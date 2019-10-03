 Французская компания разрабатывает альтернативу российскому ядерному топливу | Новости из Германии о Европе | DW | 06.02.2020

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Европа

Французская компания разрабатывает альтернативу российскому ядерному топливу

Альтернатива топливу российской "ТВЭЛ" должна быть полностью разработанной в Европе и производиться там же местными компаниями, заявил топ-менеджер Framatome.

АЭС во французском Феcсенгейме (фото из архива)

Атомная электростанция во французском Феcсенгейме (фото из архива)

Французская компания Framatome разрабатывает ядерное топливо, которое можно будет использовать в атомных реакторах советского или российского типа. Об этом, как передает корреспондент DW, заявил исполнительный директор по продажам Framatome Фредерик Лельевр во время круглого стола "Геополитика ядерной энергии" в брюссельском аналитическом Центре европейской политики (EPC) в четверг, 6 февраля.

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"Мы рассматриваем пути поддержки суверенитета (государств ЕС. - Ред.), разрабатывая топливо для реакторов российского дизайна. Мы хотим предоставить Европе альтернативу поставок топлива", - отметил Лельевр. По его словам, такая альтернатива топливу российской компании "ТВЭЛ" должна быть полностью "разработанной в Европе" и "производиться в Европе" местными компаниями. Топ-менеджер добавил, что Framatome уже вложила в этот проект "значительную сумму денег". Говорить о сроках он не пожелал, отметив лишь, что "это займет определенное время".

На вопрос корреспондента DW, проявляла ли интерес к закупкам такого топлива Украина, Лельевр лаконично ответил: "У нас были обсуждения с (оператором украинских АЭС. - Ред.) "Энергоатомом".

Производственный холдинг "ТВЭЛ" входит в состав государственной корпорации "Росатом", поставляющей ядерное топливо ряду атомных электростанций в странах Евросоюза, в частности Болгарии, Словакии, Финляндии и Чехии. Украина по-прежнему закупает большинство топлива для своих АЭС у России, но все чаще использует тепловыделяющие сборки американской компании Westinghouse.  В прошлом году продукция Westinghouse заняла около 40 процентов в украинском импорте ядерного топлива.

Контрольным пакетом во Framatome владеет французское государство.

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  • Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента

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    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

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  • Арка рассчитана на 100 лет

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особый режим эксплуатации

    Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.

  • Старую вентиляционную трубу в конце 2013 года демонтируют

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Труба мешает

    Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

  • На объекте работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    "Вавилонское" строительство

    В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

  • В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Мозговой центр

    В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

  • Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Обшивка из Германии

    Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

  • Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Бетонный завод

    Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

  • Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особая стройплощадка

    Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

  • Особая опасность летом - пыль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Опасная пыль

    Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

  • На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Радиационный контроль

    На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС.

    Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер


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В немецком Ахене раздают йод на случай ядерной аварии (01.09.2017)

Контекст

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

Строительство арки или, как ее называют "нового безопасного конфайнмента", набирает обороты. Новый саркофаг разместят над старым, построенным после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Подробнее об этом проекте в фотогалерее DW. (14.06.2013)  

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