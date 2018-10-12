Француз научил гусей летать (видео)

Моногамные птицы

Аисты

Аисты заводят отношения на всю жизнь. Только гибель партнера вынуждает их искать себе нового спутника жизни. Постоянны птицы и в отношении гнезда: на одном и том же месте они могут селиться в течение многих лет, лишь ремонтируя жилище.

Автор: Юлия Вергин, Элла Володина