 Французская полиция продолжает розыск подозреваемого во взрыве в Лионе | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2019

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Европа

Французская полиция продолжает розыск подозреваемого во взрыве в Лионе

Следователи изучают показания десятков свидетелей взрыва в центре Лиона, заявил прокурор Парижа. В результате происшествия пострадали 13 человек. В регионе Овернь - Рона-Альпы усилены меры безопасности.

Автомобили на улице Лиона в районе места взрыва

В центре Лиона в районе места взрыва

Мотивы подозреваемого в причастности к взрыву во французском Лионе остаются неизвестны. На данный момент никто не взял на себя ответственность за инцидент, заявил прокурор Парижа Реми Эс в субботу, 25 мая. В числе версий, которые рассматривают правоохранители, - попытка убийства с террористическим мотивом.

Следователи прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее опознать и задержать злоумышленника, добавил Эс. По его словам, несколько десятков свидетелей уже дали показания.

Следователи анализируют записи с камер наблюдения

Подозреваемый, фотографию которого полиция распространила спустя несколько часов после инцидента, попал в поле зрения камер наблюдения. Он положил около булочной в центре города бумажный пакет, в котором, предположительно, находилось взрывное устройство. Затем мужчина уехал на велосипеде в том же направлении, откуда прибыл.

Анализом имеющихся видеоматериалов занимаются десятки следователей, подчеркнул прокурор Парижа. Согласно предварительным результатам расследования, устройство, нашпигованное металлическими объектами, было подорвано дистанционно.

Трое пострадавших по-прежнему в больнице

Взрыв в пешеходной зоне в центре Лиона прогремел вечером 24 мая. По уточненной информации властей, ранения получили 13 человек, включая восьмилетнюю девочку. 11 пострадавших были госпитализированы. По состоянию на утро 25 мая в больнице остаются три человека, сообщил действующий мэр Лиона и бывший глава МВД Франции Жерар Колон.

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Район ЧП был временно оцеплен, местных жителей эвакуировали. На дежурство заступили французские военнослужащие, патрулирующие улицы в рамках антитеррористической операции. Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением.

В Лионе намечена акция движения "желтых жилетов"

Между тем префектура региона Овернь - Рона-Альпы усилила меры безопасности для субботних мероприятий и призвала население к бдительности. В числе акций, планируемых в Лионе на 25 мая - очередная демонстрация движения "желтых жилетов".

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    Автор: Александра Елкина


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