, 2015. REUTERS/Michaela Rehle/Files TPX IMAGES OF THE DAY

Беккенбауэр признал ошибочными свои действия при организации ЧМ-2006 26.10.2015

Глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр признал свою ответственность за принятие финансового предложения от ФИФА. При этом он по-прежнему отрицает подкуп футбольных чиновников.
Показать еще