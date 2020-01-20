 Фотожурналист DW прокомментировал нападение на него в Афинах | Новости из Германии о Европе | DW | 20.01.2020

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Европа

Фотожурналист DW прокомментировал нападение на него в Афинах

Участники митинга ультраправых напали на корреспондента DW в Афинах Томаса Якоби, являющегося автором документального фильма о партии "Хриси авги".

Томас Якоби после нападения

Томас Якоби после нападения

Корреспондент Deutsche Welle в Греции Томас Якоби (Thomas Jacobi) прокомментировал произошедшее накануне нападение на него во время митинга ультраправых. "У меня синяк под глазом, поцарапанный нос и все еще болит голова. Но мне уже лучше. Я написал заявление в полицию и задокументировал все травмы у врача", - сообщил он DW в понедельник, 20 января.

Якоби указал, на демонстрации 19 января в Афинах он собирал материал для второй части своего документального фильма о греческой ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"). Мероприятие было сравнительно немногочисленным, на нем присутствовали 200-300 человек, в то время как ранее на подобные митинги выходили тысячи, отметил журналист. "Но плохая новость состоит в том, что они чувствуют себя столь сильными, что нападают на людей, чье присутствие им не нравится", - добавил он.

Нападение на автора документального фильма

По словам корреспондента, к нему подошла группа из примерно десяти молодых людей. Они спросили его, он ли Томас Якоби и после его утвердительного ответа начали его избивать. "Они сказали мне предельно ясно, что напали на меня, поскольку узнали во мне автора документального фильма", - сообщил он далее.

Одновременно Якоби подтвердил, что присутствовавшие на митинге полицейские не вмешались в происходящее. Они заявили, что у них нет подходящего оснащения, и вызвали уголовную полицию, до приезда которой корреспондента продолжали избивать, осмотрели содержимое рюкзака, разбили три мобильника и забрали диктофон. Вместе с тем Якоби удалось отстоять свою камеру, на которой записаны в том числе лица нападавших незадолго до инцидента, сообщил он.

Журналист также пообещал не прерывать работу над документальным фильмом, несмотря на нападение. "Мы три года работаем над новым фильмом и важно, чтобы он был показан. Важно и показать свое присутствие", - добавил он.

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