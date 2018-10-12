Француз научил гусей летать (видео)

Француз Кристиан Мулек учит летать птиц, которых сам выводит на своем подворье. Мало того, он принимает у себя туристов, которые могут летать вместе с птицами.
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Зоологам известно более двух десятков случаев, когда аисты после зимовки возвращались в Европу со стрелами африканских охотников. (19.03.2018)
Клюв этого белоголового сипа по кличке Гюнтер достигает шести сантиметров. До конца февраля ветеринары буду пересчитывать, взвешивать и измерять обитателей птичьего парка "Вальсроде". (05.02.2018)
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