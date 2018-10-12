 Француз научил гусей летать (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.10.2018

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Культура и стиль жизни

Француз научил гусей летать (видео)

Француз Кристиан Мулек учит летать птиц, которых сам выводит на своем подворье. Мало того, он принимает у себя туристов, которые могут летать вместе с птицами.

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С высоты птичьего полета

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