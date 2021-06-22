Франц Беккенбауэр

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Высказывания Франца Беккенбауэра, Отто Рехагеля, Берти Фогтса и других немецких футбольных грандов в переводе и оригинале.
Чемпионат мира по футболу 2006 года стал для Германии настоящим праздником. Но у "летней сказки" есть темная сторона. В Швейцарии начинается процесс по делу экс-чиновников НФС, обвиняемых в мошенничестве.
Прокуратура не нашла подтверждения того, что глава оргкомитета ЧМ-2006 Беккенбауэр использовал полученный кредит в 6,7 миллиона евро на подкуп членов ФИФА, сообщает газета Die Welt.
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Катарский предприниматель, экс-вице-президент ФИФА Мохаммед Бин Хаммам подтвердил, что на его счет пришли подозрительные 6,7 млн евро. Но это случилось уже после того, как ФРГ получила право на проведение ЧМ-2006.
Легенда немецкого футбола Беккенбауэр работал на посту главы оргкомитета ЧМ-2006 на общественных началах. Однако это не помешало ему получить 5,5 млн евро в рамках спонсорского контракта с Немецким футбольным союзом.
Легенду немецкого футбола Франца Беккенбауэра подозревают в Швейцарии в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Следствие проводится в связи с ЧМ по футболу в ФРГ в 2006 году.
Как повлияет на уровень стартующего 10 июня Евро-2016 беспрецедентно большое число команд-участниц? Этот вопрос в заочной дискуссии обсудили обозреватели DW Александр Фрич и Йенс Крепела.
Комитет ФИФА по этике расследует обстоятельства проведения в Германии ЧМ-2006. Проверка коснется, в частности, экс-президента DFB Вольфганга Нирсбаха и главы оргкомитета Франца Беккенбауэра.
Не обнаружено никаких доказательств того, что ЧМ по футболу в 2006 году в ФРГ был куплен. В то же время появились новые вопросы к тогдашнему главе оргкомитета ЧМ Францу Беккенбауэру.
"Кайзер Франц" наказан за "недостаточное сотрудничество" в коррупционных расследованиях, связанных с чемпионатами мира по футболу. Дело не касается присуждения ФРГ права проведения ЧМ-2006.
Разбирательство касается возможной покупки голосов при выборе Германии страной-хозяйкой чемпионата мира 2006 года. В деле также фигурируют два экс-президента DFB.
ФБР подключилось к расследованию обстоятельств получения Германией права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. Следствие ищет "потерянные" 10 миллионов швейцарских франков.
В интервью DW глава комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг призвала спортивного чиновника Франца Беккенбауэра высказаться по поводу коррупционного скандала вокруг ЧМ-2006 по футболу.
Отставку президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха обозреватели немецких СМИ считают только началом расследования коррупционных обвинений в связи с ЧМ-2006 по футболу.
Глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр признал свою ответственность за принятие финансового предложения от ФИФА. При этом он по-прежнему отрицает подкуп футбольных чиновников.
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