Франц Беккенбауэр

Доклад: Доказательств покупки Германией ЧМ-2006 не найдено

Не обнаружено никаких доказательств того, что ЧМ по футболу в 2006 году в ФРГ был куплен. В то же время появились новые вопросы к тогдашнему главе оргкомитета ЧМ Францу Беккенбауэру.